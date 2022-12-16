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ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С

ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С

Автор:
16 декабря 2022 22:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   космонавты   космос   мкс   разгерметизация   температура   эвакуация   
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Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на МКС. 15 декабря космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти за борт станции для переноса радиатора манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и его установки на модуле «Наука».

Примерно в этот момент и была обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции: видеокамеры зафиксировали протечку пробитой системы охлаждения. Об этом пишет деловая газета "Взгляд".

Дело в том, что на космическом корабле «Союз» есть два взаимосвязанных контура охлаждения, - объясняет "Взгляд". Во-первых, это внутренний контур жилых отсеков (КЖО) для сбора тепла в жилых модулях и с приборов. Во-вторых, внешний контур навесных радиаторов (КНР), служащий для отвода избыточного тепла от приборов и жилых отсеков. Излишки тепла сбрасываются через змеевики КНР на корпусе агрегатного отсека «Союза».

Отсутствие терморегуляции постепенно приведет к выходу из строя систем и приборов корабля. Допустить этого нельзя. А значит, в случае, если температура корабля будет расти, то выход останется только один - эвакуация экипажа «Союза МС-22» на своем поврежденном корабле.

Пока нет результатов официального расследования, не понято что могло привести к повреждению системы теплового контроля. Основная версия – удар микрометеорита, пробившего систему охлаждения. Дополнительная – брак системы охлаждения.

Госкорпорация "Роскосмос" опровергла сообщения в СМИ, где утверждалось, что температура на корабле поднялась до +50. Об этом сегодня, в частности, писало РИА Новости со ссылкой на источник.

Температура на «Союзе» поднялась до +30 градусов и не угрожает здоровью космонавтов, говорится в телеграм-канале «Роскосмоса».
Телеканал «Звезда» также опубликовал переговоры, в которых, как утверждается, участвуют космонавты на МКС и наземные службы.
«Чувствуется, что чуть-чуть потеплее, чем в модулях, но не критично. В принципе, все хорошо, терпимо. Вентиляция хорошо помогает, достаточно комфортно себя чувствуем, без проблем», — сказал один из космонавтов.

Центр управления полетами вместе с космонавтами предпринял максимум усилий для того, чтобы определить причину нештатной ситуации. Рабосмонавт Анна Кикина при помощи роботизированного манипулятора ERA сделала с минимального расстояния несколько снимков и видеофрагментов места утечки. Их передали на Землю. Теперь специалисты должны будут определять, как именно возникла дыра в системе охлаждения, есть ли дополнительные повреждения и какие действия нужно будет предпринять экипажу.

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Метки: авария   космонавты   космос   мкс   разгерметизация   температура   эвакуация   
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3  комментария
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9k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Опять пиндосы сверлят?
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37k
Mamin Sibiriak 2 минуты назад
<<< Рабосмонавт >>>

Кто это?
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18k
alexis 6 минут назад
Женщина на корабле....
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