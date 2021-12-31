15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом

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Джек Рико из Калифорнии в 11 лет сдал вступительный экзамен в Фуллертон-колледж. За два года он прошел весь курс и стал самым молодым человеком, окончившим колледж в Калифорнии. В 14 лет он поступил в Университет Невады. И вот теперь, год спустя, он получил диплом бакалавра истории - теперь уже со статусом самого молодого университетского выпускника.
15-летний мальчик стал самым молодым человеком, когда-либо окончившим Университет Невады - с пятой степенью всего за четыре года.
Вундеркинд Джек Рико из Калифорнии к 13 годам уже получил четыре диплома младшего специалиста. Теперь, к 15-ти, он получил степень бакалавра истории в Университете Невады с впечатляющим средним баллом 3,78.
«Мне искренне нравились все занятия, которые я посещал, - сказал Джек в интервью. - Большинство моих занятий проходили на историческом факультете или факультете кино, и каждый курс научил меня чему-то новому».
«Мне искренне нравились все занятия, которые я посещал, - сказал Джек в интервью. - Большинство моих занятий проходили на историческом факультете или факультете кино, и каждый курс научил меня чему-то новому».
Джек обучался на дому со своей матерью Ру Андраде, но после четырех лет обучения она поняла, что не может найти для него что-то новое. «Я отдала ему все знания, которые у меня были, но он был умнее меня», - говорит она в интервью.
В 11 лет мальчик сдал вступительный экзамен в Фуллертон-колледж и с легкостью поступил. За два года обучения он получил четыре степени младшего специалиста - в области истории, психологии, искусства и социальных наук. Таким образом, он стал самым молодым человеком, окончившим колледж в Калифорнии.
В 11 лет мальчик сдал вступительный экзамен в Фуллертон-колледж и с легкостью поступил. За два года обучения он получил четыре степени младшего специалиста - в области истории, психологии, искусства и социальных наук. Таким образом, он стал самым молодым человеком, окончившим колледж в Калифорнии.
Когда Джеку было 14 лет, он начал заниматься в Университете Невады. Он признается, что ему, конечно, хотелось развлекаться, но он понимал, что учеба - на первом месте. «В первые два семестра я учился, не отрываясь. Я очень хорошо распоряжался своим временем и следил за тем, чтобы все задания выполнялись вовремя», - рассказывает мальчик.
Финальный семестр, признается Джек, дался ему сложнее всего. «В этом семестре мне было немного сложнее сохранять мотивацию, - признается он. - Несколько недель назад у меня появилось первое несданное задание за время учебы. Этого было достаточно, чтобы вернуть меня в нужное русло. Я снова начал все записывать и стараюсь быть организованным. У меня PS5 все еще в коробке и смотрит на меня, но я пообещал себе, что не открою ее до финала», - диплома он.
14 декабря, всего через год после поступления, Джек официально закончил учебу. Он сказал, что достижение кажется ему «потрясающим».
14 декабря, всего через год после поступления, Джек официально закончил учебу. Он сказал, что достижение кажется ему «потрясающим».
«Я очень много работал, но меня также очень поддерживали. Все мои профессора и однокурсники - просто замечательные. Огромное спасибо моей маме за то, что она возила меня туда и обратно из Калифорнии в Университет Невады каждую неделю, чтобы я мог посещать занятия в кампусе», - сказал он.
«Я знаю, что он уделяет очень много внимания умственной работе, но он очень милый ребенок, и в жизни у него тоже нет проблем, - рассказывает мама вундеркинда. - . У него есть сестра, страдающая аутизмом, которую он очень любит. Мы так гордимся им, потому что он достиг того, чего хотел. Но мы еще больше гордимся им как личностью. Это самое крутое в нем».
Теперь у Джека есть планы получить степень магистра, но он хочет взять академический отпуск на один семестр, чтобы расслабиться и просто побыть подростком. Он говорит, что его следующая цель - научиться программировать и свободно говорить по-испански. Хотя Джек пока не знает, кем он станет, он сказал, что хочет найти работу, которая принесет ему достаточно денег, чтобы заботиться о сестре до конца ее жизни.
Теперь у Джека есть планы получить степень магистра, но он хочет взять академический отпуск на один семестр, чтобы расслабиться и просто побыть подростком. Он говорит, что его следующая цель - научиться программировать и свободно говорить по-испански. Хотя Джек пока не знает, кем он станет, он сказал, что хочет найти работу, которая принесет ему достаточно денег, чтобы заботиться о сестре до конца ее жизни.
Когда в мае 2020 года Джек поступил в Университет Невады, официальный представитель университета Тони Аллен сказал, что университет сделает все возможное, чтобы Джек почувствовал себя как дома. «Джек - замечательный молодой человек, у которого впереди блестящее будущее, и мы очень рады, что он выбрал наш университет для продолжения своего академического пути, - заявил Аллен. - У нас учились немало дерзновенных юношей, которые воплощали в жизнь свои мечты, независимо от того, насколько они велики, и мы рады приветствовать Джека и его семью».
«Просто удивительно, сколько ресурсов предоставил мне университет, - говорит Джек. - Я чувствовал огромную поддержку в своих исследованиях, мне помогала отличная библиотека и постоянный онлайн-доступ ко всем необходимым материалам».
Его мама объяснила в интервью 2020 года журналу Las Vegas Review, что Джек - «не гений», он просто «очень много работает» и любит учиться. И хотя она описала его как «человека со взрослой душой», она добавила, что он по-прежнему любит делать то же, что и другие дети его возраста, например, играть в видеоигры. «Ему действительно 13 лет, когда дело касается игры. Он сделает всю нужную работу только для того, чтобы как можно быстрее добраться до своих видеоигр », - сказала она тогда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Джек Рико вот это да! вундеркинд из жизни ботаников калифорния новости университетский диплом
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