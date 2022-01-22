Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум

Соцсети и различные порталы вроде Reddit периодически накрывает волна ностальгии. В частности, многие пользователи любят вспоминать забытые вещи из 90-х и 00-х. Какие же их них чаще всего приходят на ум?
Некоторые обратили внимание на ушедшую популярность голубых теней, по которым раньше можно было сразу определить, кому из одноклассниц разрешили пользоваться косметикой. Ведь в этот момент девочки на долгое время перевоплощаются в панд с синими глазами.
Ещё недавно казалось, что перезаписывающиеся CD- и DVD-диски надолго останутся в нашей жизни. Но в цифровую эру, они быстро канули в небытие. Сегодня на них записывают разве что медицинские снимки. А раньше… они хранили музыкальные подборки или какие-то веселые картинки, бережно записанные вместе с вирусом из Интернета.
Несмотря на то, что по новому закону в перечень обязательных приложений для смартфонов входит ICQ, вряд ли сегодня кто-то будет ей пользоваться. А ведь эта первая соцсеть, которая непонятно откуда у многих появилась и также непонятно как ушла. Но многие до сих пор наверняка помнят свои номера.
Ещё одна исчезнувшая вещь – толстые, громоздкие телевизоры. Сегодня компании соревнуются в том, кто сделает их тоньше. Но раньше было настоящим квестом выбрать место под него так, чтобы он удачно вместился в стенку или на какую-нибудь тумбу.
Сегодня за курение в общественном месте можно быстро схлопотать штраф. А ведь ещё совсем недавно, зайдя в ресторан или кафе, можно было оказаться в густом тумане табачного дыма.
Каждый уважающий себя бизнесмен имел под рукой пейджер. А что сейчас? Сейчас им на смену пришли смартфоны, доступные для всех. Но те, кто побогаче, до сих пор соревнуются в дороговизне устройств.
Если сегодня компьютерная мышь поломается, скорее всего, её придется отправить в утиль. Со старыми мышками было проще, ведь их ещё можно было реанимировать, почистив, как следует, вынутый шарик.
Сколько детских слез было пролито, когда умирал тамагочи. Каждый ребенок, как заботливый родитель, следил, чтобы его электронный питомец был накормлен, а его лежбище убрано. Сегодня, к сожалению, такой игрушкой уже никого не удивишь.
В небытие канули и MP3-плееры, на части из которых многие даже смотрели фильмы. Сегодня же всего функции выполняют смартфоны с его сервисами, содержащими всю необходимую библиотеку музыки, фильмов и прочих нужных дополнений.
А ведь ещё раньше треки приходилось записывать на кассеты, вместе с которыми на них попадал и голос диктора с радио. Но любимая песня – есть любимая песня, правда, чтобы её переслушать снова, все мы перематывали кассету карандашом или ручкой.
Исчезли и пленочные фотоаппараты. Помнится, сдаешь пленку на проявку и через несколько дней приходишь забирать снимки. И какое же разочарование, когда какого-нибудь долгожданного кадра не оказывается только потому, что в этом месте пленка оказалось засвеченной.
Сейчас нужный номер телефона какой-нибудь службы или организации можно легко отыскать в Интернете. А ведь раньше для этого приходилось пользоваться толстенными телефонными книгами, имевшимися во многих квартирах и домах.
Если на современных приставках и компьютерах как-то не так работает игра, всегда можно залезть в интернет, скачать патч и решить проблему. Раньше же, в период популярности Денди всё это исправлялось по-другому: достаточно было просто вынуть любимый картридж и хорошенько его продуть. В крайнем случае, послюнявить микросхему.
Долгое время популярными были видеопрокаты, куда на выходных всегда можно было наведаться с семьей и выбрать что-то по вкусу. Главное было вовремя вернуть кассету, чтобы не нарваться на штраф.
Правда, с появлением ларьков с пиратской продукцией их популярность ушла. К сожалению, сегодня практически не осталось и последних. А ведь было здорово, придя на рынок, стоять и копошиться вокруг прилавков с фильмами или играми в привлекающих внимание коробках.
Ну и закончим перемоткой VHS-кассет. Вряд ли кто-то забудет эту слепую перемотку фильма на видеомагнитофоне. Ведь мотать с включенным показом на экране считалось опасным, так как многие думали, что так можно испортить пленку. По крайней мере, такие люди точно были. Вот и приходилось останавливать перемотку и проверять, домоталась ли кассета до нужного момента.
А какие вещи вызывают у вас ностальгические чувства?
Источник:
- Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний
- Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
- Фотографии красоток из 90-х
- 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след
- Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
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Которая ICQ New, но номер все тот же.
Что самое интересное, она не хуже, в чем-то и лучше вацапов/вайберов