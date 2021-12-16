Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду

Федерация хоккея России креативно обошла санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и одела хоккеистов в форму образца 1956 года, в которой сборная СССР выиграла свои первые Олимпийские игры. Правда, напоминание "о великих хоккейных традициях" поняли не все. Но большинство зрителей всё-таки были приятно удивлены. Особенно, символичной победой над канадцами.