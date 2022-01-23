FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6548 постов • 745 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки

15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки (16 фото)

Автор:
23 января 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   люди   подборка   случай   снимок   фото   
1379
16

Случайное освещение или эмоция способны превратить даже самые простые фотографии в нечто достойное картинной галереи.

Шедевры можно найти не только в Эрмитаже и Лувре: они прячутся в каждом мгновении нашей жизни, вот только заметить их способен не каждый. К счастью, с появлением телефонов и фотоаппаратов поймать момент становится всё проще, поэтому даже любители способны запечатлеть нужный кадр.


Воришка

×
×

Зрители и футболист

Первая помощь

Уборка ковров

Киану Ривз выходит к публике

Минутка отдыха

Вечеринка на природе

Вид из окна, достойный кисти художника

Любовь во время концерта

Предательство

Мастер-класс в барбершопе

Почти картина

Мама с новорождённым

Отчаяние

В Брюгге

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: животные   люди   подборка   случай   снимок   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Совранский 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Занимательные снимки с различными сравнениями Занимательные снимки с различными сравнениями Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций 18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной 18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной 20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться 20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336111



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов
0
73
Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов
Набирающие популярность в сообществах
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
30
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Нашёлся внебрачный сын Александра Абдулова: мальчик родился и вырос в Казахстане
1
23
Нашёлся внебрачный сын Александра Абдулова: мальчик родился и вырос в Казахстане
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История одного убийства
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#СССР#знаменитости#Приколы#интересное#картинки#фотографии#Россия
#Юмор#факты#ватермарк#люди#Ynews#подборка#забавно#нападение#шоу бизнес#фейл
#интересно#история#кино#еда#дтп#Девушка#истории#наука#познавательно#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться