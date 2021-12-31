15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом

«Я знаю, что он уделяет очень много внимания умственной работе, но он очень милый ребенок, и в жизни у него тоже нет проблем, - рассказывает мама вундеркинда. - . У него есть сестра, страдающая аутизмом, которую он очень любит. Мы так гордимся им, потому что он достиг того, чего хотел. Но мы еще больше гордимся им как личностью. Это самое крутое в нем».

Теперь у Джека есть планы получить степень магистра, но он хочет взять академический отпуск на один семестр, чтобы расслабиться и просто побыть подростком. Он говорит, что его следующая цель - научиться программировать и свободно говорить по-испански. Хотя Джек пока не знает, кем он станет, он сказал, что хочет найти работу, которая принесет ему достаточно денег, чтобы заботиться о сестре до конца ее жизни.