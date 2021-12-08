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Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно

Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно (17 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   зима   люди   мороз   подборка   природа   фото   холод   
284
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Вот несколько фотографий, от одного взгляда на которые в комнате становится на пару градусов прохладнее.

Зима и морозы создают отличное ощущение уюта для тех, кому не нужно выходить из дома. Потому что куда приятнее любоваться снегом и минусовыми температурами, когда дома у тебя тепло и греют батареи. А вот тем, кто был вынужден высунуть нос на улицу, можно только посочувствовать. Ведь когда столбик термометра падает ну очень низко, мороз может легко покрыть льдом и снегом всё, до чего дотянется. Но всю прелесть природного холодка можно почувствовать и дома.


Морозный вечер в Якутии

×
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Умная собака на карельской рыбалке

Ой, я пролил свой кофе!

-40℃. Будни

Мыльные пузыри на морозе

Мам, я сегодня в школу не пойду!

Вернулся, гулёна

Солнечные батареи завалило снегом

Снегурочка

Архангельск в прошлом году.

-33 днём, ночью все -40. Фото сделала через 3 минуты после выхода из дома


Забыли морс на террасе

Сибирская морозилка

В мороз кошка прониклась любовью к батарее

Кажется, колонка не хочет работать в такой мороз

С такой шубой никакой мороз не страшен

Сёрфинг в минусовую температуру выглядит так

Яичница на холоде

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Метки: животные   зима   люди   мороз   подборка   природа   фото   холод   
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