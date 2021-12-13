В красноярском развлекательном центре трёхлетнюю девочку едва не задушил канат

В ТЦ мгновенно вызвали скорую помощь, а сотрудники центра обвинили шокированную увиденным мать, что она выбрала для ребёнка не подходящие по возрасту аттракционы.





К счастью, шейные позвонки девочки не пострадали, но она получила травмы груди, лечение которых не потребовало госпитализации.