FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8403 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В немецком городе украли и вывезли в неизвестном направлении улицу

В немецком городе украли и вывезли в неизвестном направлении улицу (1 фото)

Автор:
19 января 2022 16:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Брусчатка   Германия   Саксония   дорога   кража   
845
1

Жители благополучного немецкого городка Циттау в Саксонии столкнулись с новой реальностью: неизвестные разобрали и увезли дорожное покрытие небольшой тихой улицы у местного вокзала.

Всего с дороги похитили 60 тонн брусчатки, на площади около 300 квадратных метров после рождественских праздников стались только песок и грязь, - пишет Germania.one.

Полиция выясняет, куда делась украденная улица: «Неизвестные вырвали и украли булыжники на площади около 280 квадратных метров в районе погрузочной дороги», — сообщил представитель федеральной полиции.

Для похищения гранитного покрытия преступники, скорее всего, использовали небольшой экскаватор. Более крупные камни они увезти не смогли, частично оставив лежать их рядом с дорогой.

Сумма ущерба и восстановления дороги составляет более €20 000. В Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги) предположили, что преступление произошло примерно с 16 декабря 2021 года по 3 января 2022 года. Федеральная полиция начала расследование кражи и сейчас ищет свидетелей.

Пока найти ни преступников, ни дорожное покрытие не удалось. Есть версия, что брусчатку могли вывезти в соседние страны, предположительно, в Польшу.

Привыкайте к новой жизни, господа европейцы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Брусчатка   Германия   Саксония   дорога   кража   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Taximaxi 48 минут назад
Кто виноват и что делать? Виноваты русские- нужно больше санкций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
198
zz 9 минут назад
100% 3,14...жь ради лайков, чуть позже выяснится что это плановая замена покрытия(а может и вообще не Германия и просто фотошоп). Вот просто не поверю что никто из немцев не позвонил, не стуканул, после того как не смогли подъехать к своему дому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
vikklu 13 минут назад
Да у какого-то цыгана во дворе лежит уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Chuna Полчаса назад
Собянин полюбому! Своей для Москвы не хватило, пришлось умыкнуть где есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sivanov1079 Полчаса назад
Я надеюсь у собянина есть алиби!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis 38 минут назад
На Авито смотрели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 41 минуту назад
Не понял, а уполномоченные местные структуры, включая полицию, что делали?

За 2 недели не заметить несанкционированные дорожные работы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
В. Л. 42 минуты назад
Ну... ну... фамилии?! Баширов иииии???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
Александр 42 минуты назад
По ходу Собянин плитку класть будет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Albert GER 43 минуты назад
благополучный и Саксония это два антонима.
там Польша рядом. ищите гденить у польских крестьян во дворе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Шурман Час назад
В Бельгии один придурок мост украл и спрятал :) зачем ему это нужно было ? . В Латвии пушку украли с мемориала Советским солдатам , виновный есть и говорит что не скажет где пушка и вообще уберите это кладбище , полиции дела нет , на уровне мида сами знаете как всегда письма и все .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) «Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии «Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?" Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что,... Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Арминий — национальный герой Германии Арминий — национальный герой Германии Визажист превращает себя в богов и монстров Визажист превращает себя в богов и монстров
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23941



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
6
139
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
Набирающие популярность в сообществах
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
0
13
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
1
33
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
1

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#история#Разное#СССР#картинки#Россия#Ynews#Приколы
#Юмор#интересно#ватермарк#интересное#автомобили#автомир#авто аварии#в мире#девушки#фильм
#животные#факты#подборка#кино#дтп#аварии#суд#знаменитости#еда#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться