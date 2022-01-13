11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций

От небольших конфузов не застрахован никто из нас, но самое главное — чтобы все досадные случаи вызывали у нас при этом лишь смех и улыбку. Как, к примеру, у героев данной подборки.
Каждый человек хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Неразумные поступки по невнимательности совершают даже самые умные и образованные люди.
Что будет, если попытаться накраситься в движущемся авто
Наводить красоту по дороге в место назначения — дело довольно рисковое.
Решил перевезти статую в машине
Однако недостаточно продуманная транспортировка может привести к суровым последствиям.
Этот мужчина тоже думал, что с ним такое не может произойти
Однако случаются моменты, когда даже самый внимательный человек делает какую-нибудь глупость или оплошность.
Забывчивость порой сильно вредит
К примеру, эта девушка забыла вытащить лопатку, когда стала разогревать блюдо, в результате, достав его из духовки, получила неприятный сюрприз.
Малышка представила, что она кошечка
Вот только размеры подвели, и она застряла в кошачьем домике.
Для красивой наклейки нужно придумать самое видное место
Однако, сев за руль, мужчина понял, что поспешил с решением.
Бетонные сферы в городе выкрасили под футбольные мячи
Пожалуй, благодаря такому дизайну в скором времени местной травматологической больнице следует ожидать наплыв любителей футбола.
Мальчик не хотел, чтобы его ботинки промокли
И тогда ему в голову пришла отличная, по его мнению, идея: просто надеть на ноги бумажные пакеты.
Мы не всегда слушаем чужие предупреждения, а зря
А все потому, что считаем себя умнее и хотим учиться на собственном опыте. Вот и водитель этой «Газели» наверняка думал так же.
Иногда спешка приводит к неприятностям
Вот что случится, если поспешить вымыть стеклянную посуду сразу после духовки, не дав ей остыть. От разницы температур стекло мгновенно потрескается.
Забыл, что на крыше машины установил верхний багажник
И вспомнил, только когда заехал на автомойку. А с вами случались забавные конфузы из-за забывчивости или невнимательности?
Источник:
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