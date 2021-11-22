Фотографии красоток из 90-х

Расцвет дискотек, моды, мировоззрение людей стремительно менялось, стало больше свободы. Что, конечно же, не могло не отразиться на внешнем виде и поведении людей. Больше времени уделялось моде и самовыражению, без страха осуждения.

Девушки на каждую дискотеку наряжались по-особенному, много образов копировалось с новых фильмов. Денег не было, но была свобода, которой так не хватало.