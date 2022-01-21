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Жадность - это плохо: женщина объелась роллами на шведском столе

Жадность - это плохо: женщина объелась роллами на шведском столе (7 фото)

Автор:
21 января 2022 12:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   жадность   калифорния   не смогла   новости   обжорство   суши-бар   экономия   
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24-летняя жительница Калифорнии попала в больницу, съев 32 ролла в японском ресторане со шведским столом. Посетители суши-буфета "Суши 85" платят только за вход, после чего имеют право есть, сколько пожелают. Девушка решила сполна оправдать плату за вход, но немного не рассчитала свои силы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   жадность   калифорния   не смогла   новости   обжорство   суши-бар   экономия   
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18  комментариев
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5k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Юлия Якубеня перешла с сосисок на роллы.
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880
geo 17 минут назад
А что это такое - с уши?
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3k
Egoro Полчаса назад
"Конечно, я собираюсь есть суши и дальше!"
Там же и в таком же количестве, понемногу увеличивая пайку.
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67k
Viktor Полчаса назад
Есть у меня кореш, вернее был, так он эту Даниэллу за пояс заткнёт и даже не засмеётся! А ежели кто за него 50 бакинских выложит - так ещё и добавки попросит!
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19k
Serg2001 Полчаса назад
Она допустила стратегическую ошибку - тарелка бобов! Места занимают много, а стоят дешево... Надо было на омаров, черную икру и прочие трюфеля налегать.. Чтобы максимальная стоимость на единицу веса...) А вообще эта история напомнила фильм "Большая перемена". Как там Краморов халявную газировку пил, пока его тоже на скорой не увезли... )
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2k
Sandmännchen (DDR) 52 минуты назад
The РОЛЛing СТОНes
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24k
Очевидное-Невероятное 54 минуты назад
Ерунда какая-то
Средний вес ролла - 170 грамм. 32 ролла = 5,5 кг.
Мне трех штук хватает чтобы плотно наесться, но 32.... это фантастика, ну или вранье.
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