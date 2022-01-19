Северная Корея, Иран и Барбадос: 5 стран, в которых нет McDonald's

Существует мнение, что рестораны McDonald's существуют по всему миру, хотя на самом деле это не так. McDonald's — огромная корпорация. Это второй по величине частный работодатель в мире, уступающий только Walmart. Сегодня их рестораны фастфуда можно найти во многих странах мира, но не везде.
Большинство государств, где еще нет ресторана сети, являются развивающимися. Доход от продаж там невелик, а цепочки поставок затруднены. Иногда на отсутствие ресторана повлияли политические причины, небольшое количество населения или нелюбовь местных жителей к американской кухне. Ниже рассказываем, где же нет ни одного McDonald's на всю страну.
Гана
Примечательно, что из 56 стран Африки только в 4 есть McDonald's. Интересно, что в последние годы в странах стали появляться филиалы схожих предприятий — KFC и Chicken Republic. Однако появление заведения с заветными «золотыми арками» пока что не ожидается.
Боливия
Ресторан фастфуда в этой стране когда-то был, но закрылся в 2002 году. Все потому, что, несмотря на любовь местных жителей к гамбургерам, они почему-то не хотели приобретать их у данной компании. Ее будто невзлюбили, а президент государства даже как-то высказался, что корпорацию интересует только прибыль, а не здоровье клиентов. Однако недавно по стране пошли слухи, что ресторан подумывает вернуться.
Иран
Когда-то на территории страны был McDonald's, но было это так давно, что тогда еще не существовало Исламской Республики. В 1979 году после изменений в политической структуре государства ресторан закрылся и с тех пор не возвращался.
Барбадос
В 1996 году на территории острова работал McDonald's, но совсем не долго. Все попутки сдвинуть продажи с мертвой точки ничего не принесли, после чего руководство приняло решение закрыть филиал. Причина, по которой местные жители не покупали продукцию, заключалась в том, что тамошнее население привыкло к иной пище. С тех пор в стране нет ресторана с «золотыми арками».
Северная Корея
Многим этот пункт в списке не покажется удивительным. Политика правительства данной страны славится склонностью к тоталитаризму, а властями McDonald's не приветствуется. Возможно, потому, что все, что несет оттенок западного капитализма, в стране запрещено.
Источник:
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Ресторан (от лат. restauro, восстановить, крепить) - это предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления (включая заказные и фирменные) и повышенным уровнем сервиса.
"Ресторан фастфуда" звучит просто нелепо.
Почему бы не рассказать почему в 52 странах Африки нет его?
И появился бы шанс на появление нашей сети питания здоровой еды, а не того г из химии