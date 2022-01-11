20 раритетных фотографий с просторов России, эмоции которых чувствуется даже через экран





Одни люди считают, что величие России в прошлом и что такой державы больше никогда не будет, другие уверены в том, что наша страна как локомотив движется только вперёд, догоняя и даже обгоняя другие страны. И каждый в этой ситуации может оставаться при своём мнении, но то, что раньше люди были добрее и душевнее — это факт.

Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг