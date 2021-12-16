Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду

Дело, конечно, не в экипировке, а, скорее, в новом тренере. Но тем не менее многих порадовал и внешний вид, и игра российских спортсменов.
Федерация хоккея России креативно обошла санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и одела хоккеистов в форму образца 1956 года, в которой сборная СССР выиграла свои первые Олимпийские игры. Правда, напоминание "о великих хоккейных традициях" поняли не все. Но большинство зрителей всё-таки были приятно удивлены. Особенно, символичной победой над канадцами.
Кубок Первого канала открывали хоккеисты сборной России и Канады. Для нового тренера российской команды Алексея Жамнова этот матч стал триумфальным дебютом. Российские спортсмены впервые с 2017 года одолели национальную сборную Канады со счётом 4:3. В составе сборной России шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.
К слову, обычно в Кубке Первого Канала участвуют Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Сборная Канады присоединилась к турниру в рамках подготовки к Олимпиаде. И тут же нарвалась на "Красную машину".
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
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Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/794C4y8yML
В составе сборных Канады и России в прошедшем матче не было игроков НХЛ, и пока неизвестно, будут ли они принимать участие грядущей Олимпиаде.
Пока идет перерыв, давайте посмотрим повтор гола Никиты#RUSCAN #россиявмоемсердце pic.twitter.com/znbG6H0Axq— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
Впрочем, лучше один раз увидеть pic.twitter.com/ih7is3p6wP— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
По первому идет хоккей, где наши, с надписью СССР на форме, лупят канадцев (опять!?). Мальчики, объясните мне что происходит, а то я волноваться начала🥰😂😜— Ma®️ina (@marina_dkru) December 15, 2021
и проводить с польшей переговоры в смоленске— 🦄юирнесса🌈рода1️⃣9️⃣1️⃣7️⃣ (@_doradura_) December 16, 2021
Источник:
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А кто был?
Сборная Канады без игроков НХЛ?!.. Это как????