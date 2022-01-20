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Единственный в России общественный фуникулёр

Единственный в России общественный фуникулёр (9 фото)

Автор:
20 января 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   интересно   транспорт   факты   фото   фуникулёр   
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Раньше проезд стоил всего пять рублей, но и сейчас дешево.

Во Владивостоке у каждого есть возможность прокатиться на уникальном для России общественном транспорте. Короткая (всего около 200м) трасса фуникулера на Орлиной сопке была открыта ещё 5 мая 1962 года, причем вагоны для фуникулера были доставлены из Ленинграда, а подъёмные механизмы из Донецка.

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Вагон прибывает на верхнюю станцию. Здесь он сделает пятиминутную остановку и затем вновь отправится вниз.

Вагончик тронулся, вид изнутри на нижнюю станцию. Примерно на середине пути видно разъезд, так как по маршруту одновременно курсируют два вагона: один идёт вниз, другой наверх. Старое кирпичное здание на заднем плане - корпуса ДВГТУ, студенты которого раньше были основными пассажирами фуникулера.

Строительство верхней части фуникулера, автор фото: Александр Ратников. Работы шли достаточно тяжело из-за грунтовых вод и нехватки стройматериала.

Приближаемся к разъезду, на нижней станции уже видно поднимающийся вагон.

Возле разъезда открывается прекрасный вид на визитную карточку Владивостока: Золотой мост.

Спускаемся мимо второго вагона. Цены на фуникулер очень бюджетные, в 2018 году билет можно было купить за 12 рублей. А в 2010 проезд стоил всего пять рублей. Весь путь от одной станции до другой занимает около двух минут.

Этот снимок за авторством Christian Sappa был сделан в 1995 году на верхней станции. Фуникулер пережил девяностые, правда запчастей для ремонта и обслуживания не хватало.

Владивосток не единственный город России, где есть подобный фуникулер с вагонами. Ещё как минимум два фуникулера есть в Сочи, но там они не являются общественным транспортом, так как предназначаются только для отдыхающих санаториев.


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Метки: Россия   интересно   транспорт   факты   фото   фуникулёр   
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Провокатор 10 минут назад
Эх, как же я любил в детстве на нём кататься. Больше всего завораживало как вагончики расходятся. А когда садился у окошка выходящего на край, всегда было страшно, что упадём.
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