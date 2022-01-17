Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента

696
24
Давайте познакомимся со снимками старой Москвы, которые сделал американский репортер Мюррей Хоу. В 1909 году он сопровождал группу американских чемпионов по рысистым бегам. Во время поездки корреспондент вёл дневник и много фотографировал. Его работы цепляют особым вниманием к повседневной жизни и людям, а высокое качество, достигнутое использованием совершенной на тот момент техники, позволяет разглядеть многие детали.
2.
Торговец огурцами у начала Мокринского переулка. В комментарии автор удивляется, что огурцы едят целиком - "кожуру и все такое, как мы едим яблоки".
×
×
4.
Хитров рынок автор назвал "воровским". Из примечания к фото: "Меня окружила толпа после того, как я сделал этот снимок, и меня пришлось спасать Солдату-полицейскому".
14.
На Софийской набережной. По всей видимости, сопровождающий фотографа просит девушку с ребенком позировать для фото.
15.
Москворецкая набережная. Описание к фото: "Мальчишки-разносчики, высмеивающие человека с камерой".
Источник:
Еще крутые истории!
Метки: Россия история люди страна фотографии
64
Понравилось64
Новости партнёров
Вот бы погулять там хоть пару часов !