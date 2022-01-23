15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки

Шедевры можно найти не только в Эрмитаже и Лувре: они прячутся в каждом мгновении нашей жизни, вот только заметить их способен не каждый. К счастью, с появлением телефонов и фотоаппаратов поймать момент становится всё проще, поэтому даже любители способны запечатлеть нужный кадр.

Воришка