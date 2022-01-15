Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой

После инцидента, о котором написали все федеральные СМИ, свои извинения принесли и главный тренер, и руководство клуба.





"Во время игры тренер не сдержал эмоций на скамейке запасных от напряжения. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем", - говорилось на официальном сайте клуба.





Однако беспощадный каток общественного порицания было уже не остановить, и Молодёжная хоккейная лига опубликовала на своём сайте сообщение с жесткой критикой действий главного тренера оренбургской молодёжки.





"Лига не приемлет подобного поведения, которое грубо нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регламент МХЛ и этические нормы в области хоккея.





Лига считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Владимира Громилина мер дисциплинарного взыскания. МХЛ направила в клуб официальным письмом позицию лиги по ситуации", - заявили в МХК.