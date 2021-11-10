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"Помогите!": забавная реакция собаки на прививку

"Помогите!": забавная реакция собаки на прививку (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 21:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   питомцы   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Уколы - не самый приятный процесс. Этот пес тоже был не в восторге, когда ему поставили прививку от бешенства. Хозяйка засняла забавную реакцию питомца на видео!

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Метки: видео   животные   питомцы   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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mercure

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