«Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии

867
2
Опрос показал, что около 60 процентов немцев — за реализацию проекта.
Немецкие политики все еще вяло дискутируют, не является ли введение в строй трубопровода СП-2 угрозой Германии. И поблажкой «авторитарности» Москвы. Тем временем, зима диктует свои правила. И рядовые граждане страны не особо заморачиваются по поводу этих дебатов. Им важнее тепло в доме, и желательно — по вменяемым ценам.
Что и показал опрос института Infratest dimap, организованный по заказу телеканала ARD. Реализация газопровода «Северный поток – 2» жизненно необходима для страны и других европейских соседей, уверено около 60 процентов респондентов. При этом в разных социальных слоях и даже территориально мнения значительно разделились.
Что и показал опрос института Infratest dimap, организованный по заказу телеканала ARD. Реализация газопровода «Северный поток – 2» жизненно необходима для страны и других европейских соседей, уверено около 60 процентов респондентов. При этом в разных социальных слоях и даже территориально мнения значительно разделились.
Так, члены правой партии «Альтернатива для Германии» и ее последователи в подавляющем большинстве — за газопровод. В этой группе «позитивистов» целых 86%. Противниками СП-2 вполне ожидаемо оказались «зеленые» и их группа поддержки. Другие показательные цифры: на востоке ФРГ проект поддерживают 70% опрошенных, тогда как в западных землях – 57%.
Добавим, что канцлер Олаф Шольц остается сторонником скорейшего завершения бумажной волокиты и политической шумихи вокруг СП-2. Глава МИД Германии Анналена Бербок поначалу была категорически против. Но затем «подобрела», заверив сограждан, что консенсус с главой правительства по этому вопросу достигнут. Вот что мороз животворящий делает…
Добавим, что канцлер Олаф Шольц остается сторонником скорейшего завершения бумажной волокиты и политической шумихи вокруг СП-2. Глава МИД Германии Анналена Бербок поначалу была категорически против. Но затем «подобрела», заверив сограждан, что консенсус с главой правительства по этому вопросу достигнут. Вот что мороз животворящий делает…
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС
- Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января
- Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
- Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций
- Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией
24
Понравилось24
Новости партнёров
А теперь поясню тебе кому же этот газ надо. Заводам, которые вот как раз в основном расположены в западной Германии. Да да, я исколесил практически всю Германию, на Востоке их много но далеко не столько. Ты фур столько не видел, перевозящих продукцию от и для заводов. А жителям +- , они не замерзают, как и в Украине, потому что сами добывают газ для нужд населения, и интенсивно переходят на альтернативные источники энергии. К примеру Украина добывает 12 млрд куб.м. в год, Германия 5.-6, но стоит учесть, солнечные панели на крышах частных домов это обычное явление, хватает отопить дом на ура. Да и климат разный.
А вот насчёт заводов да, немцам интересно получить газ по выгодной цене, и по цене ещё дешевле чем сейчас. Вот смотри что сделала Россия - проэкт СП-2 ещё не запущен, ввалено кучу бабла, а уже практически отрезала себя от ГТС Украины. Трубы от СП-2 плавают в море, которые будут барахтаться там пока Германия не получит ту цену которую хочет. А СП-2 ещё надо обслуживать, окупить и получить прибыль. Кто пойдёт на уступки? Отгадай.
Для отопления домов часто используют тепловые насосы, но они лишь снижают расход энергии, но не заменяют её. Основная масса домов таки отапливается газом, меньшая, солярком и и пеллетом.
Ну удачи, иди солнечной панелькой, которая выдаёт 200 Ватт, отапливай квартиру. Или дом. Ночью.
Зимы в Германии вполне морозные, например, сейчас и, опять же, смотря где.
https://lurkmore.to/Генерал_Морозhttps://lurkmore.to/Генерал_Мороз
А поставлять дополнительный газ, чтобы сбить цены Россия не хочет.
Большой привет ЕС.
Сколько можно гнать непереработанное сырьё за просто так? Когда лес начал кончаться, то приняли закон о сыром лесе, когда газ начнёт кончаться.... аналогия прослеживается. Лет через на сколько там ресурсов? Плешивая [мат] ина.
Кольцевая шина - сначала по ней бегает "торцовка", а потом сварочный автомат прицепят.