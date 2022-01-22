Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум

Несмотря на то, что по новому закону в перечень обязательных приложений для смартфонов входит ICQ, вряд ли сегодня кто-то будет ей пользоваться. А ведь эта первая соцсеть, которая непонятно откуда у многих появилась и также непонятно как ушла. Но многие до сих пор наверняка помнят свои номера.