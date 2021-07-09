Хозяин отвез больного пса в его любимые горы

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Больше года назад песик по кличке Монти серьезно заболел. После долгой борьбы, лейкемия лишила его возможности ходить. Но Монти, как и его хозяин, не сдавались и продолжали борьбу. Недавно хозяин решил показать больному питомцу его любимое место в горах, и организовал для него поездку.
10-летний лабрадудль по кличке Монти (Monty) больше года назад заболел лейкемией. Все это время хозяин, Карлос Фреско, вместе с ним боролся с болезнью, водил песика к врачам и оплачивал лечение. До печального диагноза Карлос любил водить питомца в походы в горы. Вместе они обошли все вершины и холмы Брекон Биконс в Англии.
Когда Монти уже не мог передвигаться из-за болезни, Карлос понял - скоро ему придется попрощаться с любимым другом. Он решил отвезти песика в их любимое место на холмах Брекон Биконс. Вооружившись садовой тачкой и взяв с собой семью, они отправились в небольшой поход с Монти.
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По словам Карлоса, хотя Монти был очень слаб, ему понравилась поездка - он с любопытством оглядывал знакомые ему пейзажи. "Я удивился тому, как много людей подходили к нам во время поездки. Многие спрашивали, нужна ли помощь, другие даже всплакнули, увидев больного Монти," - говорит Карлос.
Монти отправился на небеса 21 июня, спустя какое-то время после поездки в горы. Его хозяева и другие люди навсегда запомнят этого мальчика жизнерадостным, полным энергии и очень добрым. "Этот маленький парень затронул так много сердец, и подарил улыбку каждому, кого он встречал на пути. Он был особенным мальчиком. Спи спокойно, Монти," - сказал хозяин.
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