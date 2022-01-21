Жадность - это плохо: женщина объелась роллами на шведском столе

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24-летняя жительница Калифорнии попала в больницу, съев 32 ролла в японском ресторане со шведским столом. Посетители суши-буфета "Суши 85" платят только за вход, после чего имеют право есть, сколько пожелают. Девушка решила сполна оправдать плату за вход, но немного не рассчитала свои силы.
Жительница Калифорнии Даниэлла Шапиро, решившая сполна оправдать $50 (4000 рублей), потраченные на шведском столе в суши-баре была госпитализирована после того, как съела 32 ролла. Девушка также съела четыре клецки гёза, два перца халапеньо, тарелку бобов эдамаме и тарелку супа мисо - и все это за два часа своего пребывания в ресторане.
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24-летняя агент по недвижимости Даниэлла вместе с подругой Амандой пошла в суши-буфет Sushi 85 зв Маунтин-Вью, Калифорния. Там за 50 долларов клиенту предлагают неограниченное число подходов к обеденному столу. Объевшись, Даниэлла проснулась на следующее утро с сильной болью в животе и попала в больницу, где у нее диагностировали гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.
«Я большая поклонница суши! - говорит девушка. - Я стараюсь есть их как минимум пару раз в месяц. Моя лучшая подруга Аманда была в городе на выходных, а она тоже любит суши, поэтому мы обе просто мечтали сходить в этот бар, где их можно съесть, сколько сможешь. Все это стоило $50 на человека, поэтому мы с Амандой должны были убедиться, что за наши деньги мы получим много еды!»
По словам Даниэллы, они с подругой "просто выкатились" из ресторана. Девушка осталась ночевать у своего бойфренда, и там ночью у нее ужасно разболелся живот. По ее словам, такой боли она раньше не испытывала.
«Я проснулась около 6 утра и сразу поняла, что что-то не так, говорит Даниэлла. - У меня были сильные боли в животе и груди, и было трудно делать глубоко дышать».
Бойфренд и бабушка Даниэль отвезли ее в больницу, где врачи сказали ей, что у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или кислотный рефлюкс.
Бойфренд и бабушка Даниэль отвезли ее в больницу, где врачи сказали ей, что у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или кислотный рефлюкс.
Хотя эта болезнь не опасна для жизни, она может иметь болезненные симптомы, включая рвоту, вздутие живота, изжогу и боль в горле.
Через несколько часов девушку выписали из больницы, прописав лекарства. По словам Даниэллы, это не отвратило ее от любимого блюда. "Конечно, я собираюсь есть суши и дальше!" - говорит она.
Через несколько часов девушку выписали из больницы, прописав лекарства. По словам Даниэллы, это не отвратило ее от любимого блюда. "Конечно, я собираюсь есть суши и дальше!" - говорит она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там же и в таком же количестве, понемногу увеличивая пайку.
Средний вес ролла - 170 грамм. 32 ролла = 5,5 кг.
Мне трех штук хватает чтобы плотно наесться, но 32.... это фантастика, ну или вранье.
Читали бы больше, а не матюки писали. Умнее бы выглядели.
https://www.fatsecret.ru/калории-питание/общий/Ролл-Калифорния?portionid=337104&portionamount=1,000https://www.fatsecret.ru/калории-питание/общий/Ролл-Калифорния?portionid=337104&portionamount=1,000
https://calorizator.ru/product/japan/californiahttps://calorizator.ru/product/japan/california
http://sushi-rf.ru/sushi-i-rolly/4-ves-sostav-tsena-kalorijnost-sushi-rolly-kaliforniya.htmlhttp://sushi-rf.ru/sushi-i-rolly/4-ves-sostav-tsena-kalorijnost-sushi-rolly-kaliforniya.html
Но потом его режут и продают как порцию или сэт. И вот эти кусочки и принято считать как ролл 1 штука.
8 кусочков (роллов) -200гр-одна порция, 1 ролл-50 грамм
Ролл Калифорния (1 порция) содержит 158 калорий.
Обычные размеры порций:
Размер Порции Калории
1 штука 33
1 унция 36
100 г 126
1 порция (125 г) 158
Как видно 1 штука содержит 33 ккал., а 1 порция (125 грамм) - 158 ккал., т.е в порции 4-5 штук (вес роллов варьируется в граммах, до грамма их никто вывешивать не будет, главное, чтобы порция соответствовала)