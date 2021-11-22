Это бы ли лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени

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Кто-то вспоминает период 90-х годов с ностальгией, а кто-то пытается "выжечь" воспоминания о том времени из своей головы. Годы для России и ее жителей были непростые, но что имеем...
1. Жизнерадостный Борис Ельцин в галстуке и спортивных штанах летит агитировать за себя в Челябинск. 1991 год
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17. Юрий Никулин, Юрий Санкевич и Михаил Задорнов участвовали в передаче "Поле чудес", 1994 год
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И ещё: Юрий Александрович Сенкевич был очень уважаемым человеком, коверкать его фамилию неприемлемо.