Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago»

Получателями товаров в рамках программы ленд-лиза были, помимо СССР, Великобритания, Франция, Китай и другие страны, всего - более десяти. Общая стоимость товаров, предоставленных по ленд-лизу странам-союзникам, составила 50 миллиардов долларов. На долю СССР пришлись 11,3 миллиарда. Самым крупным получателем ленд-лиза стала Великобритания – 31,4 миллиарда.

Послевоенные выплаты Соединенным Штатам оцениваются в 7,8 миллиарда долларов. В частности, СССР вернул 0,7 миллиарда.

Что получал по ленд-лизу СССР?

Массовые поставки по ленд-лизу в СССР начались с осени 1943 года. До этого они носили эпизодический характер. До октября 1941 года о ленд-лизе даже и речи не шло: все товары, поступавшие из США, наша страна оплачивала. Госсекретарь США Э. Стеттиниус писал об этом так: «До конца октября русские продолжали платить наличными за все, что у нас приобретали... Всего же начиная с 23 июня Амторг (торговое агентство СССР) выплатил нам 92 миллиона долларов; однако в действительности в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 миллион долларов». Срывы поставок объясняются очень просто: американцы полагали, что уже к началу августа СССР потерпит поражение и вся техника и боеприпасы из США перейдут Германии.

Однако с 1943 года, когда стало ясно, что победа СССР неизбежна, доля поступлений по ленд-лизу выросла. СССР получил от США более 2 тысяч железнодорожных локомотивов, 11 тысяч вагонов, 500 тысяч автомобилей, более 12 тысяч танков, 18 тысяч самолетов, 8 тысяч зенитных орудий, 150 тысяч единиц стрелкового оружия, 127 тысяч тонн пороха, а также бензин, железнодорожные рельсы, алюминий, консервы, шоколад, обувь, одеяла и многое другое.