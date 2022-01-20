Как раньше спали на печи?

Сложно представить что-то более сакральное в доме русского крестьянина, чем печь. Массивная, порой размером с половину дома, печь была, по сути, домом в доме. В ней готовили еду, ею обогревали дом, в ней хранили посуду, сушили одежду, за ней рожали и умирали, в некоторых даже мылись - и, конечно, на печи спали.

Печь - это самая роскошная семейная «кровать», доступ к которой имел не каждый член семьи.

Где именно спали?

Спать на печах начали не сразу. Поначалу, в VIII—XIII веках печи топили «по-черному», в их конструкции не было дымоотвода, так что дым выходил в двери и небольшие окна в стенах под потолком. Но на рубеже XV и XVI веков с появлением огнеупорного кирпича у печей появились трубы - а с ней и новая функция.