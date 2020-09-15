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Огненный смерч над Калифорнией

Огненный смерч над Калифорнией (19 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   калифорния   катастрофа   лесные пожары   новости   огненный торнадо   опасность   сша   
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Западная часть США остается во власти лесных пожаров небывалого масштаба. 35 человек ппогибли в огне в штатах Калифорния и Орегон. Погода не дает надежд на ослабление огня: низкая влажность и сильный ветер только раздувают пламя. А недавно в сети появилось видео формирования огненного торнадо, формирующегося посреди лесного пожара

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   калифорния   катастрофа   лесные пожары   новости   огненный торнадо   опасность   сша   
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6  комментариев
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812
maloy 45 минут назад
Ну вот всё разворовали и распродали.... За этим скрывается другое преступление... Пожар скрывает все... Почему нам врут о калифорнийских пожарах... Власти опять показывают свою беспомощности... Все украли мексиканцы... Тушить пожары снова не выгодно... Неужели вместо воровства так сложно потушить пожары...

Да что же за страна такая...
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32k
dima423 maloy 38 минут назад
ни говори, ...Путин уходи, довольно))
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5k
ALFIE 3 минуты назад
просто оставлю тут скрин, из их же фильма :)
просто оставлю тут скрин, из их же фильма :)
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18k
hebpat 12 минут назад
опять губернаторы всё разворовали, продали хороший лес Китаю, и жгут остальное чтоб скрыть покражу, воры и взяточники, а президент эту клику жуликов и воров покрывает
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7k
Kucher 37 минут назад
Рука Москвы или происки Пекина? На кого по этому поводу санкции будут накладывать?
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