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В красноярском развлекательном центре трёхлетнюю девочку едва не задушил канат

В красноярском развлекательном центре трёхлетнюю девочку едва не задушил канат (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 14:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аттракцион   видео   девочка   канат   красноярск   развлекательный центр   травмы   
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К счастью, ребёнок серьёзно не пострадал.

В развлекательном центре GREK Land, расположенном в красноярском ТЦ "Ред Сейл", произошёл страшный инцидент, напомнивший многим о фильме "Пункт назначения". Трёхлетняя девочка решила скатиться с горки, и в этот момент ранее спустившийся мальчик постарше отпустил канат, за который держался. Верёвку отбросило в сторону девочки и она обмоталась вокруг шеи ребёнка, едва не её задушив.

В ТЦ мгновенно вызвали скорую помощь, а сотрудники центра обвинили шокированную увиденным мать, что она выбрала для ребёнка не подходящие по возрасту аттракционы.


К счастью, шейные позвонки девочки не пострадали, но она получила травмы груди, лечение которых не потребовало госпитализации.

Мать девочки уже написала заявление в полицию. В правоохранительных органах сообщили, что начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Метки: аттракцион   видео   девочка   канат   красноярск   развлекательный центр   травмы   
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28  комментариев
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5k
Максим 2 часа назад
Да правильно, зачем матери следить за своим ребенком? Надо срочно писать заявление в полицию!
Я понимаю, что сотрудники ТЦ обязаны следить за такими аттракционами. Но скажите мне, а кому легче станет, если такой нерадивый сотрудник будет отвечать за жизнь ребенка? Может и родителям надо включать голову.
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14k
Объект реальности Полчаса назад
А кто так умело канат на шею накинул?
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41k
dima423 41 минуту назад
ой блин - госпитализация понадобилась...тьфу) ...мы в детстве такую травму бы даже не заметили... я помню примерно в таком же возрасте на костре жег пластмассу и на ногу уронил кусочек расплавленный размером с 5 рублевую монетку, она прилипла к ноге вварилась в нее, так я целый день с ней гулял вечером только родителям показал чтобы отодрали, или помню мы дрались палками типа рыцари, мне заехали по руке сильно, неделю бегал, смотрю опухоль только увеличивается, сходил с родителями на рентген, оказалось 2 пальца сломаны, и таких случаев миллион было)) ...чето не то щас с детьми, или с родителями скорее))
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1k
Vasiliy 57 минут назад
На таком канате и взрослый повесится, так что это был вопрос времени
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18k
nobody® Час назад
И давай скорее мальчика ловить
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14k
Роберт Шекли Час назад
Я так понимаю это батутный центр
Детям туда можно только с инструктором или под присмотром взрослых
Так что ко взрослым претензии

В противном случае можно придраться и к бассейну - в воде же можно захлебнуться
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1k
jug 2 часа назад
Это жуткая случайность, которая, к счастью, не стала трагедией. Но я не вижу никакой вины ТЦ.
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