Как пировали монаршие особы и их приближенные в прошлом веке?

Чем же баловали себя именитые гости заведения? Для начала обеда можно было выбрать ершовую уху с расстегаями или борщ с гренками либо предпочесть консоме с пирожками – легкий куриный или говяжий бульон.

На второе посетители могли выбрать охлажденное мясо, молодого поросенка, стерлядь или омара в соусе провансаль. Минимальная стоимость одной порции на тот момент времени составляла 40 копеек. Самые дорогие блюда в меню обходились в 3 рубля.



