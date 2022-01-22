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Американец отбился от ворвавшегося в его дом медведя

Американец отбился от ворвавшегося в его дом медведя (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2022 16:47
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   медведь   нападение   смелость   собаки   
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Косолапый не ожидал, что человек примется так яростно защищать своих собак. Пришлось ретироваться.

Бравый житель Дейтона-Бич Уолтер Хикокс атаковал и прогнал медведя, который попытался проникнуть в его дом, чтобы, очевидно, полакомиться его тремя таксами. К счастью для всех, медведь не стал испытывать судьбу и дал стрекача.


Серьёзно никто не пострадал. Хикокс отделался незначительными травмами и царапинами, а косолапый вместе с собачками - шоком и испугом.

Инцидент произошёл в среду около восьми вечера. Услышав шум, Уолтер подумал, что через забор перемахнула соседская собака. Но когда он увидел наглую морду чёрного медведя, который забрался в его патио, действовал, как сам позднее признался, на автомате.


"В тот момент у меня в голове была только одна мысль: что произойдёт, если медведь пройдёт мимо меня в дом, где находятся мои собаки и жена", - рассказал журналистам Уолтер.

Уолтеру крупно повезло - медведь даже не пытался сражаться. Косалапый лишь слегка прикусил его руку и, можно сказать, погладил по спине.

В полиции Дейтона-Бич сообщили, что это уже второе нападение медведя на человека с собакой за неделю. Очевидно, косолапому осталось жить недолго.

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Метки: США   видео   медведь   нападение   смелость   собаки   
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homerchik 37 минут назад
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Максим Максимов Полчаса назад
Кошмар!!!! РУССКАЯ УГРОЗА!!!! Вот он - "тайный план Путина!!!"
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Заряд бодрости 44 минуты назад
мишка искал балалайку... а у этих пиндосов ее отродясь не было, даже воттки не смогли предложить
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