Человеческие мутации в средневековой книге «Де Монстрис»

Глядя на эти замысловатые иллюстрации, может показаться, что перед нами типичный средневековый бестиарий.
Однако труд Фортунио Лицети – нечто гораздо большее, чем сказки о чудищах. Хотя бы потому, что он имел под собой вполне реальную основу. Не секрет, что мутации в геноме животных и людей встречались всегда. Сиамские близнецы, двухголовые барашки, прочие, более ужасающие деформации – встречались в истории человечества даже чаще, чем сейчас. Правда истолковывались иначе.
Современная медицина, шагнувшая так далеко, способна предупредить о большинстве подобных случаев. В давние времена, появление ребенка с мутациями воспринималось как нечто сверхъестественное, божий (или сатанинский) знак, проклятие рода, предчувствие, демонизм и так далее.
Фортунио Лицети не был художником. Изначально в его работе вообще не было иллюстраций, но в последствии они представили широкий интерес для исследователей. Ведь Лицети – врач и философ, живший на рубеже 16 и 17 веков, старался объяснить научным языком то, что преподносила несговорчивая природа.
Фортунио Лицети родился в семье выдающегося врача в окрестностях Генуи в 1573 году. Мальчик был недоношенный, и лишь тот факт, что отец его был незаурядным медиком, объясняет почему Фортунио не умер. Считается также, что его отец был изобретателем первого инкубатора, в современном понимании. И что именно в нем (впервые в зафиксированной истории) он выходил своего недоношенного сына.
Изучение смежных наук позволяло Фортунио Лицети гораздо шире смотреть на вещи. Одним из первых в свое время он стал пропагандировать пользу лечебного голодания, дружил с Галилео Галилеем и даже сам публиковал труды на космогонические темы.
Книга же о природных отклонениях впервые появилась в 1616 году, а в 1665 году появилось переиздание с удивившими и напугавшими многих иллюстрациями. В то же время, труд Фортунио Лицети был невероятно влиятельным в научной среде и позволял пресечь суеверные лихорадки, связанные с отклонениями в природе человека или животного.
Чему подвергались «монстрис», как их тогда называли, даже страшно представить. Это больше, чем просто быть изгоем. Хотя, судя по всему, существовали культуры, где представители «монстрис» могли считаться талисманом, хранителем некой магической силы. Хотя в большинстве случаев, многие оканчивали путь в местах, подобных «ярмарке уродцев».
Источник:
- Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов
- Единственный в России общественный фуникулёр
- Как раньше спали на печи?
- Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago»
- Северная Корея, Иран и Барбадос: 5 стран, в которых нет McDonald's
Понравилось18