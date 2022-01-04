Визажист превращает себя в богов и монстров

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Талантливый визажист из Германии по имени Саския , кажется, не знает пределов в своей профессии! Она с легкостью превращает себя то в волшебницу, то в монстра, то в животное или даже растение, а за ее преображениями внимательно следят сотни тысяч фанатов - 400 000 подписчиков в инстаграме и 2,8 миллиона - в TikTok.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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