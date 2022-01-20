Абьюзер или чудаковатый мужик с самоиронией: история звезды американского реалити-шоу

История реалити-шоу начинается с радио сороковых годов прошлого века.
Первая подобная радио-передача "Скрытый-микрофон" выходила в Великобритании.
С появлением телевидения формат впервые использовали в 1948 году в США в передаче "Скрытая камера". Реакция аудитории показала больший интерес к такому формату, и впоследствии он стал использоваться во многих шоу.
Сейчас реалити-шоу вызывают неоднозначную реакцию у телезрителей. Одним такой формат нравится, другие терпеть его не могут. Возможно, причина недовольства кроется в "сценариях" и идеи таких шоу. Несмотря на негатив, реалити-шоу по-прежнему популярны среди телезрителей, а их участники становятся звездами.
Так произошло и с участником такой программы в США. На телеканале TLC есть передача "Виза невесты. Виза жениха. Знакомство" (90 Day Fiancé: Before the 90 Days), в котором участвуют американцы, имеющие романтические отношения с иностранцами.
В одном из сезонов участником был 54-летний американец Эд Браун, известный под прозвищем Большой Эд.
Он работает фотографом и у него есть взрослая дочь. В первый раз он появился в четвертом сезоне, в котором участвовал вместе со своей любовью по интернету филиппинкой Розмари Вега. Вега младше своего американского кавалера на тридцать один год и у нее также есть маленький сын, которого она воспитывает одна.
"Меня зовут Эд, мне 54 года, я известен как Большой Эд. Я сам придумал себе прозвище Большой Эд, потому что у меня огромных масштабов личность и потому что благодаря этому никнейму я чувствую себя высоким. А еще это прозвище забавное, потому что на самом деле я невысокий", — так представился телезрителям американец.
Всем сразу понравился добродушный и простоватый мужик с хорошим чувством самоиронии. Это была первоначальная реакция телезрителей. В дальнейшем мнение аудитории шоу кардинально изменилось.
Когда начались съемки, мужчина начал чудить на камеру. Например, он поделился с фанатами шоу способом по уходу за волосами, сделав маску из майонеза.
Что касается истории знакомства с его возлюбленной с Филиппин, то Эд рассказал, что познакомился с ней на фейсбуке. После непродолжительного общения, он решил отправиться к ней, чтобы сделать ей предложение.
Романтичная история любви по интернету, подумаете вы. Некоторые могут посчитать, что Розмари в этой истории просто использует простофилю для того, чтобы получить американское гражданство. Не стоит делать поспешных выводов. Во-первых, Большой Эд оказался жутким ревнивцем и его очень нервировало то, что у Розмари слишком много друзей в FB, а также она не хотела рассказывать о своем прошлом.
Во-вторых, мужчина обманул Розмари насчет своего роста. Этот обман раскрылся, когда перед филиппинкой предстал тучный мужчина с ростом 152 сантиметра. Но это не единственный секрет, который скрывал Браун.
В общении с американцем Розмари не раз говорила, что мечтает о еще одном ребенке. Филиппинка хотела родить девочку. Дело в том, что Эд Браун планировал сделать вазэктомию, а еще раз стать отцом не входило в его планы.
Участников шоу поселили в номер отеля, и тут Большой Эд начал вести себя странно. Он пожелал, чтобы его возлюбленной сделали депиляцию ног. Такую просьбу он передал продюсерам программы. Первым подарком для своей иностранной любви стал набор для чистки зубов. Он вручил подарок со словами: «Твое дыхание не очень хорошее».
Девушка, конечно, оскорбилась таким поступком и заявила, что проблемы с дыханием связаны с язвой желудка. Филиппинка пожаловалась на американца съемочной группе передачи: «Я так оскорблена, что хочу ударить Эда. Мне неловко. Думаю, Эд грубиян».
Но самое удивительное то, что после всего этого пара не рассталась, правда, пробыли они вместе они не так долго. Эд Браун все-таки признался Розмари Веге в том, что не желает иметь больше детей.
Несмотря на печальный, но закономерный конец истории любви эксцентричного американца и филиппинки, они еще несколько раз снимались в ток-шоу.
