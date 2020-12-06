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Ритуальные костюмы американских индейцев

Ритуальные костюмы американских индейцев (18 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Крейг Варжабедян   индейцы   интересно   история   костюмы   сша   фото   фотограф   
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Фотограф Крейг Варжабедян путешествует по резервациям, общается с индейцами и делает серии снимков, которые должны запечатлеть и сохранить для потомков культуру и магию древних индейских племен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крейг Варжабедян   индейцы   интересно   история   костюмы   сша   фото   фотограф   
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сергей 2 часа назад
"Это всё, что осталось от Снуппи". Немногие, хранящие традиции.
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