Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят

Это не первый пример, когда собака ухаживает за котятами. В прошлом году спасатели поделились историей овчарки по кличке Джорджия (Georgia), которую спасли в США. Ее щенки родились преждевременно, и к сожалению, она их потеряла. Когда сотрудники попробовали познакомить ее с котятами, которые нуждались в маме, Джорджия взялась ухаживать за ними:

2021-11-04T13:40:08+03:00