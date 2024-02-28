Зловещее фото чихуахуа превратилось в жуткий и смешной фотошоп-баттл

Если вас спросить о том, какая порода собак самая страшная, вы, вероятно, назовёте ротвейлера или питбуля, но точно не чихуахуа. Потому как вы ещё не видели это чудище!
В интернете появилась довольно жуткая фотография чёрной собачки, чьё выражение морды, вместе с ракурсом и освещением, привлекло внимание пользователей сети. Фотошоп-баттл просто обязан был случиться, и он случился.
Если вы осмелитесь, давайте посмотрим, что получилось.
Когда исходник такой, фотопародии соответствующие.
Вы не поверите, насколько оригинальный постер похож на то, что здесь получилось.
Если что, тут использовано знаменитое фото молодого Джонсона, когда у него на голове ещё были волосы. Но теперь там чихуахуа.
Ему подарили носок и последний кусочек пиццы.
В ответ можно получить «авада-чихуахуавра»!
Он ещё и двигается!
Здесь взят кадр из клипа Snoop Dogg «Gin and Juice». Пса, разумеется, подставили на место самого рэпера.
Источник:
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