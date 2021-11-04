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Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят

Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят (6 фото + 2 видео)

Автор:
04 ноября 2021 13:40
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   доберман   домашние животные   животные   котята   собака   собаки   
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Чужих детей не бывает. Чаще всего нам это доказывают животные. Собака из Индии, которая живет на ферме, потеряла своих щенков - но как только она увидела крохотных котят, не сдержала материнского инстинкта.

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Метки: Индия   видео   доберман   домашние животные   животные   котята   собака   собаки   
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4  комментария
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9k
ScorpionDS 53 минуты назад
Пока не появилось комментариев "Вот бы люди у них научились", замечу, что в дикой природе она бы в лучшем случае прошла мимо, а могла бы и убить (упустим уникальные случае из заповедников), так себя ведут животные благодаря людям, у них нет необходимости в конкуренции за ресурсы, да и на людей они смотрят как свою стаю и если человек принимает нового члена, значит так надо.
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326
Борис Колесниченко 16 минут назад
Моя как родила всех котов в округе передавила
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50k
smakido Час назад
Животные нередко "дают" нам, людям, уроки доброты и человечности.
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21k
Влад 2 часа назад
чужих детей не бывает.
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