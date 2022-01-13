Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых

85-летний Леонид Куравлёв был доставлен в Коммунарку 5 января 2022 года с температурой и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Как удалось выяснить, всенародно любимого актёра забрали в клинику из подмосковного пансионата для престарелых. До сих пор нет точной информации, когда и по какой причине Куравлёв оказался в этом учреждении.

Естественно, у многих возникают закономерные вопросы: как долго Леонид Куравлёв провёл в пансионате для пожилых людей? Многие активные пользователи соцсетей поспешили обвинить детей Леонида Вячеславовича – дескать, не захотели сами ухаживать за именитым отцом. Для справки: у Леонида Куравлёва есть двое детей - 59-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий. Однако, появилась информация, что Куравлёва перевезли из госпиталя в пансионат по достаточно веским причинам.