Калифорния горит

Лесной пожар на севере Калифорнии, охвативший более 1200 квадратных километров леса, стал вторым по площади в истории штата. Всего в Калифорнии полыхает более 4000 квадратных километров лесов. В общей сложности, в штате насчитывается 585 очагов горения, более 14000 пожарных без отдыха борются с огнем.
По крайней мере, шесть человек погибли в пожарах, охвативших северную Калифорнию. Огонь разгорается на площади более 4000 кв.км., дым от пожаров виден даже из космоса. Видео демонстрирует это апокалиптическое зрелище.
В районе округа Напа пожар уже охватил более 1200 кв.км.леса. Его называют вторым по площади пожаром в истории штата.
Всего на территории Калифорнии насчитывается уже более 580 очагов горения.
Власти штата объявили об эвакуации более 100 тысяч жителей, домам которых угрожает огонь.
На данный момент пожарным удалось справиться лишь с 15% очагов горения.
Национальная гвардия США готова прийти на помощь пожарным, выделив вертолеты для тушения огня и несколько сот бойцов.
На днях двое пожарных чуть не погибли в борьбе с огнем: они были окружены пламенем, и лишь чудом коллеги смогли спасти их из огненной ловушки.
В Санта-Круз пожар уничтожил десятки домов.
Президент Трамп объявил ситуацию в Калифорнии национальной катастрофой.
Президент пообещал пострадавшему штату материальную помощь в борьбе с последствиями пожаров, однако их масштаб пока неизвестен.
В округе Напа в сгоревшем доме обнаружены тела троих погибших.
Еще два человека погибли в округе Солано, один из них скончался в больнице.
Эксперты предупреждают, что худшее еще впереди: в ближайшие дни пожары будут только разгораться.
Прогнозы погоды предрекают Калифорнии сухие грозы и сильные ветры, которыемогут стать причиной новых пожаров.
Десятки тысяч человек в центрах эвакуации гадают о судьбе своих домов и не знают, будет ли им куда вернуться, когда пожары пойдут на спад.
Департамент пожарной охраны Калифорнии призвал всех жителей штата иметь наготове план эвакуации и быть готовыми покинуть свои дома по первому предупреждению.
Причиной большинства нынешних пожаров стали многочисленные сухие грозы, обрушившиеся на Калифорнию в эти дни. Удары молний массово поджигали деревья и траву.
Власти Калифорнии удвоили число пожарных расчетов по сравнению с обычной численностью личного состава.
По официальным сообщениям, ресурсы Департамента пожарной охраны штата на исходе: в тушении пожаров задействовано практически 100% экипажей.
Один из погибших - пилот пожарного вертолета, потерпевшего аварию во время тушения пожара.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с призывом о помощи к федеральному центру, властям других штатов, а также к Канаде и Австралии с просьбой поддержать Калифорнию пожарными и специальной техникой, объявив, что возможности штата уже на исходе. Десять штатов, включая Орегон, Нью-Мексико и Техас, уже обещали помочь калифорнийцам.
Пока пожарные Калифорнии не успевают за огнем, который разгорается быстрее, чем они успевают гасить все новые его очаги. Калифорнийцы со страхом ждут обещанных метеорологами гроз и готовятся к худшему.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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