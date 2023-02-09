Лихие изобретения бурных 1920-х: скелет, который запугивает преступников до признания вины

Элен Аделаида Шелби придумала, как повысить эффективность уголовных допросов, не прибегая к помощи детективов. О женщине, стоящей за изобретением, известно мало: она была относительно обеспеченной жительницей Калифорнии, которая зарабатывала деньги на недвижимости в Окленде, Санта-Круз и Сан-Франциско.

Шелби умерла в 1947 году, оставив после себя мужа Эдгара и одно единственное изобретение. В 1927 году Шелби подала патент на «Устройство для получения признаний в совершении преступлений и их фотографической записи». Аппарат представлял собой большой скелет со светящимися красными глазами и камерой, спрятанной внутри.

«В уголовной практике хорошо известен тот факт, что признания, полученные стандартными методами от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в большинстве случаев впоследствии отзываются», — написала Шелби в своей патентной заявке. Шелби надеялась, что с помощью ее скелета следователи смогут искусственно создать «состояние души, рассчитанное на то, чтобы заставить [преступника] признаться, если он виновен».