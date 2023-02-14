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Перебежчик: пёс неожиданно предал своих сородичей

Перебежчик: пёс неожиданно предал своих сородичей

Автор:
14 февраля 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   предатель   предательство   собака   
769
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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела забавную сцену. Пёс оказался по другую сторону ворот и решил перейти на сторону противника.

Пёс, который умеет вовремя менять союзников.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   предатель   предательство   собака   
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11  комментариев
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5k
Frank Borman Час назад
Типичный предатель. Напоминает кое-кого в ннынешней международной политической ситуации.
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2k
ЛунныйКотэ 14 минут назад
Целый пост нафигачил с 4х секундным видео. И главное сам снял.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 16 минут назад
Уравняли количество)))
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1k
Алексей Гулевич 36 минут назад
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6k
a6m5 42 минуты назад
Он убегал от двух других, проскочил на свою территорию и занял оборону.
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20k
nobody® 50 минут назад
Убегал от погони, но обернулся, получив подкрепление. А забор для собак - самая крутая тема для разборок
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Соб...чак?
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8k
Regerald 54 минуты назад
Какие противники, совсем помешались уже? Они там хвостами все дружелюбно виляют. Встретили старого кореша и тусят.
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14k
Jearom 57 минут назад
ничего он не менял - за ним те двое и гнались
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