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Фотографии красоток из 90-х

Фотографии красоток из 90-х (11 фото)

Автор:
22 ноября 2021 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: 90-е   девушки   интересное   мода   ностальгия   фото   
3173
11
Когда говорят "девяностые", то ассоциации сначала не самые радужные: распад СССР, братки, экономические кризисы, Чечня... Но было и хорошее!
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Метки: 90-е   девушки   интересное   мода   ностальгия   фото   
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1k
Укротитель 6огдашек Час назад
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19k
Will2006 2 минуты назад
На последней фотке девочке лет 13, так что теребонькайте осторожнее
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2k
Аркадий 8 минут назад
Последнее фото ОГО!
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12k
Erorist 8 минут назад
Времена, когда физическая привлекательность была генетической и результатом образа жизни, а не результатом работы хирурга или специалиста по макияжу.
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28k
LEPA Полчаса назад
Девки моей молодости.

"А те,что им на смену успели подрасти,
Такую ломят цену,что Господи прости!"©
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14k
vikklu Полчаса назад
Эдакий трудноскрываемый снобизм в подписях... Минус.
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10
Тарас Розеткин Полчаса назад
блин!откуда берутся мысли к таким глупым подписям к фото?дефицит умственной способности.
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606
zenon 40 минут назад
Девяностые начались в 1985 году, точно также, как Вторая мировая война началась в 1936 году, Когда Япония напала на Китай.
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878
poбт 48 минут назад
"Ох уж этот сигаретный дефицит..."

не было никакого сигаретного дефицита, наоборот ассортимент бухла и курева исчислялся тысячами названий, у каждого второго была либо коллекция пачек, либо банок\бутылок
а вот девка как варик вместо денег могла получить зарплату сигами по бартеру
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982
metrolog 58 минут назад
Всё свое, натуральное
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36k
jonnyD Час назад
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63k
Нанук Паналык Час назад
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Сколько раз просили, -не подписывайте фотографии!!! Зачем всё портить?
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10k
Majul Час назад
Обычные простые лица. Красивые лица, у каждой по своему, а не то что сейчас все на одно лицо.
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17k
Serg2001 Час назад
А главное всё натуральное!... от папы с мамой...)
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