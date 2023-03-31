Косорукий грумер – печалька для собачеев и котофеев

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Помните забавный советский мультфильм «Почему у льва большая грива?» Настоящая трагедия для царя зверей, ожидания которого не оправдались…
Не оправдались они и у владельцев этих кошек и собак. Хозяева надеялись, что доверяют самое дорогое в руки мастера, а не дилетанта. А получилось… То, что получилось. Впрочем, сами клиенты не особенно огорчены. Видимо, отлично знают, что шёрстка имеет свойство отрастать.
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