Человеческие мутации в средневековой книге «Де Монстрис»

Фортунио Лицети не был художником. Изначально в его работе вообще не было иллюстраций, но в последствии они представили широкий интерес для исследователей. Ведь Лицети – врач и философ, живший на рубеже 16 и 17 веков, старался объяснить научным языком то, что преподносила несговорчивая природа.

Фортунио Лицети родился в семье выдающегося врача в окрестностях Генуи в 1573 году. Мальчик был недоношенный, и лишь тот факт, что отец его был незаурядным медиком, объясняет почему Фортунио не умер. Считается также, что его отец был изобретателем первого инкубатора, в современном понимании. И что именно в нем (впервые в зафиксированной истории) он выходил своего недоношенного сына.