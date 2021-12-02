18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной

Пока одни люди предпочитают понять и простить своих обидчиков, злопамятные товарищи и не думают просто так отпускать грехи своим противникам. Ведь зачем всё забывать, если можно подготовить свою месть по всем правилам и потешить своё внутреннее чувство справедливости?

Кот 1:1 хозяин