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35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой

35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой

Автор:
06 октября 2022 18:51
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   винтажные вещи   купил на всю жизнь   полезные вещи   старые вещи   удачная покупка   
2522
36

Современный мир просто кишит дешевой продукцией, которая, несмотря на красивую упаковку, грозит будущему владельцу сплошными неприятностями. Но что если среди этого мусора удается найти товар настолько хорошего качества, что ему никогда не придется искать замену? Никогда-ниогда, до конца жизни? Вот тут-то и появляется сабреддит «Купи на всю жизнь», посвященный «практичным, прочным и качественным изделиям, сделанным на века».

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"Некоторые тут говорили, что "ботинки не могут прослужить дольше 5 лет". Тем не менее, у меня дома есть:

  • Сапоги армии Австрийской империи, унаследованные моим тестем от деда, который служил в них в Первую мировую войну, а потом носил до самой смерти.

Армейские чехословацкие ботинки, сделанные в 1968 году, которые я ношу в походах и когда катаюсь на мотоцикле. Носил их как минимум в 10 странах за последние 15 лет".


5. "Бабушка моей подруги подарила нам этот миксер середины 80-х. Он почти в идеальном состоянии, за исключением пары потертостей, которые придают ему характер. У него все еще есть руководство, все оригинальные насадки, и он работает без нареканий"

13. "Жена купила эти Doc Martens в 1993 году и не носила их более 20 лет. Я реставрирую кожу в качестве хобби, и меня до сих пор поражает, из какого состояния можно восстановить качественную кожу"

29. "Папа пользуется этим цифровым будильником с 1980-х годов. Мне нужны были новые часы в спальню, так что он мне его отдал. Мне нравится, как он выглядит, и он намного качественнее, чем самые дешевые цифровые часы, которые можно купить сегодня"

33. "Кулер для чая со льдом 1974 года от Gott. Естественно, он прослужит долго, это же пластик космической эры! Теперь в нем чай со льдом Lipton. Скорее всего, мы все заболеем от него раком!"

34. "Преподаю математику в 5 и 6 классах. Я унаследовала от тети точилку для карандашей моей бабушки около пяти лет назад, и этот зверь неустанно работает в моем классе уже три года. Я понятия не имею, сколько ей лет, но она определенно старше всех учеников и некоторых учителей"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   винтажные вещи   купил на всю жизнь   полезные вещи   старые вещи   удачная покупка   
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294
Makfatym 2 часа назад
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142
Sata33 Полчаса назад
никогда не понимал такой привязанности к вещам ...
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945k
NAZARETH (модер) Полчаса назад
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Незаменимая вещь (садоводы меня поймут). Я каждую осень руками косточки удалял. В этом году, одна известная на нашем сайте девушка, предложила трубочкой для коктейля. Большой респект ей и не шумных соседей!

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3k
Сергей Семенов 45 минут назад
Правилка для лезвий. 40-е года прошлого века. Досталась от деда. Трофейная. Пользуюсь для правки технических лезвий типа "Спутник" и "Рапира" - продлевает им жизнь раз в 4-5.
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16k
Bill 46 минут назад
Когда коду делать нечего - он фаберже лижет.
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8k
Billi_Bons 47 минут назад
Некоторые вещи интересные, но… я прям вижу, как американский пользователь интернета сидит на Фишках, пыхтит, пытаясь правильно перевести наименования предметов и их предназначение, попутно вспоминая историю их появления в американских семьях. Забавно.
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21k
Альберт 53 минуты назад
"Некоторые тут говорили, что "ботинки не могут прослужить дольше 5 лет". Тем не менее, у меня дома есть:

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50k
Олег 55 минут назад
как в древней пендоссии побывал....
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−9
Александра С Час назад
Потише, ребята, я сплю. У меня пылесос работает потише, в Китае не слышат. А вы шумите, спать не даите. )))))))
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4k
Wertos Час назад
Вещи эти до сих пор работают, только по одной причине... В те времена менеджеры не совали свой нос в производство !
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3k
александр Час назад
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294
Makfatym Час назад
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пропаганда конечно уже надоела...
прочёл "Генерал МОРОЗ"
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10k
kaboza 2 часа назад
у мене миксер Gorenie старше меня) откуда в совке его приобрели загадка, а крузак 80 ваще не убиваем)
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