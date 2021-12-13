В красноярском развлекательном центре трёхлетнюю девочку едва не задушил канат

К счастью, ребёнок серьёзно не пострадал.
В развлекательном центре GREK Land, расположенном в красноярском ТЦ "Ред Сейл", произошёл страшный инцидент, напомнивший многим о фильме "Пункт назначения". Трёхлетняя девочка решила скатиться с горки, и в этот момент ранее спустившийся мальчик постарше отпустил канат, за который держался. Верёвку отбросило в сторону девочки и она обмоталась вокруг шеи ребёнка, едва не её задушив.
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В ТЦ мгновенно вызвали скорую помощь, а сотрудники центра обвинили шокированную увиденным мать, что она выбрала для ребёнка не подходящие по возрасту аттракционы.
К счастью, шейные позвонки девочки не пострадали, но она получила травмы груди, лечение которых не потребовало госпитализации.
Мать девочки уже написала заявление в полицию. В правоохранительных органах сообщили, что начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Я понимаю, что сотрудники ТЦ обязаны следить за такими аттракционами. Но скажите мне, а кому легче станет, если такой нерадивый сотрудник будет отвечать за жизнь ребенка? Может и родителям надо включать голову.
Детям туда можно только с инструктором или под присмотром взрослых
Так что ко взрослым претензии
В противном случае можно придраться и к бассейну - в воде же можно захлебнуться