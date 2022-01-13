11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций

Каждый человек хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Неразумные поступки по невнимательности совершают даже самые умные и образованные люди.

Что будет, если попытаться накраситься в движущемся авто

Наводить красоту по дороге в место назначения — дело довольно рисковое.