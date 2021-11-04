Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят

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Чужих детей не бывает. Чаще всего нам это доказывают животные. Собака из Индии, которая живет на ферме, потеряла своих щенков - но как только она увидела крохотных котят, не сдержала материнского инстинкта.
На этих трогательных кадрах - собака-доберман, которая потеряла своих щенков. Несмотря на горе, собачка нашла, кому подарить свою любовь - она начала заботиться о крохотных осиротевших котятах, как о своем потомстве. Все домашние животные принадлежат мужчине по имени Субрамани, индийскому фермеру, который живет в штате Тамилнад.
По рассказам мужчины, его собака и кошка были беременны в одно время. Однако, мама-кошка скончалась во время родов, оставив нескольких котят, а собака потеряла своих щенков из-за выкидыша. Когда собака увидела осиротевших котят, она сразу же принялась за ними ухаживать. Она кормила их своим молоком, умывала и оберегала.
Мама-собака - очень внимательная и чуткая по отношению к котятам. Она следит за каждым их шагом, и не подпускает к ним незнакомых людей. Она спит вместе со своими пушистыми детками, и наблюдает за ними, пока они гуляют и исследуют ферму.
Видео с собакой и котятами:
Это не первый пример, когда собака ухаживает за котятами. В прошлом году спасатели поделились историей овчарки по кличке Джорджия (Georgia), которую спасли в США. Ее щенки родились преждевременно, и к сожалению, она их потеряла. Когда сотрудники попробовали познакомить ее с котятами, которые нуждались в маме, Джорджия взялась ухаживать за ними:
Вот каким добрым может быть материнское сердце!
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