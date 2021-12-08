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"Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств

"Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств (16 фото)

Автор:
08 декабря 2021 14:28
Метки: Юмор   анкета   девушки   женщины   запросы   знакомства   прикол   смех   
3093
16
Перед вами примеры женских анкет с сайтов знакомств, которые вызывают смешанные чувства. Неужели сейчас всем нужны только деньги? А как же любовь и взаимоуважение?
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Метки: Юмор   анкета   девушки   женщины   запросы   знакомства   прикол   смех   
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10k
Kostick Час назад
баяню, в прошлое холостякование (+- 2005-08) годы приметил я на одном сайте пупса, реально красивая. в те времена хотелки озвучиваемые ей отсекали даже желание написать. и что бы вы таки думали, уважаемые фишкяне? она всё так же на том сайте, даже старые фоточки остались. вот только теперь она за полторашку "массажирует" -) вот и всё, что нужно знать о рыночной стоимости бабшеринга.
ps средний ценник той вертикальной и ротополовой улыбки в нашей деревне, от 2 косарей. и это будет уже не 40-ка, и даже не 30-ти летняя тушка.
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5k
Elf_80_lvl 8 минут назад
Половина анкет фейковые, созданные для продвижения и увеличения количества пользователей другая половина типичные РПС.
Адекватный мужчина никогда не будет связываться с РСП, как правило уже одну семью она просрала. Чудес не бывает, хорошая женщина никогда не станет РСП предпосылок к этому нет.
Сидит так мужик и думает "Жена у меня идеал, дома всегда порядок и уют, вкусная пища, мозги мне не трахает, в кровати Саше Грей фору даст, не правильно это все, надо жене в морду дать, изменить и подать на развод "
Глупо верить женщина не видела за кого она выходила замуж, все она отлично видела, на тот момент по объективным причинам ей нужен был брак, а это был самый лучший вариант. Вы думаете женщины проводят конкурс на самого тупого дебила и мудака, что бы потом он их взял в жены(хотя если послушать РСП и посмотреть на некоторые пары наверно именно так они и делают).
С РСП как правило связываются второсортные мужчины -"мамкины сыночки" мама запрещает им заводить своих детей, латентные гомики им нельзя по ряду причин совершать камминг-аут, импотенты и нищеброды-неудачники, которыми бездетные и молодые женщины и девушки брезгают и не дают.
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10k
Иван Васильевич 12 минут назад
Перед вами примеры женских анкет с сайтов знакомств, которые вызывают смешанные чувства.

===

Не смешанные, а исключительно СМЕШНЫЕ чувства вызывают они!
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50k
smakido 12 минут назад
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−93
Mosgaz 16 минут назад
Женская меркантильность, пропаганда проституции....
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37k
Геша Бородач 18 минут назад
анкеты будущих старых дев?
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23k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Вот ведь кому то делать нечего лазить по этим помойкам и инфу собирать( если это воообще можно назвать информацией ) сплошной гадюшник сюка)))
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8k
Позитив 42 минуты назад
пипец, да комы вы на куй сдались такие хитрые
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29k
АнтонПолднев 59 минут назад

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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Это не требования -это хотелки. А хотелки бывают и у девочек и у мальчиков. Не все их озвучивают
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5k
KonstantinLeirov Час назад
Ну Наташка то вроде норм
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3k
Едондер пуп Час назад
"Отстегнуть яйца" в 43 года... Не поздновато для смены пола именно в эту сторону?))
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
А с колокольни - пойдёт?
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47k
zloykoyot Час назад
Да заезженная тема. Неадекваток как и неадекватов хватает везде. А вывалившие свои хотелки после пары-другой лет ожидания сами список пожеланий сокращать начнут. Конкурентки с каждым годом только добавляются, помоложе и покрасивее.
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