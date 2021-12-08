"Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств

3093
16
Перед вами примеры женских анкет с сайтов знакомств, которые вызывают смешанные чувства. Неужели сейчас всем нужны только деньги? А как же любовь и взаимоуважение?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни
- Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
- Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"
- "Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов
- "Надеюсь, ты та еще псина": как молоденькие (и не очень) девушки знакомятся в интернете
43
Понравилось43
Новости партнёров
ps средний ценник той вертикальной и ротополовой улыбки в нашей деревне, от 2 косарей. и это будет уже не 40-ка, и даже не 30-ти летняя тушка.
Адекватный мужчина никогда не будет связываться с РСП, как правило уже одну семью она просрала. Чудес не бывает, хорошая женщина никогда не станет РСП предпосылок к этому нет.
Сидит так мужик и думает "Жена у меня идеал, дома всегда порядок и уют, вкусная пища, мозги мне не трахает, в кровати Саше Грей фору даст, не правильно это все, надо жене в морду дать, изменить и подать на развод "
Глупо верить женщина не видела за кого она выходила замуж, все она отлично видела, на тот момент по объективным причинам ей нужен был брак, а это был самый лучший вариант. Вы думаете женщины проводят конкурс на самого тупого дебила и мудака, что бы потом он их взял в жены(хотя если послушать РСП и посмотреть на некоторые пары наверно именно так они и делают).
С РСП как правило связываются второсортные мужчины -"мамкины сыночки" мама запрещает им заводить своих детей, латентные гомики им нельзя по ряду причин совершать камминг-аут, импотенты и нищеброды-неудачники, которыми бездетные и молодые женщины и девушки брезгают и не дают.
===
Не смешанные, а исключительно СМЕШНЫЕ чувства вызывают они!