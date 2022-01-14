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Как пировали монаршие особы и их приближенные в прошлом веке?

Как пировали монаршие особы и их приближенные в прошлом веке? (7 фото)

Автор:
14 января 2022 14:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   блюдо   еда   история   кухня   меню   цена   
1806
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Ах, еда… Она не только поддерживает жизнь, но и дарит гастрономический экстаз, услаждает взор, заставляет трепетать от восторга душу и внутренние органы. Но если сегодня актуально стремление к минимализму, практичности и удобству, то в прошлом люди, особенно представлявшие цвет общества, подходили к трапезе как к особому ритуалу.

По Сети разошлась копия меню петербургского ресторана «Палкинъ» времен царствования императора Николая II. В нем представлены блюда, подаваемые почти 115 лет назад, 20 ноября 1907 года.


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Чем же баловали себя именитые гости заведения? Для начала обеда можно было выбрать ершовую уху с расстегаями или борщ с гренками либо предпочесть консоме с пирожками – легкий куриный или говяжий бульон.

На второе посетители могли выбрать охлажденное мясо, молодого поросенка, стерлядь или омара в соусе провансаль. Минимальная стоимость одной порции на тот момент времени составляла 40 копеек. Самые дорогие блюда в меню обходились в 3 рубля.


А как же сопровождение? Аппетиту господ способствовала ненавязчивая живая музыка: в заведении играл румынский оркестр.


К слову, в дворянской среде в начале прошлого века модным было французское направление, объединенное с английским: на завтрак подавали яичницу, ростбиф, ветчину, сдобу, бисквиты, гренки, кофе. Начались активные эксперименты с продуктами. Опытным путем было установлено, что вкус свежей только что извлеченной из реки рыбы разительно отличается от той, что долго сидела в илистом пруду, дожидаясь своего часа.

Домашняя птица, выкормленная отборным зерном, получалась мягкой и нежной, а не жилистой. А телят перед забоем даже поили свежими сливками. В петербургском бомонде стало модным ездить на «на устрицы». На стрелку Васильевского острова прибывали из Голландии корабли, и особым шиком было попробовать деликатес прямо на улице.


Актуальным стало смешивание продуктов в поисках особого вкуса, а также специальная подготовка: маринование, вымачивание в молоке или воде, охлаждение или сохранение на пару.

Первые рестораны базировались на французской кухне. Но при этом мятежная русская душа требовала ее адаптации под свой вкус. Некоторые изменения стали настолько неожиданными и отличными, что пополнили кладезь рецептов мировой кухни: бефстроганов, гурьевская каша с фруктами, пожарские куриные котлеты.


К слову, именно благодаря русской кухне во Франции распространилась так называемая культура zakuski – предварительной еды (и пития, ведь без него русской душе тоже никуда). Ресторанный бизнес стал очень выгодным направлением, и рестораны начала века представляли собой целую субкультуру, а каждый столкнувшийся вспоминал ее с трепетом, нежностью и восторгом.


К слову, пользователи высказали негодование касаемо цен из представленного выше меню: на 15 рублей зарплаты рабочего, конечно, было не разгуляться. Ценник просто космический, но раз в месяц поход в ресторан, пусть несколько менее пафосный, рабочая семья могла себе позволить.

А какие блюда русской кухни вы считаете эталонными?

Источник:

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Метки: Россия   блюдо   еда   история   кухня   меню   цена   
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36k
kalinser 2 часа назад
"на 15 рублей зарплаты рабочего"

Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.(С)
В. А. Гиляровский. "Москва и москвичи"
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15k
vikklu 54 минуты назад
Чёт или я занудой стал, или меню школотой составлено. Соус провансаль, это и есть майонез, а майонез из лососины, это как? Майонез, это яйца и растительное масло. Что из этого можно выжать из лососины? А молодая курица называется пулярка, а не пулярда. Короче, в школу, аффтар.
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2k
Illuminat Час назад
Не понял второй пункт - с чем борщок то? Переведите, знатоки, пжлст. Да и чем борщок от борща отличается?
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83
В-ий 2 часа назад
"Борщок [мат]ъями" наверное вкусненький) и бюджетный к тому ж.
а вот "филе соли во фритюре" за 2-50 чета дороговато. ну разве что под румынскую музячку

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5k
au3 2 часа назад
"на 15 рублей зарплаты рабочего, конечно, было не разгуляться. Ценник просто космический, но раз в месяц поход в ресторан, пусть несколько менее пафосный, рабочая семья могла себе позволить."

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47
Сигизмунд Лазаревич au3 2 часа назад
Вполне себе могла позволить если глава семьи и супруга не бухали. Но среди рабочих таких не было тогда и считай нет по сей день.
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