Единственный в России общественный фуникулёр

Раньше проезд стоил всего пять рублей, но и сейчас дешево.
Во Владивостоке у каждого есть возможность прокатиться на уникальном для России общественном транспорте. Короткая (всего около 200м) трасса фуникулера на Орлиной сопке была открыта ещё 5 мая 1962 года, причем вагоны для фуникулера были доставлены из Ленинграда, а подъёмные механизмы из Донецка.
Вагон прибывает на верхнюю станцию. Здесь он сделает пятиминутную остановку и затем вновь отправится вниз.
Вагончик тронулся, вид изнутри на нижнюю станцию. Примерно на середине пути видно разъезд, так как по маршруту одновременно курсируют два вагона: один идёт вниз, другой наверх. Старое кирпичное здание на заднем плане - корпуса ДВГТУ, студенты которого раньше были основными пассажирами фуникулера.
Строительство верхней части фуникулера, автор фото: Александр Ратников. Работы шли достаточно тяжело из-за грунтовых вод и нехватки стройматериала.
Приближаемся к разъезду, на нижней станции уже видно поднимающийся вагон.
Возле разъезда открывается прекрасный вид на визитную карточку Владивостока: Золотой мост.
Спускаемся мимо второго вагона. Цены на фуникулер очень бюджетные, в 2018 году билет можно было купить за 12 рублей. А в 2010 проезд стоил всего пять рублей. Весь путь от одной станции до другой занимает около двух минут.
Этот снимок за авторством Christian Sappa был сделан в 1995 году на верхней станции. Фуникулер пережил девяностые, правда запчастей для ремонта и обслуживания не хватало.
Владивосток не единственный город России, где есть подобный фуникулер с вагонами. Ещё как минимум два фуникулера есть в Сочи, но там они не являются общественным транспортом, так как предназначаются только для отдыхающих санаториев.
Источник:
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