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Это бы ли лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени

Это бы ли лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени (19 фото)

Автор:
22 ноября 2021 12:24
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   ельцин   история   милиция   ностальгия   политика   чечня   
2065
19
Кто-то вспоминает период 90-х годов с ностальгией, а кто-то пытается "выжечь" воспоминания о том времени из своей головы. Годы для России и ее жителей были непростые, но что имеем...
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Метки: 90-е   Россия   ельцин   история   милиция   ностальгия   политика   чечня   
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5  комментариев
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40k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а ниче так девочки то) щас на проституток без слез не взглянешь...
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86
В-ий 56 секунд назад
8 - тут еще путин или уже двойник? слева от него - вроде бы медведев, но почему то в платье...
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14k
seller-k Минуту назад
Клава, преемник – это человек, который занимает чье-то место, должность после его ухода. Преемник президента. Приемник – это устройство для приема радиоволн. Слово пишется и читается через букву Ё. Не забывай о её существовании.
И ещё: Юрий Александрович Сенкевич был очень уважаемым человеком, коверкать его фамилию
неприемлемо.
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18
Сергей 3 минуты назад
За час до задержания
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1k
веселый просто 3 минуты назад
Всю жизнь был Юрием Сенкевичем, у автора стал Санкевич. Гребаное поколение ЕГЭ
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