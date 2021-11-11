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Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний

Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний (22 фото)

Автор:
11 ноября 2021 15:22
Метки: 90-е   Автомобиль   Мерседес   воспоминания   девяностые   иномарка   ностальгия   
3878
22
Позволить себе иномарку в лихих 90-х могли лишь единицы, поэтому такие покупки были чем-то невероятным. Перед вами ретро-фотографии, которыми с удовольствием делятся пользователи соцсетей. Присоединяйтесь и вы, закидывая свои снимки в комментарии к данному посту.
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Метки: 90-е   Автомобиль   Мерседес   воспоминания   девяностые   иномарка   ностальгия   
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29  комментариев
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807
poбт 3 часа назад
как же уё*бищно это выглядит
и да, если фото не внутри машины, то это вообще чужая
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19k
Will2006 4 минуты назад
Пост ни о чем, так как поток б/у иномарок хлынул в страну практически сразу после введения рыночной экономики, а б/у Пассат В3 или Ауди 80 "бочка" стоили дешевле новой девятки, и позволить себе их могло о-очень большое количество народу, у которого как раз стали появляться деньги после кидка со вкладами в Сбере. Особенно умилил 15-летний СААБ и 10летний Кадет по цене металлолома

Вот новые Геленды со 140ми стоили действительно дорого, их покупали реальные бандюки или НР пожиже олигархов
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5k
Deimler 9 минут назад
Третья фотка не катит на 90-е.
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260
Гиви 16 минут назад
«Двойки», «восьмёрки», «тройки» и «девятки»
самые лучшие тачки.
 А мимо ехали «саабы», ехали «ниссаны»,
«мерсы», «форды», «Опели», «тираны»,
джип пролетел, поднимая пыль,
Фирменный джип просвистел только видели его.
«Кадиллак», «Астон», «Мартин», «Фукан», «Ситроен»,
«Шкода», «Хонда», «Рено», «Дэу», «Фольксваген»,
«Мицубиси», «Мазда», «Ровер-джип», потом «Тайота»,
«Дэу»-джип и «Экслендровер».

 Все проезжали и не тормозили!
Чёрт, все они плевали на нас,
Мы в грязи я и ты мы крутили болты,
Я и ты поотбивали все пальцы.

"Сектор Газа", "Самые лучшие тачки".
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260
Гиви 14 минут назад
Кому не сложно, запилите видос с этой песней.
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2k
мозгOFF 38 минут назад
Знли бы четкие посоны с 10й фотографии, чья это машина))) или они сами не такие уж и чоткие?
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1k
Vovan Petroff 54 минуты назад
А где ренаульт?
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90k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Alex Час назад
Сааб (вроде), крутая для своего времени тачила была.
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Единственная БМВ на Кавказе. Впрочем ничего удивительного
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Ой и не все, ой не все нам сейчас могут поведать, какая у него тачила в 90-ых была.
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17k
Serg2001 2 часа назад
Это в 80-х шанс встретить во дворе иномарку был примерно такой же как столкнуться в лесу с реликтовым гуманоидом. Если не ошибаюсь, то как раз с началом 90-х в страну и хлынул поток подержанных иномарок. Вёдер с болтами, как их тогда называли. Десятилетние таурусы, асконы и прочие скорпио. Новье тогда могли себе позволить только бандосы или ну оооочень смелые люди. Был знакомый, который выбирал между покупкой квартиры и 600 мерса. Выбрал мерс и не прогадал. Потому что квартиру никто не видит, а 600-й придавал на стрелке дополнительный вес, который помог вскоре и квартиру купить... )
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1k
Glassy 2 часа назад
Классный сборник фотографий тех - кто прокакал страну в 90-е, поменяв нормальное существование на старое импортное ведро.
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37k
Александр 2 часа назад
У меня дядя родной был в начале 90х. В туапсе жил, шашлычки держал. Я тогда с ним впервые гонял на бэхе семерочке 750iL которая. Правда через год дядю и его семью пристрелили почему то, а мой брат двоюродный, сын его, пропал без вести (
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
На 4-ом фото Шевроле Экспресс, если не ошибаюсь.
Огонь машина.
Себе бы взял, да дорого
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10k
Kostick 3 часа назад
цытато - "Позволить себе иномарку в лихих 90-х могли лишь единицы, поэтому такие покупки были чем-то невероятным". такое мог написать лишь тот, кто в те 90-е ещё был грудником обосрашкой)
взять 96 год, продав копетос, точнее 11-ю (21011) тех денег хватало на дорогу, бензин, покупку сьерры, и таможню, ибо она была смехотворна, как и ценник на авто в европте в те годы.
ps вот с ремонтом тех иномарок, до нулевых точно, были проблемы. взять туже сьерру, корячил в рабочие тормозные цилиндры манжеты от наших авто. поголовно реставрировали тяги, шаровые. с движками тоже был цирк. и самая жоптя была с карбюраторами, не говоря о появлявшихся впрысковых (у мерса E сначала говорила о том, что это einspritzung)/
ps эх время, как оно пролетело(
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845
Мы Ул 3 часа назад
"Е-шка с правительственными номерами"
Схера ли они правительственные? ААА - никогда ни кому не принадлежали, просто красивая серия - не больше. Тем более 51ый регион.
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57k
pynh 3 часа назад
Сфоткаться/постоять около чужой машины это даа
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240
Arti 3 часа назад
В те года за 10 фотку по голове не давали за фото пацанам у такой машинки?)))
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0
NAZARETH 3 часа назад
Где то в 1986 году.
Неоднократно встречал у Минске Chevrolet Camaro RS.
Правда номера у него были Литовской ССР.
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