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20 собак, которые изменились после стрижки до неузнаваемости

20 собак, которые изменились после стрижки до неузнаваемости

Автор:
01 апреля 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: было стало   грумер   животные   парихмакер   прическа   собака   стилист   фото   
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Поход к парикмахеру может сотворить невероятные чудеса не только с человеком, но и с его домашним любимцем. Профессиональный стилист для животных (грумер) способен за пару часов работы превратить любого питомца в звезду подиума.

Для этого он использует не только различные щётки, расчёски и ножницы. Во время посещения груминг-салона животное проходит через ряд процессов, которые включают стрижку, уход за когтями, приём душа и уход за шерстью.


Совсем неудивительно, что после таких преображений многие хозяева просто не в состоянии узнать своих любимцев. Их шерсть блестит и переливается на солнце, а новая стрижка в некоторых случаях даже меняет выражение хорошо знакомой мордочки (конечно, в лучшую сторону). Предлагаем вам взглянуть на фото собак, которые уже успели прихорошиться в парикмахерской и теперь радуют глаз не только владельцев, но и всех окружающих.


Из пушистика в стройняшку

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Первые груминг-салоны появились во Франции во время правления Людовика XVI. Ранее только аристократы могли себе позволить дорогостоящие услуги по стрижке собак. Первыми грумерами работали обычные придворные парикмахеры, которым пришлось слегка переквалифицироваться и сменить профиль.


Серьёзным был, серьёзным и остался

Кажется, этой малышке нравится её новая причёска

Работа грумеров не так легка, как может показаться на первый взгляд. Собаки — крайне непредсказуемые клиенты, которые могут проявить свой характер и при желании устроить парикмахеру настоящее «веселье». Поэтому грумеру нужно быть не только хорошим стилистом, но и в некотором роде зоопсихологом. Ведь каждому пушистому клиенту нужен индивидуальный подход.


Первая стрижка. Всё прошло успешно

Какое очаровательное каре

Теперь всё отлично видно!

Славный модник

Пару движений ножницами, и шпиц выглядит, как новенький

Конечно, за шерстью короткошёрстных собак гораздо легче ухаживать. Однако некоторые хозяева могут заблуждаться насчёт того, что стрижка им не нужна. Уход за шерстью требуется всем собакам!


Это точно один и тот же щенок?

Теперь это не пёс, а настоящий аристократ

Замечательный лук. Грумер знает своё дело

До и после стрижки

Славная булочка

Идеальная укладка

Убираем кудри, и собака меняется до неузнаваемости


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Метки: было стало   грумер   животные   парихмакер   прическа   собака   стилист   фото   
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8k
Владимир Час назад
Замечательный лук.
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Leonid 5 минут назад
"Однако некоторые хозяева могут заблуждаться насчёт того, что стрижка им не нужна. Уход за шерстью требуется всем собакам!"
Мы задумались...


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4k
вася васильев Полчаса назад
Тут, в основном, собакосодержащий продукт
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