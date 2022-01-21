Жадность - это плохо: женщина объелась роллами на шведском столе

«Я большая поклонница суши! - говорит девушка. - Я стараюсь есть их как минимум пару раз в месяц. Моя лучшая подруга Аманда была в городе на выходных, а она тоже любит суши, поэтому мы обе просто мечтали сходить в этот бар, где их можно съесть, сколько сможешь. Все это стоило $50 на человека, поэтому мы с Амандой должны были убедиться, что за наши деньги мы получим много еды!»