Калифорния горит

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с призывом о помощи к федеральному центру, властям других штатов, а также к Канаде и Австралии с просьбой поддержать Калифорнию пожарными и специальной техникой, объявив, что возможности штата уже на исходе. Десять штатов, включая Орегон, Нью-Мексико и Техас, уже обещали помочь калифорнийцам.