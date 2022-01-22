Американец отбился от ворвавшегося в его дом медведя

Косолапый не ожидал, что человек примется так яростно защищать своих собак. Пришлось ретироваться.
Бравый житель Дейтона-Бич Уолтер Хикокс атаковал и прогнал медведя, который попытался проникнуть в его дом, чтобы, очевидно, полакомиться его тремя таксами. К счастью для всех, медведь не стал испытывать судьбу и дал стрекача.
Серьёзно никто не пострадал. Хикокс отделался незначительными травмами и царапинами, а косолапый вместе с собачками - шоком и испугом.
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Инцидент произошёл в среду около восьми вечера. Услышав шум, Уолтер подумал, что через забор перемахнула соседская собака. Но когда он увидел наглую морду чёрного медведя, который забрался в его патио, действовал, как сам позднее признался, на автомате.
"В тот момент у меня в голове была только одна мысль: что произойдёт, если медведь пройдёт мимо меня в дом, где находятся мои собаки и жена", - рассказал журналистам Уолтер.
Уолтеру крупно повезло - медведь даже не пытался сражаться. Косалапый лишь слегка прикусил его руку и, можно сказать, погладил по спине.
В полиции Дейтона-Бич сообщили, что это уже второе нападение медведя на человека с собакой за неделю. Очевидно, косолапому осталось жить недолго.
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