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ХК "Вашингтон" почтил память отца Овечкина минутой молчания

ХК "Вашингтон" почтил память отца Овечкина минутой молчания

Автор:
17 февраля 2023 13:06
Сообщество : Спорт
Метки: Минута молчания   Михаил Овечкин   Стадион   видео   память   хоккей   
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Михаил Овечкин скончался 15 февраля.

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" перед началом матча с "Флоридой" устроил церемонию в память о скончавшемся отце своего капитана Александра Овечкина. На стадионе приглушили свет, а на видеокубе арены показали видео с архивными фотографиями семьи Овечкиных.Болельщики и участники матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) почтили память Михаила Овечкина минутой молчания.

Известно, что Михаила Овечкина госпитализировали 10 февраля из-за резко обострившейся болезни — расслоения аорты. Однако в ходе обследования медики обнаружили у него ещё и злокачественное новообразование. Его состояние стремительно ухудшалось и врачи были бессильны. О смерти отца Александр сообщил 15 февраля — в день своего прилёта в Москву.

Михаил Овечкин был футболистом и выступал за резервную команду московского "Динамо", а после завершения карьеры занимался тренерской деятельностью. Именно он привил своему сыну любовь к спорту, благодаря чему Александр при жизни стал легендой хоккея.

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Метки: Минута молчания   Михаил Овечкин   Стадион   видео   память   хоккей   
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15  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
Таким он и должен быть, мир без границ. А не вот это вот всё...
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22k
Mike Miller 53 минуты назад
Я не могу представить чего-то подобного у нас.
Вообще.
Ни на секунду.
Ови - один из создателей Putin team.
Отношение к Путину и вообще России в эшелонах власти в США понятно.
И вот всё вот это...
Нет.. у меня это в голове не укладывается.
Не созрели мы ещё до подобного. НИ как государство, ни как общество.
В США много дерьма.
Как и везде.
Но нам до них, как до луны на дирижабле.
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2k
acari Час назад
Мне тут по телеку с утра до ночи рассказывают что америкосы русофобы и ненавидят русских, а оно вон как на самом деле... трогательно.. Овечких кондом редкостный, но когда умирают люди всегда хочется посочувствовать..
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5k
Котэ Час назад
да и хер на них, у нас своих горестей хватает. то что это господинчик работает у нашего врага и зарабатывает кучу бабла, не делает его персоной которую нужно жалеть.
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13k
котегRUS Час назад
три года назад папу похоронил... аж ком в горле после просмотра..
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296
ruslan d 2 часа назад
печально
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