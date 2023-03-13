Чем опасен космический мусор?

Не все знают о том, что в последние годы орбита Земли все больше напоминает свалку мусора, и с каждым годом она растет. Космический мусор — это название, которое ученые дают тысячам обломков отслуживших свое спутников и космических кораблей на орбите Земли. Куски мусора могут быть маленьким, как капля краски, или большим, как брошенная ракета-носитель. Однако, как говорят эксперты, независимо от своего размера, орбитальный мусор представляет значительную угрозу для астронавтов и космических кораблей, работающих на орбите Земли.

Количество космического мусора на орбите увеличивается пропорционально росту космической активности землян. Недавно международная группа исследователей вновь подняла тревогу в связи с растущей проблемой космического мусора, призвав к заключению юридически обязывающего договора, который «поможет защитить орбиту Земли» до того, как она станет непоправимо загрязненной обломками.



Космический мусор — это любой антропогенный мусор, оставленный на орбите вокруг Земли.

Сюда входят полностью неповрежденные спутники, у которых закончилась энергия и которые остались на орбите после завершения их миссии, а также обломки, образовавшиеся при столкновении крупных объектов. Даже крошечные кусочки краски, сорванные с ракет, считаются космическим мусором.

Сеть космического наблюдения США в настоящее время отслеживает более 23 000 фрагментов космического мусора, превосходящих по размеру футбольный мяч. По данным Музея естественной истории в Лондоне, в их числе - около 3000 вышедших из строя спутников, оставленных пожизненно вращаться на орбите. Однако большинство фрагментов орбитального мусора слишком малы, чтобы их можно было отследить. По оценкам ученых, на орбите Земли находится более 100 триллионов неотслеживаемых фрагментов космического мусора, большинство из которых не превышает 1 сантиметра в длину.