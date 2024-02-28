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Зловещее фото чихуахуа превратилось в жуткий и смешной фотошоп-баттл

Зловещее фото чихуахуа превратилось в жуткий и смешной фотошоп-баттл

Автор:
28 февраля 2024 09:03
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Чихуахуа   Юмор   животные   собака   фотошоп   фотошоп-баттл   
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Если вас спросить о том, какая порода собак самая страшная, вы, вероятно, назовёте ротвейлера или питбуля, но точно не чихуахуа. Потому как вы ещё не видели это чудище!

В интернете появилась довольно жуткая фотография чёрной собачки, чьё выражение морды, вместе с ракурсом и освещением, привлекло внимание пользователей сети. Фотошоп-баттл просто обязан был случиться, и он случился.

Если вы осмелитесь, давайте посмотрим, что получилось.

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Когда исходник такой, фотопародии соответствующие.

Вы не поверите, насколько оригинальный постер похож на то, что здесь получилось.

Если что, тут использовано знаменитое фото молодого Джонсона, когда у него на голове ещё были волосы. Но теперь там чихуахуа.

Ему подарили носок и последний кусочек пиццы.

В ответ можно получить «авада-чихуахуавра»!

Здесь взят кадр из клипа Snoop Dogg «Gin and Juice». Пса, разумеется, подставили на место самого рэпера.

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Метки: Прикол   Чихуахуа   Юмор   животные   собака   фотошоп   фотошоп-баттл   
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1  комментарий
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fifa666 48 секунд назад
Это теперь моя новая ава будет)
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