Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой

Общественность такого сурового метода воспитания не оценила. Зато подопечные во время прощания назвали тренера вторым отцом.
Руководство хоккейной команды "Сарматы" уволило 56-летнего главного тренера молодёжки Владимира Громилина, который на днях угодил в громкий скандал. 13 января прямо по ходу гостевого матча с "Тюменским легионом", который проходил в рамках первого этапа чемпионата МХК, Громилин пнул ногой сидевшего на скамье запасных Егора Разумняка.
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После инцидента, о котором написали все федеральные СМИ, свои извинения принесли и главный тренер, и руководство клуба.
"Во время игры тренер не сдержал эмоций на скамейке запасных от напряжения. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем", - говорилось на официальном сайте клуба.
Однако беспощадный каток общественного порицания было уже не остановить, и Молодёжная хоккейная лига опубликовала на своём сайте сообщение с жесткой критикой действий главного тренера оренбургской молодёжки.
"Лига не приемлет подобного поведения, которое грубо нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регламент МХЛ и этические нормы в области хоккея.
Лига считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Владимира Громилина мер дисциплинарного взыскания. МХЛ направила в клуб официальным письмом позицию лиги по ситуации", - заявили в МХК.
Но несмотря на недовольство общественности, подопечные написали бывшему тренеру обращение (или, скорее, трогательное прощальное письмо), в котором поблагодарили за проделанную им работу и назвали вторым отцом.
"Спасибо вам, что были нам как второй отец, даже когда у команды что-то не получалось. В жизни бывают разные ситуации: недопонимание, ссоры и конфликты, но ничто не заменит вашего человеческого отношения к нам", - под этими словами подписались все хоккеисты команды.
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Надо этому мужику в нашу сборную по футболу переходить...
Там и платят лучше,и пи,дить их нужно постоянно!
Только за камерами нужно пасти!
нас тренер подпизживал регулярно, никто не жаловался, это приводит в чувство и предает, так сказать, бодрости.
С Карполем, к сожалению уже не получится...
А это не тренер. Это чушок. Не повезло пацанам.
Тут спорт, эмоции, мужские разборки, вгорячке...
Но плять....
Не у всех же на виду...
Пнул - скорее всего за дело.
На виду у всех - ну в отставку тогда, всё верно.
Не считали вы это унижением, потому что сопляки были неразумные. А то чмо этим пользовалось.