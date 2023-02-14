Перебежчик: пёс неожиданно предал своих сородичей

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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела забавную сцену. Пёс оказался по другую сторону ворот и решил перейти на сторону противника.
Пёс, который умеет вовремя менять союзников.
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