FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1722 поста • 736 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум

Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум (17 фото)

Автор:
22 января 2022 21:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 00-е   90-е   Reddit   забытые вещи   ностальгия   старые вещи   
1349
17

Соцсети и различные порталы вроде Reddit периодически накрывает волна ностальгии. В частности, многие пользователи любят вспоминать забытые вещи из 90-х и 00-х. Какие же их них чаще всего приходят на ум?

Некоторые обратили внимание на ушедшую популярность голубых теней, по которым раньше можно было сразу определить, кому из одноклассниц разрешили пользоваться косметикой. Ведь в этот момент девочки на долгое время перевоплощаются в панд с синими глазами.

×
×

Ещё недавно казалось, что перезаписывающиеся CD- и DVD-диски надолго останутся в нашей жизни. Но в цифровую эру, они быстро канули в небытие. Сегодня на них записывают разве что медицинские снимки. А раньше… они хранили музыкальные подборки или какие-то веселые картинки, бережно записанные вместе с вирусом из Интернета.

Несмотря на то, что по новому закону в перечень обязательных приложений для смартфонов входит ICQ, вряд ли сегодня кто-то будет ей пользоваться. А ведь эта первая соцсеть, которая непонятно откуда у многих появилась и также непонятно как ушла. Но многие до сих пор наверняка помнят свои номера.

Ещё одна исчезнувшая вещь – толстые, громоздкие телевизоры. Сегодня компании соревнуются в том, кто сделает их тоньше. Но раньше было настоящим квестом выбрать место под него так, чтобы он удачно вместился в стенку или на какую-нибудь тумбу.

Сегодня за курение в общественном месте можно быстро схлопотать штраф. А ведь ещё совсем недавно, зайдя в ресторан или кафе, можно было оказаться в густом тумане табачного дыма.

Каждый уважающий себя бизнесмен имел под рукой пейджер. А что сейчас? Сейчас им на смену пришли смартфоны, доступные для всех. Но те, кто побогаче, до сих пор соревнуются в дороговизне устройств.

Если сегодня компьютерная мышь поломается, скорее всего, её придется отправить в утиль. Со старыми мышками было проще, ведь их ещё можно было реанимировать, почистив, как следует, вынутый шарик.

Сколько детских слез было пролито, когда умирал тамагочи. Каждый ребенок, как заботливый родитель, следил, чтобы его электронный питомец был накормлен, а его лежбище убрано. Сегодня, к сожалению, такой игрушкой уже никого не удивишь.

В небытие канули и MP3-плееры, на части из которых многие даже смотрели фильмы. Сегодня же всего функции выполняют смартфоны с его сервисами, содержащими всю необходимую библиотеку музыки, фильмов и прочих нужных дополнений.

А ведь ещё раньше треки приходилось записывать на кассеты, вместе с которыми на них попадал и голос диктора с радио. Но любимая песня – есть любимая песня, правда, чтобы её переслушать снова, все мы перематывали кассету карандашом или ручкой.

Исчезли и пленочные фотоаппараты. Помнится, сдаешь пленку на проявку и через несколько дней приходишь забирать снимки. И какое же разочарование, когда какого-нибудь долгожданного кадра не оказывается только потому, что в этом месте пленка оказалось засвеченной.

Сейчас нужный номер телефона какой-нибудь службы или организации можно легко отыскать в Интернете. А ведь раньше для этого приходилось пользоваться толстенными телефонными книгами, имевшимися во многих квартирах и домах.

Если на современных приставках и компьютерах как-то не так работает игра, всегда можно залезть в интернет, скачать патч и решить проблему. Раньше же, в период популярности Денди всё это исправлялось по-другому: достаточно было просто вынуть любимый картридж и хорошенько его продуть. В крайнем случае, послюнявить микросхему.

Долгое время популярными были видеопрокаты, куда на выходных всегда можно было наведаться с семьей и выбрать что-то по вкусу. Главное было вовремя вернуть кассету, чтобы не нарваться на штраф.

Правда, с появлением ларьков с пиратской продукцией их популярность ушла. К сожалению, сегодня практически не осталось и последних. А ведь было здорово, придя на рынок, стоять и копошиться вокруг прилавков с фильмами или играми в привлекающих внимание коробках.

Ну и закончим перемоткой VHS-кассет. Вряд ли кто-то забудет эту слепую перемотку фильма на видеомагнитофоне. Ведь мотать с включенным показом на экране считалось опасным, так как многие думали, что так можно испортить пленку. По крайней мере, такие люди точно были. Вот и приходилось останавливать перемотку и проверять, домоталась ли кассета до нужного момента.

А какие вещи вызывают у вас ностальгические чувства?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: 00-е   90-е   Reddit   забытые вещи   ностальгия   старые вещи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
ACU900 24 минуты назад
Музыкальный центр. Особенно крутым считалось когда в него можно было загрузить несколько (от 3 до 5 взависимости от модели) дисков одновременно. И поставить на случайное воспроизведение трэков. Бывало на ночь ставишь музыку из разных дисков, уже засыпаешь, а тут механизм меняет диски, и спросонья вздрагиваешь, так как после тихой музыки звуки работы механики музыкального центра можно сравнить разве что со звуком трактора. Или можно было настроить музыку в качестве будильника. Как таймер страбатывает, механика начинает делать манипуляции с дисками, и ты уже просыпаешься еще до того как музыкальный центр начнет проигрывать первый трэк... Такие механизмы часто ломались, причем буквально на следующий день после того как закончилась на него гарантия. Но радиоприемник и усилитель (например в качестве дополнительных колонок с телевизора) у некоторых работает до сих пор...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
48k
noName Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Похабыч 6 минут назад
Каждый уважающий себя бизнесмен с середины 90х имел мобильный телефон, а с пейджерами разьве что мелкие менеджеры ходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 18 минут назад
Кстати, вот что еще вызывает ностальгию. Работало как часы, и работает до сих пор:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley Полчаса назад
Аськой до сих пор пользуюсь.
Которая ICQ New, но номер все тот же.
Что самое интересное, она не хуже, в чем-то и лучше вацапов/вайберов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wertos 52 минуты назад
У меня так и остались основные контакты в аське...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след Фотографии красоток из 90-х Фотографии красоток из 90-х Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
30
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
5
48
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
Набирающие популярность в сообществах
Чем питались атлеты и силачи старой школы
1
24
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Когда очень хочешь быть красивым: мужчина пытался украсть крем для кожи и патчи для глаз
0
13
Когда очень хочешь быть красивым: мужчина пытался украсть крем для кожи и патчи для глаз
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жиза жизненная
0
0

Популярные теги
#фото#животные#история#СССР#еда#знаменитости#автомобили#шоу бизнес#Россия#нападение
#Юмор#факты#люди#кино#Приколы#Ynews#дтп#автомир#интересное#США
#интересно#прикол#ватермарк#подборка#забавно#в мире#картинки#природа#истории#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться