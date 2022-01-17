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Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента

Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента (24 фото)

Автор:
17 января 2022 22:14
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
696
24
Давайте познакомимся со снимками старой Москвы, которые сделал американский репортер Мюррей Хоу. В 1909 году он сопровождал группу американских чемпионов по рысистым бегам. Во время поездки корреспондент вёл дневник и много фотографировал. Его работы цепляют особым вниманием к повседневной жизни и людям, а высокое качество, достигнутое использованием совершенной на тот момент техники, позволяет разглядеть многие детали.
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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8k
Бритва 5 часов назад
странствующий священник харизматичен.
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vijilante 4 часа назад
Эх...
Вот бы погулять там хоть пару часов !
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5k
maclay 4 часа назад
Спасибо, интересно смотреть !
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Станислав Вершинин 5 часов назад
20-я фотка - сейчас так же у метро сидят :-)
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