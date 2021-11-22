Фотографии красоток из 90-х

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Когда говорят "девяностые", то ассоциации сначала не самые радужные: распад СССР, братки, экономические кризисы, Чечня... Но было и хорошее!
Расцвет дискотек, моды, мировоззрение людей стремительно менялось, стало больше свободы. Что, конечно же, не могло не отразиться на внешнем виде и поведении людей. Больше времени уделялось моде и самовыражению, без страха осуждения.
Девушки на каждую дискотеку наряжались по-особенному, много образов копировалось с новых фильмов. Денег не было, но была свобода, которой так не хватало.
Девушки на каждую дискотеку наряжались по-особенному, много образов копировалось с новых фильмов. Денег не было, но была свобода, которой так не хватало.
Явно какой-то ночной клуб
Скорее всего это новогодняя вечеринка, судя по рисункам на окне.
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Ох уж этот сигаретный дефицит...
Очень атмосферное фото, дающее представление о том, что происходило в 90-е.
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Метки: 90-е девушки интересное мода ностальгия фото
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"А те,что им на смену успели подрасти,
Такую ломят цену,что Господи прости!"©
не было никакого сигаретного дефицита, наоборот ассортимент бухла и курева исчислялся тысячами названий, у каждого второго была либо коллекция пачек, либо банок\бутылок
а вот девка как варик вместо денег могла получить зарплату сигами по бартеру