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11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций

11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций (12 фото)

Автор:
13 января 2022 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   случай   фото   
824
12

От небольших конфузов не застрахован никто из нас, но самое главное — чтобы все досадные случаи вызывали у нас при этом лишь смех и улыбку. Как, к примеру, у героев данной подборки.

Каждый человек хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Неразумные поступки по невнимательности совершают даже самые умные и образованные люди.


Что будет, если попытаться накраситься в движущемся авто

Наводить красоту по дороге в место назначения — дело довольно рисковое.

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Решил перевезти статую в машине

Однако недостаточно продуманная транспортировка может привести к суровым последствиям.

Этот мужчина тоже думал, что с ним такое не может произойти

Однако случаются моменты, когда даже самый внимательный человек делает какую-нибудь глупость или оплошность.

Забывчивость порой сильно вредит

К примеру, эта девушка забыла вытащить лопатку, когда стала разогревать блюдо, в результате, достав его из духовки, получила неприятный сюрприз.

Малышка представила, что она кошечка

Вот только размеры подвели, и она застряла в кошачьем домике.

Для красивой наклейки нужно придумать самое видное место

Однако, сев за руль, мужчина понял, что поспешил с решением.

Бетонные сферы в городе выкрасили под футбольные мячи

Пожалуй, благодаря такому дизайну в скором времени местной травматологической больнице следует ожидать наплыв любителей футбола.

Мальчик не хотел, чтобы его ботинки промокли

И тогда ему в голову пришла отличная, по его мнению, идея: просто надеть на ноги бумажные пакеты.

Мы не всегда слушаем чужие предупреждения, а зря

А все потому, что считаем себя умнее и хотим учиться на собственном опыте. Вот и водитель этой «Газели» наверняка думал так же.

Иногда спешка приводит к неприятностям

Вот что случится, если поспешить вымыть стеклянную посуду сразу после духовки, не дав ей остыть. От разницы температур стекло мгновенно потрескается.

Забыл, что на крыше машины установил верхний багажник

И вспомнил, только когда заехал на автомойку. А с вами случались забавные конфузы из-за забывчивости или невнимательности?


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Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   случай   фото   
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19k
SolomonA 42 минуты назад
Ну так это и не Газель...
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СпящийКрасавец 23 минуты назад
Девочка в кошачьем домике-это мяугли.
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