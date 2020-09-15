Огненный смерч над Калифорнией

Западная часть США остается во власти лесных пожаров небывалого масштаба. 35 человек ппогибли в огне в штатах Калифорния и Орегон. Погода не дает надежд на ослабление огня: низкая влажность и сильный ветер только раздувают пламя. А недавно в сети появилось видео формирования огненного торнадо, формирующегося посреди лесного пожара
В Калифорнии замечен огненный торнадо - вихрь огня, передвигающийся по земле и сжигающий все на своем пути.
Уже не первую неделю в Калифорнии бушуют пожары, жители десятков городов уезжают из своих домов, спасаясь от огня.
Сотни домов уничтожены огнем. На месте пожарищ спасательные команды ищут выживших среди развалин.
16750 пожарных борются с огнем. Национальная метеорологическая служба США не обещает им передышки: сухая погода, рекордно низкая влажность и сильный ветер способствуют распространению огня.
За последние четыре недели в Калифорнии пожары опустошили более 13 000 квадратных километров.
Многие жители охваченных огнем территорий числятся пропавшими без вести. Спасатели уверены, что счет жертвам еще не окончен.
Тысячи жителей Калифорнии остались без крыши над головой и без имущества, нажитого за многие годы.
Тысячи машин сгорели в огне, их остовы стоят на городских улицах: время расчистки завалов еще не пришло.
Люди, оставшиеся без крыши над головой, пытаются найти на пепелище хоть какие-то остатки имущества.
Эвакуированных так много, что многим приходится использовать вместо жилья походные палатки.
Ветеринарный центр Орегона работает в круглосуточном режиме: сюда привозят пострадавших во время пожара кошек и собак. Их приносят как сами владельцы, так ислучайные люди, подбирающие на пепелищах раненых животных.
Сотрудники ветеринарного центра Орегона и других ветеринарных клиник размещают в социальных сетях фотографии потерявшихся пострадавших животных, надеясь, что хозяева ищут их и сумеют с ними воссоединиться в ближайшее время. Медики предупреждают, что не только животные, но и люди из пострадавших от пожара районов могут нуждаться в медицинской помощи из-за нехватки кислорода в задымленном воздухе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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