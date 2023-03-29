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Тренера спортивной школы отказались увольнять за матерное оскорбление подопечного

Тренера спортивной школы отказались увольнять за матерное оскорбление подопечного

Автор:
29 марта 2023 16:06
Сообщество : Спорт
Метки: ДЮСШ Спарта   Рубцовск   видео   воспитание   ненормативная лексика   оскорбления   тренер   хоккей   
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Крайне нетипичное для сегодняшних реалий решение.

У хоккейного тренера Андрея Морозова из рубцовской детско-юношеской спортивной школы "Спарта" свои уникальные педагогические методы для воспитания подопечных — он разговаривает с ними матом.

На днях в Сети появилось видео применения "морозовского метода" из раздевалки в школе, в котором тренер (возможно, нетрезвый) комментируя навыки 16-летнего хоккеиста, называет несколько раз того ёмким словом "д***б".

Известно, что 16-летний Данил, которого материт педагог, учится в колледже и проходит практику в ДЮСШ "Спарта", выступая в качестве судьи. Как говорят злые языки, Морозов на него обозлился, когда тот ушёл к другому тренеру, и даже попросил своих подопечных его избить — с чем те успешно справились, оставив ему назидание сотрясение мозга. Сейчас в этом деле разбирается полиция, но многие родители учеников и руководство спортшколы этим поклёпам не верят.


Как рассказали в "Спарте", никто Морозова из-за скандального видео увольнять не собирается. Неделю назад там состоялось родительское собрание, на котором те хорошо оценили работу тренера. А с самим Морозовым провели беседу, в которой напомнили о недопустимости употребления ненормативной лексики в присутствии детей. На этом, собственно, всё и закончилось.


...с тренерским составом проведено рабочее совещание о недопустимости употребления ненормативной лексики и обязательном соблюдении кодекса профессиональной этики

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Метки: ДЮСШ Спарта   Рубцовск   видео   воспитание   ненормативная лексика   оскорбления   тренер   хоккей   
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4  комментария
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
Аха, выйдите во двор, там 10-летние подростки вообще без мата двух слов связать не могут...
Просто тренер объясняется на понятном им языке.
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23k
hebpat 2 минуты назад
удивили, в спорте довольно редко обходятся без мата, ещё бы сказали, мастер на стройке выругался и его уволить надо
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
Аха, выйдите во двор, там 10-летние подростки вообще без мата двух слов связать не могут...
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31k
Андрей Иванов Полчаса назад
Тренер просто так разговаривает. У него других слов нет
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