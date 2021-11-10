"Помогите!": забавная реакция собаки на прививку

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Уколы - не самый приятный процесс. Этот пес тоже был не в восторге, когда ему поставили прививку от бешенства. Хозяйка засняла забавную реакцию питомца на видео!
Жительница Бангкока, Таиланд, недавно сводила своего чихуахуа в ветлинику, чтобы поставить ему прививку от бешенства. Она знала, что ее 5-летний песик по кличке Мон (Mon) страшно не любит уколы, но ради здоровья питомца их необходимо ставить. Мон отреагировал на прививку очень забавно.
Когда медсестра приблизилась к нему, пес выпучил глаза, а пока ему делали прививку, показывал зубки. Все это время хозяйка со смехом наблюдала за любимцем: "Я не могла сдержать смеха, наблюдая за ним из-за ширмы. Мон очень боится иголок, поэтому он сделал такое выражение мордочки," - рассказала хозяйка пса.
Весь процесс давался песику непросто - но к счастью, процедура прошла быстро и успешно! Кстати, собаки в Таиланде являются основным переносчиком бешенства. Прививки являются наиболее эффективным средством профилактики бешенства у людей.
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