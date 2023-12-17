«Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча

Как рассказал потом наставник «Красной Машины» Никита Илларионов:

Во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее. Почему в одну сторону буллит назначают, а в другую - нет?» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». У нас формат 4 на 4, а мы привезли две четверки, потому что очень много детей болеют, а на турнир мы не могли не приехать. Регламент это допускает. Поэтому я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь».

В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10-15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети. Это же не хоккейный матч взрослых команд. Такого допускать нельзя. Я никак его не оскорблял, никаких противоправных действий не совершил, не наносил никаких ударов. Дети все в шоке, родители тоже. На какой почве это все случилось - не знаю.