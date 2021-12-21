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Когда бродячие собаки милосерднее родителей: история спасения новорожденной в Индии

Когда бродячие собаки милосерднее родителей: история спасения новорожденной в Индии (2 фото)

Автор:
21 декабря 2021 19:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   бездомные   девочка   милосердие   новорожденная   ребенок   собаки   
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Мама-собака привела с собой щенков, чтобы всю ночь согревать младенца, брошенного на улице.
Чаще всего мы говорим о бродячих собаках как о некой угрозе людям. И редко ошибаемся, они действительно бывают опасны. Но события, произошедшие в индийском штате Чаттисгарх, меняют оценку на противоположную. Там бездомные собаки спасли новорожденного ребенка.

По сообщению британской Mirror, малышку обнаружила одна из бродячих собак. Она привела с собой сородичей, своих щенков. «Семейство» окружило девочку и всю ночь грело ее своими телами. Декабрь и в этих краях не балует теплом, так что новорожденная, скорее всего, замерзла бы без такой неожиданной поддержки.
Утром ребенка заметили люди: девочка громко плакала. Вызвали полицейских, те отвезли спасенную в больницу. Врачи констатировали: жизнь ее вне опасности. Обитатели района считают случившееся чудом. Ведь обычно бездомные собаки по ночам прячутся, их редко видят на улицах в такую пору.

Стражи порядка сейчас скупо комментируют произошедшее. Они ссылаются на тайну расследования и упорно ищут, кто мог пойти на такое злодеяние. Но малютке уже дали имя: Аканкша.

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Метки: Индия   бездомные   девочка   милосердие   новорожденная   ребенок   собаки   
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