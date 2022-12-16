ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С

Госкорпорация "Роскосмос" опровергла сообщения в СМИ, где утверждалось, что температура на корабле поднялась до +50. Об этом сегодня, в частности, писало РИА Новости со ссылкой на источник.

Температура на «Союзе» поднялась до +30 градусов и не угрожает здоровью космонавтов, говорится в телеграм-канале «Роскосмоса».

Телеканал «Звезда» также опубликовал переговоры, в которых, как утверждается, участвуют космонавты на МКС и наземные службы.

«Чувствуется, что чуть-чуть потеплее, чем в модулях, но не критично. В принципе, все хорошо, терпимо. Вентиляция хорошо помогает, достаточно комфортно себя чувствуем, без проблем», — сказал один из космонавтов.

Центр управления полетами вместе с космонавтами предпринял максимум усилий для того, чтобы определить причину нештатной ситуации. Рабосмонавт Анна Кикина при помощи роботизированного манипулятора ERA сделала с минимального расстояния несколько снимков и видеофрагментов места утечки. Их передали на Землю. Теперь специалисты должны будут определять, как именно возникла дыра в системе охлаждения, есть ли дополнительные повреждения и какие действия нужно будет предпринять экипажу.