Когда в 90-х у тебя/у бати была иномарка: пост теплых воспоминаний

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Позволить себе иномарку в лихих 90-х могли лишь единицы, поэтому такие покупки были чем-то невероятным. Перед вами ретро-фотографии, которыми с удовольствием делятся пользователи соцсетей. Присоединяйтесь и вы, закидывая свои снимки в комментарии к данному посту.
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Вот новые Геленды со 140ми стоили действительно дорого, их покупали реальные бандюки или НР пожиже олигархов
самые лучшие тачки.
А мимо ехали «саабы», ехали «ниссаны»,
«мерсы», «форды», «Опели», «тираны»,
джип пролетел, поднимая пыль,
Фирменный джип просвистел только видели его.
«Кадиллак», «Астон», «Мартин», «Фукан», «Ситроен»,
«Шкода», «Хонда», «Рено», «Дэу», «Фольксваген»,
«Мицубиси», «Мазда», «Ровер-джип», потом «Тайота»,
«Дэу»-джип и «Экслендровер».
Все проезжали и не тормозили!
Чёрт, все они плевали на нас,
Мы в грязи я и ты мы крутили болты,
Я и ты поотбивали все пальцы.
"Сектор Газа", "Самые лучшие тачки".
Огонь машина.
Себе бы взял, да дорого
взять 96 год, продав копетос, точнее 11-ю (21011) тех денег хватало на дорогу, бензин, покупку сьерры, и таможню, ибо она была смехотворна, как и ценник на авто в европте в те годы.
ps вот с ремонтом тех иномарок, до нулевых точно, были проблемы. взять туже сьерру, корячил в рабочие тормозные цилиндры манжеты от наших авто. поголовно реставрировали тяги, шаровые. с движками тоже был цирк. и самая жоптя была с карбюраторами, не говоря о появлявшихся впрысковых (у мерса E сначала говорила о том, что это einspritzung)/
ps эх время, как оно пролетело(
Схера ли они правительственные? ААА - никогда ни кому не принадлежали, просто красивая серия - не больше. Тем более 51ый регион.
Неоднократно встречал у Минске Chevrolet Camaro RS.
Правда номера у него были Литовской ССР.