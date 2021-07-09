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Хозяин отвез больного пса в его любимые горы

Хозяин отвез больного пса в его любимые горы (9 фото)

Автор:
09 июля 2021 19:15
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   собака   собаки   трогательно   фото   
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Больше года назад песик по кличке Монти серьезно заболел. После долгой борьбы, лейкемия лишила его возможности ходить. Но Монти, как и его хозяин, не сдавались и продолжали борьбу. Недавно хозяин решил показать больному питомцу его любимое место в горах, и организовал для него поездку.

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Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   собака   собаки   трогательно   фото   
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4  комментария
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9k
Majul 48 минут назад
Собака для человека всего лишь небольшой кусок его жизни, человек для собаки вся ее жизнь.
Мужик молодец.
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19k
shevanez Час назад
Сделай для своего любимца, все что можешь, в такой ситуации. Это да. А лайки ловить... Может я не прав.
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9k
myymoo 2 часа назад
Настоящий человек, как мало их становится среди нас......
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