Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных

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Когда хозяева приводят своих питомцев к грумеру, они ожидают, что оттуда выйдут намытые и стриженые любимчики, на которых любо-дорого смотреть.
Но не всем везёт настолько, что их ожидания превращаются в реальность. С животными парикмахерские провалы случаются ничуть не реже, чем с людьми. Поэтому коты и собаки то и дело щеголяют с не самыми удачными стрижками, которые вызывают у хозяев неконтролируемый смех.
Кот плохо вёл себя у грумера и в итоге остался с такой стрижкой
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Грумер явно всё понял не так, как было нужно.
Кажется, у грумера голову одного кота просто пересадили другому
Его не стали достригать и отправили домой за плохое поведение
Когда грумер и клиент не поняли друг друга, и получилось это
Пора прятать тапки
Хозяева пообещали больше не ходить к этому мастеру
Грумеру пришлось срочно уехать по делам, и пёс остался с такой стрижкой
Хозяин, ну не смейся
Когда сам подстриг челку
Это кто там посмеялся?
Что же со мной сделали
Зато не жарко
Из собаки превратился в мем
Когда грумеру разрешили покреативить с клиентом
Это не человеческая, а специальная краска для собак, так что за здоровье этого красавчика можно не переживать!
Сделать чёлку было неправильным решением
Что под шерстью у персов
Грумер всё перепутал и вместо мытья и вычёсывания шерсти просто побрил собаку
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