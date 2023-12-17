«Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча

Два наставника что-то не поделили и устроили мордобой.
Вчера состоялся матч детско-юношеской хоккейной лиги. Соревновались 7-летние мальчишки из «Крыльев Советов» и «Красной Машины». И показывали довольно приличную игру для своего возраста. А потом в дело вступил тренер «Крыльев» - Павел Платонов.
Он накинулся на коллегу из противоположной команды, повалил и как следует избил его.
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Как рассказал потом наставник «Красной Машины» Никита Илларионов:
Во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее. Почему в одну сторону буллит назначают, а в другую - нет?» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». У нас формат 4 на 4, а мы привезли две четверки, потому что очень много детей болеют, а на турнир мы не могли не приехать. Регламент это допускает. Поэтому я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь».
В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10-15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети. Это же не хоккейный матч взрослых команд. Такого допускать нельзя. Я никак его не оскорблял, никаких противоправных действий не совершил, не наносил никаких ударов. Дети все в шоке, родители тоже. На какой почве это все случилось - не знаю.
Тренер «Крыльев» потом пытался извиниться, но избитый наставник «Машины» с ним разговаривать не захотел. Хотя заявление в полицию писать не стал. Зато побеседовать с Платоновым очень хотела генеральный директор «Крыльев» - Алёна Крылова. Она заявила, что буйного тренера уволят - без вариантов. Он и впрямь напугал ребятишек и их родителей.
Решение по тренеру Платонову не будет пересмотрено, так как вся ситуация происходила на глазах у детей. Я считаю, что специалист не может так вести себя, как бы его ни провоцировали и что бы ни происходило с обратной стороны. Я очень сочувствую Павлу Анатольевичу, потому что он действительно хороший тренер. И более 10 лет проработал в нашей школе и многих маленьких ребятишек, которые сейчас занимаются, ставил на коньки. И всегда отмечался как специалист, который ведет себя спокойно и сдержанно. Но, видите, вчера что-то пошло не так. Увы, несмотря на все его предыдущие достижения и заслуги, мы вынуждены с ним попрощаться.
Ну а Платонов лишь смог сказать, что ему жаль:
Был не прав, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом.
Сможет ли продолжить карьеру после такой истории - экс-наставник «Крыльев» пока не знает.
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Там тоже можно 1 раз подраться перед увольнением