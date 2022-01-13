Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых

Сегодня пойдёт речь о судьбе советского и российского киноактёра, Народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлёва, которого родные дети сдали в дом престарелых, после чего у актёра начались проблемы со здоровьем и он угодил в больницу в Коммунарке.
85-летний Леонид Куравлёв был доставлен в Коммунарку 5 января 2022 года с температурой и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Как удалось выяснить, всенародно любимого актёра забрали в клинику из подмосковного пансионата для престарелых. До сих пор нет точной информации, когда и по какой причине Куравлёв оказался в этом учреждении.
Естественно, у многих возникают закономерные вопросы: как долго Леонид Куравлёв провёл в пансионате для пожилых людей? Многие активные пользователи соцсетей поспешили обвинить детей Леонида Вячеславовича – дескать, не захотели сами ухаживать за именитым отцом. Для справки: у Леонида Куравлёва есть двое детей - 59-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий. Однако, появилась информация, что Куравлёва перевезли из госпиталя в пансионат по достаточно веским причинам.
Леонид Куравлёв начал себя чувствовать не очень хорошо ещё летом прошлого года – и это были, в первую очередь, проблемы психологического характера. По слухам, у знаменитого артиста начались провалы в памяти, которые провоцировали неадекватное поведение.
Всё началось в августе прошлого года, когда Леонид Вячеславович пришёл в возбужденное состояние и начал что-то кричать, потому что ему показалось, что в доме побывали посторонние. Тогда, к счастью, всё обошлось без госпитализации. Но поскольку Куравлёву становилось только хуже, дети актёра приняли непростое решение перевезти его под постоянное наблюдение врачей.
В пансионате Леонид Куравлёв поначалу ещё проявлял интерес к окружающему миру. Он радовался, когда его навещали сын и дочь, и стоит сказать, что они приезжали к отцу довольно-таки часто и привозили ему сумки овощей и фруктов.
Куравлев был приветлив с медицинским персоналом и сиделками, однако от него почти невозможно было услышать связную речь. Тогда специально для Леонида Вячеславовича работники пансионата придумали свой язык жестов.
Одним из любимых блюд Куравлева, пока он находился в лечебном центре, был хлеб со сливочным маслом. Потому что артист был неприхотлив в еде и с юности отдавал предпочтение “меню советской столовой”.
Но ближе к новогодним праздникам Куравлёв заметно сдал. Он был одинаково равнодушен и к нянечкам, и к родственникам, и к любимым блюдам. Перед госпитализацией в Коммунарке артист отказывался есть даже с ложки. Его с трудом удавалось напоить водой, которая подавалась из специального поильника.
В феврале 2021 года художник Никас Сафронов, который общался с Леонидом Куравлёвым, рассказал, что у овдовевшего актёра были тяжёлые мысли:
Я в последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. Ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя. Я не могу сейчас до него дозвониться.
Жены Леонида Куравлёва, которую звали Нина Васильевна, не стало 5 апреля 2012 года. После её ухода актёр так затосковал, что перестал общаться даже с друзьями, а вскоре потерял и смысл жизни. Около 10 лет артист прожил практически в затворничестве. В редких интервью Куравлёв делился, что именно близкие люди, и дети в первую очередь, всегда были его главной поддержкой.
Со своей единственной супругой Леонид Куравлев познакомился ещё в школе. Ему было 16 лет, а Нине было 13, и она училась на два класса младше. Спустя восемь лет Леонид сделал ей предложение. Поженились они в 1960-м и прожили вместе 52 года. Из интервью с актёром:
Она была для меня всем! Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я ей всегда был верен. Ведь у меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то ещё.
Дочь Куравлевых окончила Высшее театральное училище имени Щукина и снялась в знаменитой комедии “Самая обаятельная и привлекательная” (1985). Но затем Екатерина ушла из профессии и стала психотерапевтом.
Сын Леонида Куравлева Василий, назван в честь режиссёра Василия Шукшина, в 2000 году окончил Московский автодорожный институт, работал в Российском университете дружбы народов, а затем открыл свой бизнес. Именно сын Куравлева и сообщил о госпитализации своего отца. Несмотря на сложную ситуацию, все родственники и преданные поклонники Леонида Вячеславовича надеются на его скорейшее выздоровление.
Источник:
- 20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались
- Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей
- Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек
- "Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица
- Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы
Понравилось40
Кто хоть единожды столкнулся с этой чудовищной ситуацией, тот не столь категоричен.