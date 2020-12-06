Ритуальные костюмы американских индейцев

Фотограф Крейг Варжабедян путешествует по резервациям, общается с индейцами и делает серии снимков, которые должны запечатлеть и сохранить для потомков культуру и магию древних индейских племен.
Фотограф Крейг Варжабедян приезжает в индейские поселения и снимает индейцев в ритцальных костюмах, чтобы запечатлеть их самобытную культуру.
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Женщина племени навахо в традиционных плетеных серьгах, которые дарят невесте к замужеству.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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