Хозяин отвез больного пса в его любимые горы

Монти отправился на небеса 21 июня, спустя какое-то время после поездки в горы. Его хозяева и другие люди навсегда запомнят этого мальчика жизнерадостным, полным энергии и очень добрым. "Этот маленький парень затронул так много сердец, и подарил улыбку каждому, кого он встречал на пути. Он был особенным мальчиком. Спи спокойно, Монти," - сказал хозяин.