Косорукий грумер – печалька для собачеев и котофеев

Не оправдались они и у владельцев этих кошек и собак. Хозяева надеялись, что доверяют самое дорогое в руки мастера, а не дилетанта. А получилось… То, что получилось. Впрочем, сами клиенты не особенно огорчены. Видимо, отлично знают, что шёрстка имеет свойство отрастать.