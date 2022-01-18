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Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago»

Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago» (4 фото)

Автор:
18 января 2022 09:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: chicago   интересно   познавательно   пуговицы   факты   фото   
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Любители военных раритетов и те, кто хранят памятные вещи ветеранов, могут столкнуться с одной загадкой. На части пуговиц обмундирования отчетливо вытеснено слово Chicago и название американской фирмы-производителя.

Специалисты в области военной истории, участники поисковых отрядов и просто коллекционеры предметов быта и униформы времен Великой Отечественной войны хорошо знают, что на пуговицах, пришитых к обмундированию солдат Красной Армии, с внешней стороны было изображение привычных нам символов – звезды, серпа и молота, а на их обороте на латинице красовалась надпись «Chicago». Ничего странного в этом нет, так как пуговицы действительно были произведены в США и поступили в нашу страну по линии ленд-лиза.

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Что такое ленд-лиз?

Ленд-лиз – это сокращенное название программы, в соответствии с которой Соединенные Штаты поставляли своим союзникам в годы Второй мировой войны технику, боеприпасы, медицинское оборудование, лекарства и т.п. Название происходит от слов lend (давать взаймы) и lease (сдавать в аренду). Реализация программы проходила в соответствии с «Законом по обеспечению защиты Соединенных Штатов». Ленд-лиз предполагал несколько условий. Во-первых, техника, сырье, боеприпасы и т.п., утраченные и испорченные во время боевых действий, оплате не подлежали; во-вторых, все товары, которые были поставлены в рамках ленд-лиза, сохранились в военные годы и остались пригодны для гражданского использования после войны, оплачивались на основе выданных правительством США кредитов и в-третьих, невостребованные техника и прочие материалы по окончании военных действий по требованию США должны были быть возвращены в Штаты.

Получателями товаров в рамках программы ленд-лиза были, помимо СССР, Великобритания, Франция, Китай и другие страны, всего - более десяти. Общая стоимость товаров, предоставленных по ленд-лизу странам-союзникам, составила 50 миллиардов долларов. На долю СССР пришлись 11,3 миллиарда. Самым крупным получателем ленд-лиза стала Великобритания – 31,4 миллиарда.

Послевоенные выплаты Соединенным Штатам оцениваются в 7,8 миллиарда долларов. В частности, СССР вернул 0,7 миллиарда.

Что получал по ленд-лизу СССР?

Массовые поставки по ленд-лизу в СССР начались с осени 1943 года. До этого они носили эпизодический характер. До октября 1941 года о ленд-лизе даже и речи не шло: все товары, поступавшие из США, наша страна оплачивала. Госсекретарь США Э. Стеттиниус писал об этом так: «До конца октября русские продолжали платить наличными за все, что у нас приобретали... Всего же начиная с 23 июня Амторг (торговое агентство СССР) выплатил нам 92 миллиона долларов; однако в действительности в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 миллион долларов». Срывы поставок объясняются очень просто: американцы полагали, что уже к началу августа СССР потерпит поражение и вся техника и боеприпасы из США перейдут Германии.

Однако с 1943 года, когда стало ясно, что победа СССР неизбежна, доля поступлений по ленд-лизу выросла. СССР получил от США более 2 тысяч железнодорожных локомотивов, 11 тысяч вагонов, 500 тысяч автомобилей, более 12 тысяч танков, 18 тысяч самолетов, 8 тысяч зенитных орудий, 150 тысяч единиц стрелкового оружия, 127 тысяч тонн пороха, а также бензин, железнодорожные рельсы, алюминий, консервы, шоколад, обувь, одеяла и многое другое.

Помощь была очень существенной, но не решающей для победы. По оценкам военных историков, от общего числа поставок на фронт поставки по ленд-лизу составили лишь около пяти процентов.


Зачем нужны были пуговицы?

Возникает вопрос: если с вооружением и техникой все более или менее ясно, то зачем же нужно было приобретать такую мелочь, как пуговицы?

Пуговицы штамповали из цветного металла, который на предприятиях СССР шел исключительно на военные нужды. В то же время пуговиц было нужно очень и очень много. На обмундировании (гимнастерка, шинель, галифе, ватные шаровары, телогрейка) каждого бойца Красной Армии было не менее 30 пуговиц. За весь период войны было мобилизовано 29 574 900 человек. А всего служили, с учетом тех, кто уже был в рядах РККА в начале войны, 34 476 700 человек. В общей сложности, чтобы обмундировать всех бойцов, требовалось 1 миллиард 34 миллиона 301 тысяча пуговиц. По ленд-лизу наша страна получила 257 миллионов 723 тысячи 498 штук пуговиц с надписью на латинице.

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Метки: chicago   интересно   познавательно   пуговицы   факты   фото   
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Sergius SPb Полчаса назад
Эх, как яростно мы трясли эти "ушки" в школе.
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