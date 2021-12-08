Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно

Вот несколько фотографий, от одного взгляда на которые в комнате становится на пару градусов прохладнее.
Зима и морозы создают отличное ощущение уюта для тех, кому не нужно выходить из дома. Потому что куда приятнее любоваться снегом и минусовыми температурами, когда дома у тебя тепло и греют батареи. А вот тем, кто был вынужден высунуть нос на улицу, можно только посочувствовать. Ведь когда столбик термометра падает ну очень низко, мороз может легко покрыть льдом и снегом всё, до чего дотянется. Но всю прелесть природного холодка можно почувствовать и дома.
Морозный вечер в Якутии
Умная собака на карельской рыбалке
Ой, я пролил свой кофе!
-40℃. Будни
Мыльные пузыри на морозе
Мам, я сегодня в школу не пойду!
Вернулся, гулёна
Солнечные батареи завалило снегом
Снегурочка
Архангельск в прошлом году.
-33 днём, ночью все -40. Фото сделала через 3 минуты после выхода из дома
Забыли морс на террасе
Сибирская морозилка
В мороз кошка прониклась любовью к батарее
Кажется, колонка не хочет работать в такой мороз
С такой шубой никакой мороз не страшен
Сёрфинг в минусовую температуру выглядит так
Яичница на холоде
Источник:
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