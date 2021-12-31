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15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом

15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом (10 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 11:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джек Рико   вот это да!   вундеркинд   из жизни ботаников   калифорния   новости   университетский диплом   
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Джек Рико из Калифорнии в 11 лет сдал вступительный экзамен в Фуллертон-колледж. За два года он прошел весь курс и стал самым молодым человеком, окончившим колледж в Калифорнии. В 14 лет он поступил в Университет Невады. И вот теперь, год спустя, он получил диплом бакалавра истории - теперь уже со статусом самого молодого университетского выпускника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джек Рико   вот это да!   вундеркинд   из жизни ботаников   калифорния   новости   университетский диплом   
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5  комментариев
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2k
DerDimon 48 минут назад
У него на лице почти все сессии отражены)
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ых Полминуты назад
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51k
doker 16 минут назад
Он в Буэнос-Айрес не собирается? Там был один Джонни Рико...
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Максим Полчаса назад
У него лицо вечного старика.. умрет лет в 20-30 и все.
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42k
dima423 Полчаса назад
какой то мальчик с лицом дедушки...
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