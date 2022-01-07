«Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии

Немецкие политики все еще вяло дискутируют, не является ли введение в строй трубопровода СП-2 угрозой Германии. И поблажкой «авторитарности» Москвы. Тем временем, зима диктует свои правила. И рядовые граждане страны не особо заморачиваются по поводу этих дебатов. Им важнее тепло в доме, и желательно — по вменяемым ценам.



Что и показал опрос института Infratest dimap, организованный по заказу телеканала ARD. Реализация газопровода «Северный поток – 2» жизненно необходима для страны и других европейских соседей, уверено около 60 процентов респондентов. При этом в разных социальных слоях и даже территориально мнения значительно разделились.