Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента

Давайте познакомимся со снимками старой Москвы, которые сделал американский репортер Мюррей Хоу. В 1909 году он сопровождал группу американских чемпионов по рысистым бегам. Во время поездки корреспондент вёл дневник и много фотографировал. Его работы цепляют особым вниманием к повседневной жизни и людям, а высокое качество, достигнутое использованием совершенной на тот момент техники, позволяет разглядеть многие детали.

1. 0 У Метрополя, на дальнем плане Большой театр. Бродяга, попутчик фотографа и два швейцара.

2. 0 Торговец огурцами у начала Мокринского переулка. В комментарии автор удивляется, что огурцы едят целиком - "кожуру и все такое, как мы едим яблоки".

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3. 0 "Перед большим сиротским приютом".

4. 0 Хитров рынок автор назвал "воровским". Из примечания к фото: "Меня окружила толпа после того, как я сделал этот снимок, и меня пришлось спасать Солдату-полицейскому".

5. 0 На Москворецком мосту.

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8. 0 Софийская набережная. "Любопытные типы вдоль тротуара".

9. 0 Полицейский и странствующий священник (предположительно) около Кремля.

10. 0 У лобного места (Красная площадь). Этот снимок автор назвал просто «Голуби».

11. 0 Вид на Кремль с Софийской набережной. Дети-уличные торговцы с телегой.

12. 0 Улица Ильинка, вид от Биржевой (Карунинской) площади в сторону Никольского переулка.

13. 0 Софийская набережная. Придорожный сапожник за работой.

14. 0 На Софийской набережной. По всей видимости, сопровождающий фотографа просит девушку с ребенком позировать для фото.

15. 0 Москворецкая набережная. Описание к фото: "Мальчишки-разносчики, высмеивающие человека с камерой".

16. 0 Торговля на Москворецком мосту.

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18. 0 Биржевая (Карунинская) площадь. Вид из Богоявленского переулка.

19. 0 Рынок на Триумфальной площади.

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