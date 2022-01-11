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20 раритетных фотографий с просторов России, эмоции которых чувствуется даже через экран

20 раритетных фотографий с просторов России, эмоции которых чувствуется даже через экран (21 фото)

Автор:
11 января 2022 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   люди   милота   настроение   позитив   фото   
226
21

Предлагаю посмотреть тёплые винтажные фотографии России, которые любезно предоставил аккаунт russia_in_photo.


Одни люди считают, что величие России в прошлом и что такой державы больше никогда не будет, другие уверены в том, что наша страна как локомотив движется только вперёд, догоняя и даже обгоняя другие страны. И каждый в этой ситуации может оставаться при своём мнении, но то, что раньше люди были добрее и душевнее — это факт.

 

Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг

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Снеговик, 1970-е, Вологодская обл., Череповецкий р-н

 

Двое, 1971 год

 

В зимний день, 1960-е

 


 

Московский завод универсально-сборочных приспособлений. Обеденный перерыв, 1960 год, г. Москва

 

Актриса Анастасия Вертинская, 1966 год

 

Из серии «Трудные шаги к счастью», 1984 год

 

Зимние сценки во дворе, 1965 – 1969 год, Сахалин о., г. Южно-Сахалинск


 


 

ГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии, 1954 год, г. Москва

 

Водные процедуры на дрейфующей станции «Северный полюс-30», 1989 год

 

«Хор мальчиков», 16 апреля 1977 года, Татарская АССР, г. Казань

 

Новосёлы, 1966 год, Москва

 


 

Обед в походе, январь 1986 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино


 

Доминошники, 1962 - 1964 год, г. Москва

 

Москвич-407, 1960-е

 

Алексей Баталов и Юрий Никулин, 1960-е

 

Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка, 1973 год, г. Москва

 

«Дождались!», 1992 год, Челябинская обл., г. Миасс

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Метки: Россия   люди   милота   настроение   позитив   фото   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 15 минут назад
Спасибо за все фото, но последняя просто класс!!!Столько эмоций вызывает! и гордость и смех с радостью и просто теплые чувства и воспоминания детства.
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