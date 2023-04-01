20 собак, которые изменились после стрижки до неузнаваемости

Для этого он использует не только различные щётки, расчёски и ножницы. Во время посещения груминг-салона животное проходит через ряд процессов, которые включают стрижку, уход за когтями, приём душа и уход за шерстью.

Совсем неудивительно, что после таких преображений многие хозяева просто не в состоянии узнать своих любимцев. Их шерсть блестит и переливается на солнце, а новая стрижка в некоторых случаях даже меняет выражение хорошо знакомой мордочки (конечно, в лучшую сторону). Предлагаем вам взглянуть на фото собак, которые уже успели прихорошиться в парикмахерской и теперь радуют глаз не только владельцев, но и всех окружающих.

Из пушистика в стройняшку