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Калифорния горит

Калифорния горит (22 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   калифорния   лесные пожары   новости   огонь   пожарные   природная катастрофа   сша   
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Лесной пожар на севере Калифорнии, охвативший более 1200 квадратных километров леса, стал вторым по площади в истории штата. Всего в Калифорнии полыхает более 4000 квадратных километров лесов. В общей сложности, в штате насчитывается 585 очагов горения, более 14000 пожарных без отдыха борются с огнем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   калифорния   лесные пожары   новости   огонь   пожарные   природная катастрофа   сша   
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9  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Сволочи, на лесной охрану и лесопожарную службу денег пожалели. Вот итог. Природа и граждане невиданно страдают. Доколе, американцы?! Пора вмешиваться ООН и вводить санкции.
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7k
krivsan 55 минут назад
беда,пожарным сил и всего хорошего,уважаю
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2k
Слава Андреев Час назад
жуть. кто-то сходил на шашлычки.
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158
Старичок Час назад
И пусть горят. Или это другое, тут понимать надо?
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903
WithU Старичок 59 минут назад
Пусть горят ? Вы отмороженный на всю голову .
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14k
Lelik 2 часа назад
Не слышу воплей тамошних и наших неполживцев, про то, как "фсьо украли", про то, как "нет егерской службы, которая должна следить" и тЭдЭ и тЭ пЭ.
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160
Пётр Зайко Lelik Час назад
за бесплатно напрягать голосовые связки и пальцы по клаве потыкать? нееееееет))) любой труд должен быть оплачен
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14k
Lelik Пётр Зайко 40 минут назад
Да, без денег только комары сосут)))
Да, без денег только комары сосут)))
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3k
ride 2 часа назад
Был в Напа и Сономе - красоты удивительные. Жаль что горят.
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