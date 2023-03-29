Тренера спортивной школы отказались увольнять за матерное оскорбление подопечного

Известно, что 16-летний Данил, которого материт педагог, учится в колледже и проходит практику в ДЮСШ "Спарта", выступая в качестве судьи. Как говорят злые языки, Морозов на него обозлился, когда тот ушёл к другому тренеру, и даже попросил своих подопечных его избить — с чем те успешно справились, оставив ему назидание сотрясение мозга. Сейчас в этом деле разбирается полиция, но многие родители учеников и руководство спортшколы этим поклёпам не верят.

Как рассказали в "Спарте", никто Морозова из-за скандального видео увольнять не собирается. Неделю назад там состоялось родительское собрание, на котором те хорошо оценили работу тренера. А с самим Морозовым провели беседу, в которой напомнили о недопустимости употребления ненормативной лексики в присутствии детей. На этом, собственно, всё и закончилось.