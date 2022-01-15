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Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой

Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2022 17:09
Сообщество : Спорт
Метки: МХК   Сарматы   видео   пинок   тренер   увольнение   хоккей   
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Общественность такого сурового метода воспитания не оценила. Зато подопечные во время прощания назвали тренера вторым отцом.

Руководство хоккейной команды "Сарматы" уволило 56-летнего главного тренера молодёжки Владимира Громилина, который на днях угодил в громкий скандал. 13 января прямо по ходу гостевого матча с "Тюменским легионом", который проходил в рамках первого этапа чемпионата МХК, Громилин пнул ногой сидевшего на скамье запасных Егора Разумняка.

После инцидента, о котором написали все федеральные СМИ, свои извинения принесли и главный тренер, и руководство клуба.


"Во время игры тренер не сдержал эмоций на скамейке запасных от напряжения. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем", - говорилось на официальном сайте клуба.


Однако беспощадный каток общественного порицания было уже не остановить, и Молодёжная хоккейная лига опубликовала на своём сайте сообщение с жесткой критикой действий главного тренера оренбургской молодёжки.


"Лига не приемлет подобного поведения, которое грубо нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регламент МХЛ и этические нормы в области хоккея.


Лига считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Владимира Громилина мер дисциплинарного взыскания. МХЛ направила в клуб официальным письмом позицию лиги по ситуации", - заявили в МХК.

Но несмотря на недовольство общественности, подопечные написали бывшему тренеру обращение (или, скорее, трогательное прощальное письмо), в котором поблагодарили за проделанную им работу и назвали вторым отцом.


"Спасибо вам, что были нам как второй отец, даже когда у команды что-то не получалось. В жизни бывают разные ситуации: недопонимание, ссоры и конфликты, но ничто не заменит вашего человеческого отношения к нам", - под этими словами подписались все хоккеисты команды.

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Метки: МХК   Сарматы   видео   пинок   тренер   увольнение   хоккей   
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18  комментариев
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68k
Нанук Паналык 2 часа назад
Судя по реакции Егора,он был очень рад что отделался подсрачником!
Надо этому мужику в нашу сборную по футболу переходить...
Там и платят лучше,и пи,дить их нужно постоянно!
Только за камерами нужно пасти!
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17k
fanatik115 2 минуты назад
это полный бред.
нас тренер подпизживал регулярно, никто не жаловался, это приводит в чувство и предает, так сказать, бодрости.
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1k
Педигри 18 минут назад
Рукоприкладство абсолютно недопустимо. Орать на игроков можно, но бить нельзя.
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2k
jazzz Полчаса назад
Не нужно превращать хокей в фигурное катание!!!!!!!!!!!!!!!
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20k
Дядя Сэм 39 минут назад
Этого бы тренера, да нашим ногомячерам...
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756
Vadim Balabanov 47 минут назад
Верните Трефилова в ж/гандбол!
С Карполем, к сожалению уже не получится...
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7k
portmen77 56 минут назад
У меня было четыре тренера за мою жизнь, в разные отрезки времени. Всех безумно уважал, и " как второй отец" было не фигурой речи. Это были люди, отцы. И не один ни разу даже не замахнулся и матом не ругнулся. Но как же я боялся их слова.
А это не тренер. Это чушок. Не повезло пацанам.
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6k
Administrator Час назад
Судя по реакции парня на пинок, для них это норма
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Когда я играл в волейбол в, том числе, и в международных соревнованиях, мой тренер (Царство ему небесное) мог отвесить люлей каждому в раздевалке после игры ( это были 80-90-е годы прошлого столетия). Называлось это "дать лаптей". Мог по сраке кедой отвесить нехило так. Но мы не считали это унижением или оскорблением. Потому что за дело, и не при свидетелях...
Тут спорт, эмоции, мужские разборки, вгорячке...
Но плять....
Не у всех же на виду...
Пнул - скорее всего за дело.
На виду у всех - ну в отставку тогда, всё верно.
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369
Трям Час назад
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12k
Великий Кормчий Час назад
Если их не пинать, они вообще ничего делать не будут! Верните тренера на место и купите ему бейсбольную биту!!!
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6k
Ruk Час назад
если бы он каждого пнул перед выходом на лёд, победили б всухую
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13k
Bill 2 часа назад
Место тренера футбольной команды не освободилось? Тут есть подходящий кандидит с волшебными пенделями.
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