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В спецэпизоде, после окончания сезона Розмари и Эд рассказали о других подробностях их взаимоотношений. Например, Вега рассказала то, что во время переписки по сети Браун предлагал ей деньги за то, чтобы та разделась на камеру. Правда, американец отверг эти обвинения. В другой передаче уже не было обвинений и экс-возлюбленные рассказали, что не сожалеют, что судьба их свела вместе. Ведь все в конце концов закончилось для них обоих благополучно.
Спустя год после участия в первом реалити-шоу мужчина попытал свою удачу построить свою личную жизнь вновь. На этот раз Большой Эд решил подготовиться и поработать над собой. Он нанял профессиональных тренеров для занятия спортом и мастера пикапа. Браун также проработал над своим поведением вместе с психотерапевтом.
В новой передаче «Холостяцкая жизнь» он пытался завязать отношения с официанткой Лиз Вудс. Вудс также была младше Брауна, она была ровесницей его дочери. К слову, дочь не в восторге от того, что он ищет себе избранниц моложе ее. Главным критерием для своих избранниц Браун ставил возраст. Он искал любимую не старше тридцати.
Роман Эд Брауна и Лиз Вудс был также странным. Несмотря на то, что Большой Эд стал более адекватным, его ревность никуда не ушла. Недоверие к Лизе и его стремление поскорее съехаться и пожениться стали причинами частых споров. Они то сходились, то расходились. По окончанию первого сезона "Холостяцкой жизни" Большой Эд вновь был один, поэтому он согласился на участие во втором сезоне реалити-шоу. Фанаты были, мягко говоря, не в восторге. Люди считали, что Браун не изменился и все также является абьюзером и психологическим насильником.
К слову, к ментальному насилию добавились и обвинения в сексуальном насилии. Лорелай Клеменс заявила, что звезда реалити-шоу однажды пытался ее изнасиловать. Девушка общалась с ним еще до участия Брауна в съемках. Большой Эд долгое время добивался Клеменс, но, не получив согласия, попытался взять девушку силой. Судебных разбирательств не было, потому что стороны решили все разногласия мирно.
После этого заявления хейтеры Эда стали требовать убрать из шоу фотографа. В сети даже была опубликована петиция против участия Брауна в реалити-шоу на телеканале TLC. Петиция набрала больше 45 тысяч подписей, но это не помешало выходу второго сезона "Холостяцкой жизни" с Эдом Брауном.
На этот раз он искал вторую половинку постарше. Он даже встретился с двумя девушками из Мексики, но и с ними у него не получилось построить отношения.
Пользователи, тем временем, продолжали выражать свое недовольство. Они начали высмеивать его внешность. Дело в том, что у фотографа синдром Клиппеля-Фейля или же синдром короткой шеи. Комментаторы в социальных сетях соревновались в оригинальности и пытались его поддеть. Дело дошло даже до вирусных роликов в социальных сетях и мемов, которые собирали миллионы просмотров и лайков.
Сам Эд Браун не держит зла на язвительных пользователей, которые смеются над его особенностью.
"Думаю, если бы люди узнали, каково в действительности приходится тем, над кем они смеются, они бы не стали так поступать. Насмехаться над чьей-то внешностью — это недобрый поступок. Но я не сержусь на них", — заявил Большой Эд.
Несмотря на море негатива и обвинения в сексуальном насилии, Большой Эд все же нашел свою любовь. Та самая девушка из ресторана Лиз Вудс вернулась к нему и пара объявила о свадьбе.
Эд Браун также имеет и армию фанатов, среди которых есть и знаменитости. Американская певица Карди Би: "Мне не нравится, что люди придираются к Большому Эду. Он смешной".
А комик Пит Дэвидсон заявил, что помешан на Большом Эде.
Фотограф активно ведет социальные сети, публикуя фотографии своей жизни и маленькие скетчи. У него также есть свой личный бренд одежды. Помимо одежды, Эд Браун продает стикеры, рекламирует товары в своих соцсетях, а также передает приветы и поздравления на специальном сервисе Сameo, где звезды за деньги записывают специальные поздравительные и развлекательные видео.
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