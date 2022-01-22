Американец отбился от ворвавшегося в его дом медведя

Бравый житель Дейтона-Бич Уолтер Хикокс атаковал и прогнал медведя, который попытался проникнуть в его дом, чтобы, очевидно, полакомиться его тремя таксами. К счастью для всех, медведь не стал испытывать судьбу и дал стрекача.

Серьёзно никто не пострадал. Хикокс отделался незначительными травмами и царапинами, а косолапый вместе с собачками - шоком и испугом.