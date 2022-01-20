Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов

Крепость на берегу уральской реки Миасс заложили еще в XVIII веке, но до конца XIX века это был маленький уездный городишко. Когда же отсюда начали строительство Транссибирской магистрали, в город потянулись рабочие и предприимчивые авантюристы. К советскому времени население составляло пару десятков тысяч человек, сегодня же Челябинск — миллионник. С Чикаго его роднит то, что оба города являются у себя в странах важными транспортными узлами, соединяющими воедино части большой страны. Когда в годы Великой Отечественной Челябинск стал выпускать танки, его прозвали еще Танкоградом.

Колыбель космонавтики (Калуга)