Абьюзер или чудаковатый мужик с самоиронией: история звезды американского реалити-шоу

Всем сразу понравился добродушный и простоватый мужик с хорошим чувством самоиронии. Это была первоначальная реакция телезрителей. В дальнейшем мнение аудитории шоу кардинально изменилось.

Когда начались съемки, мужчина начал чудить на камеру. Например, он поделился с фанатами шоу способом по уходу за волосами, сделав маску из майонеза.