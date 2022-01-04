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Визажист превращает себя в богов и монстров

Визажист превращает себя в богов и монстров (41 фото)

Автор:
04 января 2022 10:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Германия   Саския   визаж   визажист   грим   идеи   стиль   фантастические твари   
780
41
Талантливый визажист из Германии по имени Саския , кажется, не знает пределов в своей профессии! Она с легкостью превращает себя то в волшебницу, то в монстра, то в животное или даже растение, а за ее преображениями внимательно следят сотни тысяч фанатов - 400 000 подписчиков в инстаграме и 2,8 миллиона - в TikTok.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Саския   визаж   визажист   грим   идеи   стиль   фантастические твари   
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7  комментариев
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3k
Parus59 3 часа назад
Есть психиатры на сайте? Похоже тетеньку пора лечить.
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5k
yahaomsk Час назад
она себя раскрашивает,или свои фото?
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11k
K7OO 3 часа назад
Вообще-то это называется "гример", а не "визажист". Конечно, если это вообще не фотошоп, не зареган в инстаграмме, чтобы в этом убедиться.
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8k
Бритва 3 часа назад
кататься 1 января на лифте и пугать соседей
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14k
Nikita 3 часа назад
Чужой?!
Лесной эльф?!
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20k
Мерзавец... 3 часа назад
Этих самомордорисовальщиков уже пруд пруди, отстой!
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