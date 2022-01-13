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Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых

Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых (6 фото)

Автор:
13 января 2022 10:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонид Куравлёв   актер   история   люди   старость   судьба   фото   
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Сегодня пойдёт речь о судьбе советского и российского киноактёра, Народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлёва, которого родные дети сдали в дом престарелых, после чего у актёра начались проблемы со здоровьем и он угодил в больницу в Коммунарке.


85-летний Леонид Куравлёв был доставлен в Коммунарку 5 января 2022 года с температурой и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Как удалось выяснить, всенародно любимого актёра забрали в клинику из подмосковного пансионата для престарелых. До сих пор нет точной информации, когда и по какой причине Куравлёв оказался в этом учреждении.

Естественно, у многих возникают закономерные вопросы: как долго Леонид Куравлёв провёл в пансионате для пожилых людей? Многие активные пользователи соцсетей поспешили обвинить детей Леонида Вячеславовича – дескать, не захотели сами ухаживать за именитым отцом. Для справки: у Леонида Куравлёва есть двое детей - 59-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий. Однако, появилась информация, что Куравлёва перевезли из госпиталя в пансионат по достаточно веским причинам.

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Леонид Куравлёв начал себя чувствовать не очень хорошо ещё летом прошлого года – и это были, в первую очередь, проблемы психологического характера. По слухам, у знаменитого артиста начались провалы в памяти, которые провоцировали неадекватное поведение.

Всё началось в августе прошлого года, когда Леонид Вячеславович пришёл в возбужденное состояние и начал что-то кричать, потому что ему показалось, что в доме побывали посторонние. Тогда, к счастью, всё обошлось без госпитализации. Но поскольку Куравлёву становилось только хуже, дети актёра приняли непростое решение перевезти его под постоянное наблюдение врачей.


В пансионате Леонид Куравлёв поначалу ещё проявлял интерес к окружающему миру. Он радовался, когда его навещали сын и дочь, и стоит сказать, что они приезжали к отцу довольно-таки часто и привозили ему сумки овощей и фруктов.

Куравлев был приветлив с медицинским персоналом и сиделками, однако от него почти невозможно было услышать связную речь. Тогда специально для Леонида Вячеславовича работники пансионата придумали свой язык жестов.

Одним из любимых блюд Куравлева, пока он находился в лечебном центре, был хлеб со сливочным маслом. Потому что артист был неприхотлив в еде и с юности отдавал предпочтение “меню советской столовой”.


Но ближе к новогодним праздникам Куравлёв заметно сдал. Он был одинаково равнодушен и к нянечкам, и к родственникам, и к любимым блюдам. Перед госпитализацией в Коммунарке артист отказывался есть даже с ложки. Его с трудом удавалось напоить водой, которая подавалась из специального поильника.

В феврале 2021 года художник Никас Сафронов, который общался с Леонидом Куравлёвым, рассказал, что у овдовевшего актёра были тяжёлые мысли:

Я в последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. Ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя. Я не могу сейчас до него дозвониться.


Жены Леонида Куравлёва, которую звали Нина Васильевна, не стало 5 апреля 2012 года. После её ухода актёр так затосковал, что перестал общаться даже с друзьями, а вскоре потерял и смысл жизни. Около 10 лет артист прожил практически в затворничестве. В редких интервью Куравлёв делился, что именно близкие люди, и дети в первую очередь, всегда были его главной поддержкой.

Со своей единственной супругой Леонид Куравлев познакомился ещё в школе. Ему было 16 лет, а Нине было 13, и она училась на два класса младше. Спустя восемь лет Леонид сделал ей предложение. Поженились они в 1960-м и прожили вместе 52 года. Из интервью с актёром:

Она была для меня всем! Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я ей всегда был верен. Ведь у меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то ещё.


Дочь Куравлевых окончила Высшее театральное училище имени Щукина и снялась в знаменитой комедии “Самая обаятельная и привлекательная” (1985). Но затем Екатерина ушла из профессии и стала психотерапевтом.

Сын Леонида Куравлева Василий, назван в честь режиссёра Василия Шукшина, в 2000 году окончил Московский автодорожный институт, работал в Российском университете дружбы народов, а затем открыл свой бизнес. Именно сын Куравлева и сообщил о госпитализации своего отца. Несмотря на сложную ситуацию, все родственники и преданные поклонники Леонида Вячеславовича надеются на его скорейшее выздоровление.

Источник:

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Метки: Леонид Куравлёв   актер   история   люди   старость   судьба   фото   
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12  комментариев
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26k
Vazari Час назад
Похоже на деменцию. Находиться в таком состоянии в специальном учреждении, безопаснее чем дома. Заголовок провокационный. Да и к чему в личную жизнь чужой семьи лезть? Запомните хорошего актера таким, каким он сам бы хотел остаться в памяти.
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324
Трям 14 секунд назад
И автор мудак и заголовок мудацкий!
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5k
Бу 17 минут назад
Только здоровья и мира в душе желаю великому артисту и его семье.
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1k
Glassy Полчаса назад
Так все же. Пансионат или дом престарелых? Под наблюдением врачей или оставили на старости лет одного?
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4k
Дмитрий 46 минут назад
Какой то текст как будто родственники оправдываются, что "сдали" в дом престарелых. Мол да мы есть, но обстоятельства сложились так, что ему будет там лучше.
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168
Marius 48 минут назад
Интересно, это только у нас считается позором сдать больного человека в спец учреждение? Мне кажется, в цивилизованных странах это абсолютно нормальная ситуация.
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1k
Anton Chigurh 56 минут назад
Эх... время берет своё!
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37k
Франц Лефорт Час назад
Печальная история. Сам через это прохожу сейчас, маме и теще по 85. Слава богу что у моих с психикой все в порядке. Терпенья им. А артисту здоровья.
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Комментарий удален. Причина: флуд
161k
8k
Павел Тарасов Час назад
обязательно дебильный заголовок посту давать?
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3k
petrozza Час назад
Светлый человек. Скорейшего выздоровления ему и огромное спасибо за роли!
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