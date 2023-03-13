Чем опасен космический мусор?

Тысячи комков и обломков в виде космического мусора вращаются вокруг Земли, создавая серьезную угрозу для спутников, космических кораблей и космонавтов.
Не все знают о том, что в последние годы орбита Земли все больше напоминает свалку мусора, и с каждым годом она растет. Космический мусор — это название, которое ученые дают тысячам обломков отслуживших свое спутников и космических кораблей на орбите Земли. Куски мусора могут быть маленьким, как капля краски, или большим, как брошенная ракета-носитель. Однако, как говорят эксперты, независимо от своего размера, орбитальный мусор представляет значительную угрозу для астронавтов и космических кораблей, работающих на орбите Земли.
Количество космического мусора на орбите увеличивается пропорционально росту космической активности землян. Недавно международная группа исследователей вновь подняла тревогу в связи с растущей проблемой космического мусора, призвав к заключению юридически обязывающего договора, который «поможет защитить орбиту Земли» до того, как она станет непоправимо загрязненной обломками.
Космический мусор — это любой антропогенный мусор, оставленный на орбите вокруг Земли.
Сюда входят полностью неповрежденные спутники, у которых закончилась энергия и которые остались на орбите после завершения их миссии, а также обломки, образовавшиеся при столкновении крупных объектов. Даже крошечные кусочки краски, сорванные с ракет, считаются космическим мусором.
Сеть космического наблюдения США в настоящее время отслеживает более 23 000 фрагментов космического мусора, превосходящих по размеру футбольный мяч. По данным Музея естественной истории в Лондоне, в их числе - около 3000 вышедших из строя спутников, оставленных пожизненно вращаться на орбите. Однако большинство фрагментов орбитального мусора слишком малы, чтобы их можно было отследить. По оценкам ученых, на орбите Земли находится более 100 триллионов неотслеживаемых фрагментов космического мусора, большинство из которых не превышает 1 сантиметра в длину.
При этом даже крошечные обломки космического мусора могут нанести огромный ущерб. Ведь объекты на орбите движутся невероятно быстро, обычно достигая скорости более 25 000 км/ч, что в 10 раз превышает среднюю скорость пули, выпущенной на Земле. Если два объекта, движущиеся в противоположных направлениях, сталкиваются в пространстве друг с другом, то эффект бывает еще сильнее. Даже объекты размером с горошину могут оказаться опасными для ракет на орбите. Так, в 2016 году небольшая капля краски врезалась в иллюминатор Международной космической станции, оставив на стекле полусантиметровую вмятину. К счастью, стекло выдержало.
Космический мусор часто падает на Землю. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среднем ежегодно через атмосферу Земли пролетает от 200 до 400 единиц отслеживаемого космического мусора. Большая часть этого свободно падающего мусора достаточно мала, чтобы полностью сгорать в атмосфере, не достигая Земли. Более крупные объекты, способные пережить падение, например, спутники, обычно падают в океан, - но не всегда. ВТак, в августе 2022 года обугленный, похожий на гигантский шип обломок космического корабля SpaceX Crew Dragon пролетел сквозь атмосферу и приземлился на овечьей ферме в Австралии.
Инциденты такого рода происходят все чаще, поскольку каждый год на орбиту добавляется все больше космического мусора. Так, в июне 2021 года небольшой кусок неопознанного космического мусора врезался в роботизированную руку Международной космической станции, повредив, но, к счастью, не разрушив ее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос
- Чем отличается новая лунная мегаракета НАСА от Saturn V, поднявшей на Луну Нила Армстронга?
- Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса
- Как выглядит облако космического мусора после российских противоспутниковых испытаний
- Энтузиаст восстановил фотографии Луны 50-летней давности