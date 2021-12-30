Эти собаки ведут себя странно и смешно

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Собаки всегда знают, как повеселить своих хозяев. Иногда у них происходит словно бы сбой в программе, и они начинают вести себя так, что на лицах их владельцев сама по себе появляется улыбка.
Псы бросают странные взгляды, засыпают с причудливых позах и ведут себя как дурачки. Мы собрали для вас подборку фотографий таких «сломанных» собак.
Сама красота и изящество
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Расплавленный пёс
Она проснулась, а потом просто сидела и смотрела на меня вот так
Как будто у неё вообще нет позвоночника
Вот как она ждёт, пока мы бросим мяч
Собачья йога
Она сидела так пять минут
У него была первая фотосессия
Пассажир
Как распутать эту собаку
Демон
Этот взгляд
Так эта собака смотрит на хозяина, который ест.
Новогодняя радость
Когда хочешь быть в центре внимания
Потанцуем?
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