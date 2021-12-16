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Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду

Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду (7 фото)

Автор:
16 декабря 2021 15:27
Сообщество : Спорт
Метки: Канада   Россия   СССР   видео   форма   хоккей   
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7

Дело, конечно, не в экипировке, а, скорее, в новом тренере. Но тем не менее многих порадовал и внешний вид, и игра российских спортсменов.

Федерация хоккея России креативно обошла санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и одела хоккеистов в форму образца 1956 года, в которой сборная СССР выиграла свои первые Олимпийские игры. Правда, напоминание "о великих хоккейных традициях" поняли не все. Но большинство зрителей всё-таки были приятно удивлены. Особенно, символичной победой над канадцами.

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Кубок Первого канала открывали хоккеисты сборной России и Канады. Для нового тренера российской команды Алексея Жамнова этот матч стал триумфальным дебютом. Российские спортсмены впервые с 2017 года одолели национальную сборную Канады со счётом 4:3. В составе сборной России шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.

К слову, обычно в Кубке Первого Канала участвуют Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Сборная Канады присоединилась к турниру в рамках подготовки к Олимпиаде. И тут же нарвалась на "Красную машину".

В составе сборных Канады и России в прошедшем матче не было игроков НХЛ, и пока неизвестно, будут ли они принимать участие грядущей Олимпиаде.

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Метки: Канада   Россия   СССР   видео   форма   хоккей   
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8  комментариев
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2k
Natural Selection 54 минуты назад
форма СССР +100 к скиллу
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341
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
генетическая память однако
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22k
ПаганецЪ Полчаса назад
Талисман, однако!
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котегRUS Полчаса назад
так это наши ещё клюшки чёрной изолентой не перемотали, а так бы вообще в сухую кленовых сделали ..))
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38
R>E>D> 36 минут назад
"В составе сборных Канады и России в прошедшем матче не было игроков НХЛ"
А кто был?
Сборная Канады без игроков НХЛ?!.. Это как????
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