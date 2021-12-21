Когда бродячие собаки милосерднее родителей: история спасения новорожденной в Индии

Утром ребенка заметили люди: девочка громко плакала. Вызвали полицейских, те отвезли спасенную в больницу. Врачи констатировали: жизнь ее вне опасности. Обитатели района считают случившееся чудом. Ведь обычно бездомные собаки по ночам прячутся, их редко видят на улицах в такую пору.



Стражи порядка сейчас скупо комментируют произошедшее. Они ссылаются на тайну расследования и упорно ищут, кто мог пойти на такое злодеяние. Но малютке уже дали имя: Аканкша.