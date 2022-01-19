Северная Корея, Иран и Барбадос: 5 стран, в которых нет McDonald's

Большинство государств, где еще нет ресторана сети, являются развивающимися. Доход от продаж там невелик, а цепочки поставок затруднены. Иногда на отсутствие ресторана повлияли политические причины, небольшое количество населения или нелюбовь местных жителей к американской кухне. Ниже рассказываем, где же нет ни одного McDonald's на всю страну.

Гана

Примечательно, что из 56 стран Африки только в 4 есть McDonald's. Интересно, что в последние годы в странах стали появляться филиалы схожих предприятий — KFC и Chicken Republic. Однако появление заведения с заветными «золотыми арками» пока что не ожидается.