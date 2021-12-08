Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно

Зима и морозы создают отличное ощущение уюта для тех, кому не нужно выходить из дома. Потому что куда приятнее любоваться снегом и минусовыми температурами, когда дома у тебя тепло и греют батареи. А вот тем, кто был вынужден высунуть нос на улицу, можно только посочувствовать. Ведь когда столбик термометра падает ну очень низко, мороз может легко покрыть льдом и снегом всё, до чего дотянется. Но всю прелесть природного холодка можно почувствовать и дома.

Морозный вечер в Якутии