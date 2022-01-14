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20 фото, на которых вы увидите всю нашу действительность, без прикрас

20 фото, на которых вы увидите всю нашу действительность, без прикрас (20 фото)

Автор:
14 января 2022 18:46
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   грустно   действительность   люди   мир   смешно   
1451
20

Ну правда - что такого, скажете вы. А ведь эти мелочи делают нашу жизнь. Может быть радостной, может быть грустной, может быть удивительной....

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Метки: Россия   Юмор   грустно   действительность   люди   мир   смешно   
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230
!ГЕНнадий Час назад
Открыл-бы коментирование...
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34k
KiploksAKS Минуту назад
Судя по наклейкам от жвачек, лифт не мыли с 85 года, и запах табака - не самое страшное из того, чем в нём пахнет.
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22k
Андрей Иванов Час назад
Если наверху лестницы - ванная, то это - суперрешение интерьера
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