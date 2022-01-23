15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки

1379
16
Случайное освещение или эмоция способны превратить даже самые простые фотографии в нечто достойное картинной галереи.
Шедевры можно найти не только в Эрмитаже и Лувре: они прячутся в каждом мгновении нашей жизни, вот только заметить их способен не каждый. К счастью, с появлением телефонов и фотоаппаратов поймать момент становится всё проще, поэтому даже любители способны запечатлеть нужный кадр.
Воришка
×
×
Зрители и футболист
Первая помощь
Уборка ковров
Киану Ривз выходит к публике
Минутка отдыха
Вечеринка на природе
Вид из окна, достойный кисти художника
Любовь во время концерта
Предательство
Мастер-класс в барбершопе
Почти картина
Мама с новорождённым
Отчаяние
В Брюгге
Источник:
Ссылки по теме:
- Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно
- 20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться
- 18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
- 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций
- Занимательные снимки с различными сравнениями
28
Понравилось28
Новости партнёров