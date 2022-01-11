20 раритетных фотографий с просторов России, эмоции которых чувствуется даже через экран

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Предлагаю посмотреть тёплые винтажные фотографии России, которые любезно предоставил аккаунт russia_in_photo.
Одни люди считают, что величие России в прошлом и что такой державы больше никогда не будет, другие уверены в том, что наша страна как локомотив движется только вперёд, догоняя и даже обгоняя другие страны. И каждый в этой ситуации может оставаться при своём мнении, но то, что раньше люди были добрее и душевнее — это факт.
Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг
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Снеговик, 1970-е, Вологодская обл., Череповецкий р-н
Двое, 1971 год
В зимний день, 1960-е
Московский завод универсально-сборочных приспособлений. Обеденный перерыв, 1960 год, г. Москва
Актриса Анастасия Вертинская, 1966 год
Из серии «Трудные шаги к счастью», 1984 год
Зимние сценки во дворе, 1965 – 1969 год, Сахалин о., г. Южно-Сахалинск
ГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии, 1954 год, г. Москва
Водные процедуры на дрейфующей станции «Северный полюс-30», 1989 год
«Хор мальчиков», 16 апреля 1977 года, Татарская АССР, г. Казань
Новосёлы, 1966 год, Москва
Обед в походе, январь 1986 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино
Доминошники, 1962 - 1964 год, г. Москва
Москвич-407, 1960-е
Алексей Баталов и Юрий Никулин, 1960-е
Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка, 1973 год, г. Москва
«Дождались!», 1992 год, Челябинская обл., г. Миасс
Источник:
21
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