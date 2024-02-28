Зловещее фото чихуахуа превратилось в жуткий и смешной фотошоп-баттл

В интернете появилась довольно жуткая фотография чёрной собачки, чьё выражение морды, вместе с ракурсом и освещением, привлекло внимание пользователей сети. Фотошоп-баттл просто обязан был случиться, и он случился.

Если вы осмелитесь, давайте посмотрим, что получилось.