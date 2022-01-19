В немецком городе украли и вывезли в неизвестном направлении улицу

Жители благополучного немецкого городка Циттау в Саксонии столкнулись с новой реальностью: неизвестные разобрали и увезли дорожное покрытие небольшой тихой улицы у местного вокзала.
Всего с дороги похитили 60 тонн брусчатки, на площади около 300 квадратных метров после рождественских праздников стались только песок и грязь, - пишет Germania.one.
Полиция выясняет, куда делась украденная улица: «Неизвестные вырвали и украли булыжники на площади около 280 квадратных метров в районе погрузочной дороги», — сообщил представитель федеральной полиции.
Для похищения гранитного покрытия преступники, скорее всего, использовали небольшой экскаватор. Более крупные камни они увезти не смогли, частично оставив лежать их рядом с дорогой.
Сумма ущерба и восстановления дороги составляет более €20 000. В Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги) предположили, что преступление произошло примерно с 16 декабря 2021 года по 3 января 2022 года. Федеральная полиция начала расследование кражи и сейчас ищет свидетелей.
Пока найти ни преступников, ни дорожное покрытие не удалось. Есть версия, что брусчатку могли вывезти в соседние страны, предположительно, в Польшу.Привыкайте к новой жизни, господа европейцы.
Источник:
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За 2 недели не заметить несанкционированные дорожные работы?
там Польша рядом. ищите гденить у польских крестьян во дворе.