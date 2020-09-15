Огненный смерч над Калифорнией

Сотрудники ветеринарного центра Орегона и других ветеринарных клиник размещают в социальных сетях фотографии потерявшихся пострадавших животных, надеясь, что хозяева ищут их и сумеют с ними воссоединиться в ближайшее время. Медики предупреждают, что не только животные, но и люди из пострадавших от пожара районов могут нуждаться в медицинской помощи из-за нехватки кислорода в задымленном воздухе.