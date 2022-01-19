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Северная Корея, Иран и Барбадос: 5 стран, в которых нет McDonald's

Северная Корея, Иран и Барбадос: 5 стран, в которых нет McDonald's (6 фото)

Автор:
19 января 2022 11:46
Сообщество : Еда
Метки: McDonald's   в мире   интересно   ресторан   факты   фото   
318
6

Существует мнение, что рестораны McDonald's существуют по всему миру, хотя на самом деле это не так. McDonald's — огромная корпорация. Это второй по величине частный работодатель в мире, уступающий только Walmart. Сегодня их рестораны фастфуда можно найти во многих странах мира, но не везде.

Большинство государств, где еще нет ресторана сети, являются развивающимися. Доход от продаж там невелик, а цепочки поставок затруднены. Иногда на отсутствие ресторана повлияли политические причины, небольшое количество населения или нелюбовь местных жителей к американской кухне. Ниже рассказываем, где же нет ни одного McDonald's на всю страну.


Гана

Примечательно, что из 56 стран Африки только в 4 есть McDonald's. Интересно, что в последние годы в странах стали появляться филиалы схожих предприятий — KFC и Chicken Republic. Однако появление заведения с заветными «золотыми арками» пока что не ожидается.

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Боливия

Ресторан фастфуда в этой стране когда-то был, но закрылся в 2002 году. Все потому, что, несмотря на любовь местных жителей к гамбургерам, они почему-то не хотели приобретать их у данной компании. Ее будто невзлюбили, а президент государства даже как-то высказался, что корпорацию интересует только прибыль, а не здоровье клиентов. Однако недавно по стране пошли слухи, что ресторан подумывает вернуться.

Иран

Когда-то на территории страны был McDonald's, но было это так давно, что тогда еще не существовало Исламской Республики. В 1979 году после изменений в политической структуре государства ресторан закрылся и с тех пор не возвращался.

Барбадос

В 1996 году на территории острова работал McDonald's, но совсем не долго. Все попутки сдвинуть продажи с мертвой точки ничего не принесли, после чего руководство приняло решение закрыть филиал. Причина, по которой местные жители не покупали продукцию, заключалась в том, что тамошнее население привыкло к иной пище. С тех пор в стране нет ресторана с «золотыми арками».

Северная Корея

Многим этот пункт в списке не покажется удивительным. Политика правительства данной страны славится склонностью к тоталитаризму, а властями McDonald's не приветствуется. Возможно, потому, что все, что несет оттенок западного капитализма, в стране запрещено.

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Метки: McDonald's   в мире   интересно   ресторан   факты   фото   
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23  комментария
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8k
Ф Ив Час назад
Прекратите называть "McDonald's" рестораном!
Ресторан (от лат. restauro, восстановить, крепить) - это предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления (включая заказные и фирменные) и повышенным уровнем сервиса.
"Ресторан фастфуда" звучит просто нелепо.
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7k
JeanLuk 10 минут назад
В Черногории тоже нет, да и не нужен, собственно говоря, своя кухня не плоха
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37k
jonnyD 18 минут назад
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953
Сергей 20 минут назад
Исландия
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12k
Александр 49 минут назад
В заголовке написано про 5 стран где нет макдональдса, а ниже уже то, что в Африке из 56 стран, только в 4 он есть.
Почему бы не рассказать почему в 52 странах Африки нет его?
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489
阿鋒 55 минут назад
Может быть это и к лучшему, что его там нет :)
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5k
rutt Час назад
У нас бы закрыть эти тошниловки, кроме вреда от них никакого толка. Не призываю переключиться на шаурму-шаверму! Ешьте дома, нечего жирбургерами травиться. Лучше уж вокзальные беляши- это и обед и курс очистки организма, 2 в одном.
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136
Ка-Пэкс Час назад
У нас бы закрыли эту помойку, может и люди здоровее стали бы.
И появился бы шанс на появление нашей сети питания здоровой еды, а не того г из химии
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5k
tamin Час назад
Эх вот бы и мы присоединились к этим странам с точки зрения отсутствия макдака
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957
foma 84 Час назад
а как же всеми любимая (ибо бескомарино-беззмеиная) Исландия??
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