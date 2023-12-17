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«Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча

«Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча

Автор:
17 декабря 2023 20:33
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Крылья Советов   гаставник   драка   тренер   хоккей   
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Два наставника что-то не поделили и устроили мордобой.

Вчера состоялся матч детско-юношеской хоккейной лиги. Соревновались 7-летние мальчишки из «Крыльев Советов» и «Красной Машины». И показывали довольно приличную игру для своего возраста. А потом в дело вступил тренер «Крыльев» - Павел Платонов.

Он накинулся на коллегу из противоположной команды, повалил и как следует избил его.

Как рассказал потом наставник «Красной Машины» Никита Илларионов:

Во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее. Почему в одну сторону буллит назначают, а в другую - нет?» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». У нас формат 4 на 4, а мы привезли две четверки, потому что очень много детей болеют, а на турнир мы не могли не приехать. Регламент это допускает. Поэтому я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь».

В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10-15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети. Это же не хоккейный матч взрослых команд. Такого допускать нельзя. Я никак его не оскорблял, никаких противоправных действий не совершил, не наносил никаких ударов. Дети все в шоке, родители тоже. На какой почве это все случилось - не знаю.

Тренер «Крыльев» потом пытался извиниться, но избитый наставник «Машины» с ним разговаривать не захотел. Хотя заявление в полицию писать не стал. Зато побеседовать с Платоновым очень хотела генеральный директор «Крыльев»  - Алёна Крылова. Она заявила, что буйного тренера уволят - без вариантов. Он и впрямь напугал ребятишек и их родителей.

Решение по тренеру Платонову не будет пересмотрено, так как вся ситуация происходила на глазах у детей. Я считаю, что специалист не может так вести себя, как бы его ни провоцировали и что бы ни происходило с обратной стороны. Я очень сочувствую Павлу Анатольевичу, потому что он действительно хороший тренер. И более 10 лет проработал в нашей школе и многих маленьких ребятишек, которые сейчас занимаются, ставил на коньки. И всегда отмечался как специалист, который ведет себя спокойно и сдержанно. Но, видите, вчера что-то пошло не так. Увы, несмотря на все его предыдущие достижения и заслуги, мы вынуждены с ним попрощаться.

Ну а Платонов лишь смог сказать, что ему жаль:

Был не прав, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом.

Сможет ли продолжить карьеру после такой истории - экс-наставник «Крыльев» пока не знает.

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Метки: Видео   Крылья Советов   гаставник   драка   тренер   хоккей   
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14  комментариев
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4k
Pill Час назад
В хоккей играют настоящие мужчины. Балету здесь не место.
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54
Xiks 49 секунд назад
Пусть в поп ММА идёт.
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150
Топор плывёт 17 минут назад
Когда 7-ми летние мальчики дерутся сами - это нормально. Это у них в крови. Но когда великовозрастный 33-летний дяденька тренер команды соперника начинает бить их тренера, их кумира, на которого они хотят равнятся, это может привести к повреждению детской психики. Вероятно, они побоялись, что он побьёт их тоже и слили игру. Я не могу их за это осуждать. При постоянном таком воспитании может быть одно из двух. Либо они всю оставшуюся жизнь будут ходить с мечтой отомстить таким же образом, либо до конца жизни под себя от страха ходить будут. Честно говоря, мне жалко собственных детей этого тренера. Если они у него , конечно , есть.
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102
Чубака 45 минут назад
В такси может пойти работать
Там тоже можно 1 раз подраться перед увольнением
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5
Роман ___ 48 минут назад
ставки?
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150
Топор плывёт Роман ___ 10 минут назад
Больше не принимаются.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
"... да, такой хоккей нам не нужен..." (С) Николай Николаевич Озеров
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ссылка vk.com
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August

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