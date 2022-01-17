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Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных

Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных (19 фото)

Автор:
17 января 2022 11:52
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   грумер   животные   парихмакер   прикол   собака   стрижка   фото   
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Когда хозяева приводят своих питомцев к грумеру, они ожидают, что оттуда выйдут намытые и стриженые любимчики, на которых любо-дорого смотреть.

Но не всем везёт настолько, что их ожидания превращаются в реальность. С животными парикмахерские провалы случаются ничуть не реже, чем с людьми. Поэтому коты и собаки то и дело щеголяют с не самыми удачными стрижками, которые вызывают у хозяев неконтролируемый смех.


Кот плохо вёл себя у грумера и в итоге остался с такой стрижкой

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Exoticwombat

Хозяева попросили укоротить шерсть наполовину

Грумер явно всё понял не так, как было нужно.

Кажется, у грумера голову одного кота просто пересадили другому

Его не стали достригать и отправили домой за плохое поведение

Когда грумер и клиент не поняли друг друга, и получилось это

Пора прятать тапки

Хозяева пообещали больше не ходить к этому мастеру

Грумеру пришлось срочно уехать по делам, и пёс остался с такой стрижкой

Хозяин, ну не смейся

Когда сам подстриг челку

Это кто там посмеялся?

Что же со мной сделали

Зато не жарко

Из собаки превратился в мем

Когда грумеру разрешили покреативить с клиентом

Это не человеческая, а специальная краска для собак, так что за здоровье этого красавчика можно не переживать!

Сделать чёлку было неправильным решением

Что под шерстью у персов

Грумер всё перепутал и вместо мытья и вычёсывания шерсти просто побрил собаку

Источник:

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Метки: Юмор   грумер   животные   парихмакер   прикол   собака   стрижка   фото   
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SerGProS Час назад
Лысый от природы но какая мускулатура, все девочки мокнут по нему.

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