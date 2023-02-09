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Лихие изобретения бурных 1920-х: скелет, который запугивает преступников до признания вины

Лихие изобретения бурных 1920-х: скелет, который запугивает преступников до признания вины

Автор:
09 февраля 2023 23:15
Сообщество : Истории
Метки: 1920-е   США   забавно   изобретения   интересно   истории   
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Современная одержимость жанром тру-крайм (проще говоря, серийными убийцами и прочими реальными преступлениями) далеко не нова. В той же Америке 1920-х годов, эпохе Сухого закона, преступления и правосудие были чуть ли не единственным источником веселья. Но одна из первых известных поклонниц этого жанра особенно отличилась, подав патент на дикое изобретение для борьбы с преступностью.

Элен Аделаида Шелби придумала, как повысить эффективность уголовных допросов, не прибегая к помощи детективов. О женщине, стоящей за изобретением, известно мало: она была относительно обеспеченной жительницей Калифорнии, которая зарабатывала деньги на недвижимости в Окленде, Санта-Круз и Сан-Франциско.

Шелби умерла в 1947 году, оставив после себя мужа Эдгара и одно единственное изобретение. В 1927 году Шелби подала патент на «Устройство для получения признаний в совершении преступлений и их фотографической записи». Аппарат представлял собой большой скелет со светящимися красными глазами и камерой, спрятанной внутри.

«В уголовной практике хорошо известен тот факт, что признания, полученные стандартными методами от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в большинстве случаев впоследствии отзываются», — написала Шелби в своей патентной заявке. Шелби надеялась, что с помощью ее скелета следователи смогут искусственно создать «состояние души, рассчитанное на то, чтобы заставить [преступника] признаться, если он виновен».

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Так как именно скелет должен был выбить из преступника признание? Шелби на удивление тщательно продумала процесс. Подозреваемого полагалось заключить в маленькую темную комнату, а следователь должен был расположиться во второй, соседней комнате. Вопросы задаются через микрофон, одновременно с чем поднимается занавес, открывая скелет, освещенный «множеством огней».

Смысл был в том, чтобы подозреваемый принял скелет за привидение, которое чудесным образом материализовалось перед ним, что апеллировало бы к его страху перед сверхъестественным. В глазницах скелета были бы красные лампочки, которые придавали бы им «неестественное жуткое свечение», а динамик, подключенный к микрофону, торчал прямо изо рта скелета.

Пока подозреваемый признается ему во всех грехах, камера в черепе скелета ведет аудиозапись и делает снимки. Записи потом полагалось воспроизводить в суде в качестве доказательств. Звучит неэтично, да? К счастью, в 1961 году, после дела «Роджерс против Ричмонда», Верховный суд США постановил, что признания под давлением — будь то скелета или человека — не являются допустимыми доказательствами в суде.

Эта «скелетная исповедальня» отражает убеждения, характерные для 20-х и 30-х годов, когда набирали обороты такие движения, как спиритуализм, что совпало с движением воздержания и последующим запретом на алкоголь. Спиритуалисты, утверждавшие, что могут разговаривать с мертвыми, часто использовали подобные приспособления, чтобы создать иллюзию сверхъестественного опыта.

Элен Аделаида Шелби умерла в 1947 году, ровно через 20 лет после того, как подала заявку на патент. И хотя патент был одобрен, нет никаких свидетельств того, что его когда-либо использовали для получения показаний или признания вины.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1920-е   США   забавно   изобретения   интересно   истории   
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Алексей 2 часа назад
Прочитал, но не понял - а накуя?
Есть здесь "изюминка" или еще что-то?
Или можно уже пилить посты из вики?
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