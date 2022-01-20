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Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов

Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов (11 фото)

Автор:
20 января 2022 09:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   города   интересно   название   путешествия   факты   фото   
222
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Многие города и страны, помимо официальных, часто имеют неофициальные названия.

Некоторые из них дают обыватели, какие-то встречаются в литературе, а потом «уходят в народ», случается, второе название появляется ввиду схожести с каким-то другим местом на Земле. Отдавая дань богатому историческому прошлому Рим именуют Вечным городом, а русскую Тулу величают городом самоваров, пряников и оружия. Посмотрите подборку прозвищ городов нашей страны.


Сибирские Афины (Томск)

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Такое прозвище у города появилось благодаря князю Константину Вяземскому. Стоя на холме, где виден весь город, он углядел его сходство с Афинским Акрополем, который тоже возвышается над городом. Но сходство городов не только внешнее. Афины были в свое время центром культуры Древней Греции, а Томск XIX века — образовательным центром русской Азии: именно здесь были открыты первые в Сибири университеты, институты, гимназии, реальные училища и женские курсы.


Русская Ницца (Ялта)

Сходство Ялты с Ниццей усмотрел Чехов. Французский курорт Ялта напомнила ему своим ландшафтом, растительностью и климатом. Именно там располагалась резиденция дома Романовых, и сегодня есть ботанический сад с разными экзотами, храмы, дворцы и старейшие для России винные заводы. Драматург признавал, что в русской Ницце лучше и несравненно чище, но, к сожалению, скучнее. Вот уже 60 лет как эти две Ниццы являются городами-побратимами.


Город доски, тоски и трески (Архангельск)

Северный приморский город издавна славился своим рыбным промыслом и экспортом древесины. Жители в основном питались рыбой, мяса ели мало, занимались заготовкой леса. А вот тоску на них нагоняли долгие полярные ночи, пронизывающие северные ветра и суровые морозы.


Зауральский Чикаго (Челябинск)

Крепость на берегу уральской реки Миасс заложили еще в XVIII веке, но до конца XIX века это был маленький уездный городишко. Когда же отсюда начали строительство Транссибирской магистрали, в город потянулись рабочие и предприимчивые авантюристы. К советскому времени население составляло пару десятков тысяч человек, сегодня же Челябинск — миллионник. С Чикаго его роднит то, что оба города являются у себя в странах важными транспортными узлами, соединяющими воедино части большой страны. Когда в годы Великой Отечественной Челябинск стал выпускать танки, его прозвали еще Танкоградом.


Колыбель космонавтики (Калуга)

Колыбелью нового научного направления назвали Калугу потому, что в ней жил и трудился 48 лет своей жизни Константин Циолковский, придумавший первую модель будущей ракеты. В прошлом году первый космический музей в Калуге отметил 60-летие: камень в его фундамент заложил Юрий Гагарин

.

Карман России (Нижний Новгород)

Этот город, отметивший недавно свое 800-летие, 200 лет назад славился ежегодной Макарьевской ярмаркой. Александр Дюма старший, бывавший там, описывал гул 200-тысячной ярмарочной толпы — как от раскатов грома или землетрясения. Ежегодно больше миллиона купцов съезжались сюда, чтобы продать китайские шелка, дамасские кинжалы или смирнские ковры.


Насон-город (Вологда)

Иван Грозный одно время думал сделать Вологду своей резиденцией, даже начал строить Вологодский кремль. Город мог иметь другую историю, стать столичным, но этого не случилось, а кремль так и не достроили. Первый камень в кремль заложили в день памяти святых Сосипатра и Иасона, в народе называемого Насоном, отчего и название.


Русский/Красный Манчестер (Иваново)

Сегодня мы называем Иваново городом невест. Из-за обилия ткацких фабрик в городе всегда было много девиц на выданье. Но раньше его сравнивали с английским Манчестером, который в XIX веке был лидером по производству текстиля. Русским Манчестером Иваново звали до революции, а после нее — Красным.


Середина Земли (Иркутск)

Город, возникший как острог 360 лет назад, звали столицей Восточной Сибири, пока в 1960-е годы о нем не сняли фильм. Песня из фильма, в которой Иркутск назвали серединой Земли, пять лет назад стала гимном областной столицы.


Нашенский (Владивосток)

Город, «владеющий Востоком», имеет 160-летнюю историю. В годы революции и гражданской войны, когда в стране была неразбериха, Дальний Восток пытались захватить японские, американские и английские интервенты. Когда в 1922 году Владивосток был освобожден от захватчиков, Владимир Ленин выступил с речью, в которой назвал Владивосток «нашенским» городом.


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Метки: Россия   города   интересно   название   путешествия   факты   фото   
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Сергей Полчаса назад
Вообще-то, Челябинск, как и Чикаго, был знаменит своим машиностроением и бандюганами.
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mikhanych 16 минут назад
"Русский/Красный Манчестер (Иваново)
... Но раньше его сравнивали с английским Манчестером, который в XIX веке был лидером по производству текстиля. Русским Манчестером Иваново звали до революции, а после нее Красным"

автор, ты что несешь до революции, а точнее до 1918 года Иваново было селом Шуйского уезда Владимирской губернии. вернее селом оно было до 1871 года, а потом два села Иваново и Вознесенское назвали городом Иваново-Вознесенском, но по прежнему Шуйского уезда Владимирской губернии. как человек, первые 23 года проживший в Ивановской области, 6 из них в самом Иваново - ниразу не слышал таких упоминаний о "родине первого совета"
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