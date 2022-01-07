FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8318 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии

«Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии (2 фото)

Автор:
07 января 2022 20:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   газопровод   канцлер   немцы   политика   сп-2   холода   
867
2
Опрос показал, что около 60 процентов немцев — за реализацию проекта.
Немецкие политики все еще вяло дискутируют, не является ли введение в строй трубопровода СП-2 угрозой Германии. И поблажкой «авторитарности» Москвы. Тем временем, зима диктует свои правила. И рядовые граждане страны не особо заморачиваются по поводу этих дебатов. Им важнее тепло в доме, и желательно — по вменяемым ценам.

Что и показал опрос института Infratest dimap, организованный по заказу телеканала ARD. Реализация газопровода «Северный поток – 2» жизненно необходима для страны и других европейских соседей, уверено около 60 процентов респондентов. При этом в разных социальных слоях и даже территориально мнения значительно разделились.
Так, члены правой партии «Альтернатива для Германии» и ее последователи в подавляющем большинстве — за газопровод. В этой группе «позитивистов» целых 86%. Противниками СП-2 вполне ожидаемо оказались «зеленые» и их группа поддержки. Другие показательные цифры: на востоке ФРГ проект поддерживают 70% опрошенных, тогда как в западных землях – 57%.

Добавим, что канцлер Олаф Шольц остается сторонником скорейшего завершения бумажной волокиты и политической шумихи вокруг СП-2. Глава МИД Германии Анналена Бербок поначалу была категорически против. Но затем «подобрела», заверив сограждан, что консенсус с главой правительства по этому вопросу достигнут. Вот что мороз животворящий делает…

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ГАЗ   Германия   газопровод   канцлер   немцы   политика   сп-2   холода   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
158
zz 2 часа назад
Пусть сосут у амеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Alex Ivanov Час назад
Да здравствуют СМИ))) Да за СП2 более половины, но почему то в этом посте опустили другой пункт опроса...Примерно половина фрицев вешает вину на проблемы с газом на Россию... Виват пропаганда)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
Снежный Барс 2 часа назад
Яйца мерзнуть стали вот и запели другим голосом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
andr1kkk 2 часа назад
Автор, ты в Германии был то? Ты видел какая там зима? Мороз ты животворящий...Я тебе поясню. Зимой в основном + и идёт дождь. Выпадение снега это грубо говоря редкость.
А теперь поясню тебе кому же этот газ надо. Заводам, которые вот как раз в основном расположены в западной Германии. Да да, я исколесил практически всю Германию, на Востоке их много но далеко не столько. Ты фур столько не видел, перевозящих продукцию от и для заводов. А жителям +- , они не замерзают, как и в Украине, потому что сами добывают газ для нужд населения, и интенсивно переходят на альтернативные источники энергии. К примеру Украина добывает 12 млрд куб.м. в год, Германия 5.-6, но стоит учесть, солнечные панели на крышах частных домов это обычное явление, хватает отопить дом на ура. Да и климат разный.
А вот насчёт заводов да, немцам интересно получить газ по выгодной цене, и по цене ещё дешевле чем сейчас. Вот смотри что сделала Россия - проэкт СП-2 ещё не запущен, ввалено кучу бабла, а уже практически отрезала себя от ГТС Украины. Трубы от СП-2 плавают в море, которые будут барахтаться там пока Германия не получит ту цену которую хочет. А СП-2 ещё надо обслуживать, окупить и получить прибыль. Кто пойдёт на уступки? Отгадай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
68
Mike Владимир Полчаса назад
Этот, исколесивший всю Германию, даун, возможно имеет ввиду бойлерные панели, их сейчас на каждый новый дом обязательно ставят. Но толку от них даже летом почти нет, у меня они стоят.
Зимы в Германии вполне морозные, например, сейчас и, опять же, смотря где.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
курильщик 2 часа назад
Что бы немцы не хотели, а как в вашингтоне решат так и будет, на политарене у Германии нет своего мнения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Андрей 2 часа назад
А никто не задумывался, почему у Деда Мороза есть внучка Снегурочка, но никто не знает - кто её папа и мама? Может, потому, что родители её - Мороз и Распутица - секретоносители высшей категории и работают на благо Отечества, не афишируя себя? И звания соответствующие: Генерал Мороз и полковник Распутица.
https://lurkmore.to/Генерал_Морозhttps://lurkmore.to/Генерал_Мороз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
albedo 2 часа назад
России пофигу - СП-2 уже давно окупился.
А поставлять дополнительный газ, чтобы сбить цены Россия не хочет.
Большой привет ЕС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Лом-Бар Джини 2 часа назад
Да пусть хоть сквозь штаны обхочатся, пока гостодин в бидонах не заипётся газ из незалежной в гейропу перетаскивать, так и будут у него сосать. Круг замкнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 2 часа назад
Да по..й вообще, Газпром уже забил на эту Европу и эту трубу, договаривается с Китаем на СС2. а эти пускай по средствам трения согреваются, благо Европейские ценности это позволяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Lynx 2 часа назад
Считают жители России, что лапшу на уши хватит вешать под видом важности жителей (детей) Германии.
Сколько можно гнать непереработанное сырьё за просто так? Когда лес начал кончаться, то приняли закон о сыром лесе, когда газ начнёт кончаться.... аналогия прослеживается. Лет через на сколько там ресурсов? Плешивая [мат] ина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Максим Максимов 2 часа назад
А России то какая разница: КОГДА заработает СП-2? Бабло отбили? Отбили. Швабы "морозят" регистрацию СП-2? Морозят. Ну и Х*УЙ с ними - отморозят , в итоге, себе яйца и уши и прекратят существование. На их земли желающих арабов и африканцев - пруд пруди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Если сейчас зимой грянут сильные морозы, то за СП-2 будут 100% немцев, даже Зеленые мутанты. А Анналена, стуча зубами от холода, будет умолять Вовы открыть вентиль на СП-2 как можно скорее. Немцы генерала Мороза боятся очень сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Карл Такойто 2 часа назад
Какая разница 60% немцев за или 99%. Все равно не им решать когда заработает Северный Поток 2 и заработает ли вообще. С ним же какая история,он практически полностью построен на российские деньги,на 90%. Поэтому России как говорится тут деваться некуда. Ну а для Европы и для Запада в целом,Северный поток 2 стал элементом давления на Россию,неким козырем. Поэтому они тянут резину,труба эта простаивает,её все равно наверное как то надо обслуживать,поддерживать-а это стоит денег. В итоге рано или поздно конечно должны договориться,но когда это будет и на каких условиях для России,это вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Интересно, что за инструмент такой на фото ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow 3 часа назад
Не уже ли образумились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций Убойные стереотипы и мемы о современных немцах Убойные стереотипы и мемы о современных немцах Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество
1
17
Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество
Набирающие популярность в сообществах
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
2
15
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
Рождество на Руси
0
4
Рождество на Руси
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#факты#Россия#СССР#комментарии#сарказм#искусство#шоу бизнес#на различный вкус#мародеры
#интересно#Юмор#полиция#беспорядки#новости#прикольные#кино#одкб#подборка
#история#фото#протесты#картинки#Приколы#животные#смешные#Ynews#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться