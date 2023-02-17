ХК "Вашингтон" почтил память отца Овечкина минутой молчания

Михаил Овечкин скончался 15 февраля.
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" перед началом матча с "Флоридой" устроил церемонию в память о скончавшемся отце своего капитана Александра Овечкина. На стадионе приглушили свет, а на видеокубе арены показали видео с архивными фотографиями семьи Овечкиных.Болельщики и участники матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) почтили память Михаила Овечкина минутой молчания.
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Известно, что Михаила Овечкина госпитализировали 10 февраля из-за резко обострившейся болезни — расслоения аорты. Однако в ходе обследования медики обнаружили у него ещё и злокачественное новообразование. Его состояние стремительно ухудшалось и врачи были бессильны. О смерти отца Александр сообщил 15 февраля — в день своего прилёта в Москву.
Михаил Овечкин был футболистом и выступал за резервную команду московского "Динамо", а после завершения карьеры занимался тренерской деятельностью. Именно он привил своему сыну любовь к спорту, благодаря чему Александр при жизни стал легендой хоккея.
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Вообще.
Ни на секунду.
Ови - один из создателей Putin team.
Отношение к Путину и вообще России в эшелонах власти в США понятно.
И вот всё вот это...
Нет.. у меня это в голове не укладывается.
Не созрели мы ещё до подобного. НИ как государство, ни как общество.
В США много дерьма.
Как и везде.
Но нам до них, как до луны на дирижабле.
Что у нас чтят память усопших?
Ничего удивительного. Я же написал про несозревшее общество.
Факт - такое.
Ксенофобы и шовинисты.
P.S. Но я не мудр, мягко говоря. Твердить сумасшедшему, что он сумасшедший бестолку.
После 24 февраля прошлого года Донецк увидел столько ударов, сколько не видел никогда.
И да - после пика эскалации конфликта, итогом которого стали минские соглашения, в по Донецку до 24 февраля прошлого года почти ничего и не летело. Лет семь город жил относительно спокойно. Относительно последнего года, так 100%
Или я лгу??? Ну сам себе ответь - лгу я или нет??? Донетчанам ответь, что лет пять ещё назад успели снова привыкнуть к обычной жизни, пусть и с особенностями. И которых после 24 февраля окунули в такой трындец, которого они до этого не видели на своем веку.
Или и тут меня лжецом назовешь?
КАК?
Если 100 млн обычных людей не будут видеть во ТВ то, что что ним видят каждый день на протяжении уже, минимум лет 10, разве вот это вот все было бы возможно?
з.ы. ты тоже можешь зарабатывать кучу бабла, никто не против.